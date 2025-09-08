Besatzungsmitglieder wohl alle aus Russland Verdächtiger Drohneneinsatz: Polizei setzt Frachter in Kiel fest

Von dpa , jse Aktualisiert am 08.09.2025 - 18:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die "Scanlark" (Archivbild): Von dem Schiff aus soll es verdächtige Drohnenaktivitäten gegeben haben. (Quelle: MARINETRAFFIC)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Polizisten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchsuchen ein Frachtschiff in Kiel. Hintergrund ist der Verdacht von Agententätigkeit.

Polizisten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben wegen Agentenverdachts ein Frachtschiff in der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel durchsucht. Hintergrund der Durchsuchung am Sonntag ist unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken, wie das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Flensburg mitteilten.

Loading...

Außerdem gehe es um sicherheitsgefährdende Abbildungen von militärischen Anlagen – etwa Fotos – sowie die Abwehr von Gefahren für die maritime kritische Infrastruktur Deutschlands. Es bestehe der Verdacht, dass eine Drohne am 26. August von dem durchsuchten Schiff gestartet und über ein Marineschiff geflogen worden sei, um dieses auszukundschaften und Bilder aufzunehmen.

Estnisches Schiff, russische Besatzung

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte, "die Kontrolle eines verdächtigen Frachters im deutschen Ostseeraum ist ein deutliches Zeichen und unterstreicht die Handlungsfähigkeit unseres Rechtsstaats". Aus Sicht von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) beweist das gemeinsame Handeln Niedersachsens und Schleswig-Holsteins: "Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten eng über die Ländergrenzen hinweg zusammen, um hybride Bedrohungen und Gefahren für unsere Sicherheit abzuwehren."