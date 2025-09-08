t-online - Nachrichten für Deutschland
Gefälschte Tests: Bericht deckt riesigen Betrug bei Ausländerbehörden auf

Gefälschte Zertifikate
Bericht: Riesiger Betrug bei Ausländerbehörden

09.09.2025 - 01:48 Uhr
Fragenkatalog zum Einbürgerungstest: Wer in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis beantragt, muss verschiedene Dokumente nachweisen können.Vergrößern des Bildes
Fragenkatalog zum Einbürgerungstest: Wer in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis beantragt, muss verschiedene Dokumente nachweisen können. (Quelle: IMAGO/Sascha Steinach)
Ein Medienbericht deckt Missstände bei deutschen Ausländerbehörden auf. Demnach soll es dort flächendeckend zu einem Betrug mit gefälschten Zertifikaten kommen.

In Deutschland werden nach Recherchen von "Stern" und RTL tausendfach Sprachzertifikate und Integrationstests gefälscht. Die Dokumente sind Voraussetzung für die Einbürgerung oder Niederlassungserlaubnis von Ausländern. Für rund 1.500 Euro lassen sich die täuschend echt aussehenden Zertifikate über soziale Medien wie TikTok bestellen.

Die Recherchen, die auf Gesprächen mit Polizeibeamten und Ausländerbehördenmitarbeitern sowie einem Selbstversuch des Reporterteams beruhen, zeigen, wie der Staat daran scheitert, sich dem Betrug entgegenzustellen. Die Bundesländer haben offenbar größtenteils keinen Überblick über das Ausmaß und können keine Statistiken zur Anzahl der Betrugsfälle angeben.

Unerfahrene Mitarbeiter hätten "keine Chance"

Hinter dem Geschäft steckt Ermittlern zufolge die Organisierte Kriminalität, die ein marodes System ausnutzt: überlastete Ausländerbehörden. Der Mitarbeiter einer Ausländerbehörde in NRW sagte "Stern" und RTL: "Ein unerfahrener Mitarbeiter wird nicht feststellen, dass daran etwas gefälscht ist. Er hat keine Chance."

Das Bundesverwaltungsamt zählte die vergangenen fünf Jahre insgesamt 1009 zurückgezogene Einbürgerungen in Deutschland. In diesem Jahr ist mit aktuell 270 Fällen ein neuer Höchststand erreicht. Ob die Rücknahme der Einbürgerung aufgrund von gefälschten Zertifikaten erfolgt ist, wird jedoch nicht erfasst.

Verwendete Quellen
  • Vorabmeldung von "Stern" und RTL
