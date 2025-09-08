SPD-Fraktionschef zeigt sich offen AfD-Verbot: Miersch nimmt Gesprächsangebot der Grünen an

08.09.2025

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch: "Selbstverständlich werden wir als demokratische Partner auch mit den Grünen reden." (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Die Grünen laden Union, SPD und Linke zu einem Gespräch über einen möglichen AfD-Verbotsantrag ein. Der SPD-Fraktionschef äußert sich nun dazu.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch nimmt das Gesprächsangebot der Grünen zu einem möglichen AfD-Verbotsantrag an. "Selbstverständlich werden wir als demokratische Partner auch mit den Grünen reden, nicht nur über das AfD-Verbot, sondern auch über die Frage der Richterwahl", sagte Miersch in Berlin. Man werde diesbezüglich zeitnah zusammenkommen. Die Spitze der Grünen-Bundestagsfraktion hatte die Fraktionsvorsitzenden von Union, SPD und Linken vor einigen Tagen dazu eingeladen.