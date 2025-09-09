t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundeswehr will aufrüsten: Milliarden für Raketen, Drohnen und Lazarette

Auch Drohnenbestellung geplant
Bundeswehr will Raketen für 1,5 Milliarden Euro kaufen

Von reuters, tos
09.09.2025 - 08:17 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Bundeswehrsoldat steht vor einem Patriot-System: Die deutsche Armee plant neue Anschaffungen in Milliardenhöhe.Vergrößern des Bildes
Ein Bundeswehrsoldat steht vor einem Patriot-System: Die deutsche Armee plant neue Anschaffungen in Milliardenhöhe. (Quelle: IMAGO/Dominika Zarzycka)
Die Bundeswehr will ihre Luftverteidigung zukunftsfest machen. Dafür plant sie wohl einen Milliardeneinkauf.

Die Bundeswehr plant wohl den Kauf von 300 weiteren Patriot-Lenkflugkörpern in den USA. Wie drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten, liegt das Volumen der Bestellung bei rund 1,5 Milliarden Euro. Norwegen will sich demnach mit knapp 200 Millionen Euro an dem Geschäft beteiligen.

Mit dem Kauf sollen unter anderem Bestände ersetzt werden, die zuvor an die Ukraine abgegeben wurden. Die Lieferung der Raketen, die Teil des bewährten Patriot-Abwehrsystems sind, soll sich über einen Zeitraum von vier Jahren erstrecken. Das System gilt als besonders effektiv im Schutz vor Raketenangriffen.

Zusätzlich sollen drei Drohnen des Typs "Heron" aus Israel beschafft werden. Sie haben eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern und können sowohl zur Aufklärung als auch für bewaffnete Einsätze eingesetzt werden. Die Anschaffungskosten liegen laut dem Bericht bei rund 600 Millionen Euro. Die Bundeswehr soll die Drohnen bis 2028 erhalten.

Bundeswehr will Feldlazarette kaufen

Ein weiteres Vorhaben betrifft wohl die medizinische Versorgung in Gefechtssituationen. Geplant sei der Kauf von 24 mobilen Krankenstationen, die aus geschützten Lkw und Containern bestehen und auch in Frontnähe eingesetzt werden können, berichtet Reuters. Der Auftrag an den Rüstungskonzern Rheinmetall soll ein Volumen von rund 400 Millionen Euro haben.

Alle drei Beschaffungsvorhaben sollen im Laufe dieser Woche dem Haushaltsausschuss des Bundestags zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Verteidigungsministerium äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
BundeswehrNorwegenUSAUkraine
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
