Das ist das teuerste Restaurant der Welt

Neuer Staatssekretär ernannt Dobrindt baut das Innenministerium um

Von t-online , sic , law 09.09.2025 - 13:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Alexander Dobrindt spricht im Bundesinnenministerium (Archivbild): Der CSU-Minister besetzt einige Positionen in dem Haus neu und streicht ganze Abteilungen. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit vier Monaten ist Alexander Dobrindt Bundesinnenminister, nun beginnt er mit dem personellen Umbau des Hauses. Ein enger Vertrauter rückt als Staatssekretär vor.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat am Montag in einem internen Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Hauses umfassende personelle und strukturelle Änderungen angekündigt.

Loading...

Der Umbau betrifft zentrale Abteilungen, mehrere Führungspositionen – und die strategische Ausrichtung des Ministeriums selbst. Das Schreiben liegt t-online vor, zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Dritter Staatssekretär ernannt

Neben den bisherigen beamteten Staatssekretären Hans-Georg Engelke und Bernd Krösser wird Sebastian Wüste als dritter Staatssekretär in die Leitung des Bundesinnenministeriums (BMI) aufrücken.

Wüste war zuvor Leiter des Strategie-Stabs der CSU-Landesgruppe im Bundestag und ist ein langjähriger Vertrauter Dobrindts. Die Entscheidung für Wüste fiel offenbar gegen einen anderen gehandelten Kandidaten, den Bundesverwaltungsrichter Robert Seegmüller (CDU).

Neue Abteilungsleiter und Umbenennungen

Mit dem Umbau geht auch eine Neuausrichtung der Zuständigkeiten einher:

Die frühere "Heimatabteilung" wird künftig unter dem Titel "Demokratie und Gesellschaft" firmieren und weiterhin von Dr. Lothar Müller geleitet.

firmieren und weiterhin von Dr. Lothar Müller geleitet. Die Abteilung "Migrations-, Flüchtlings- und Rückkehrpolitik" übernimmt Dr. Ulrike Hornung. Ihr Vorgänger war laut "Spiegel" direkt nach Dobrindts Amtsantritt in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden – mit Verweis auf einen nötigen "Neuanfang beim Thema Migration".

übernimmt Dr. Ulrike Hornung. Ihr Vorgänger war laut "Spiegel" direkt nach Dobrindts Amtsantritt in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden – mit Verweis auf einen nötigen "Neuanfang beim Thema Migration". Andrea Schumacher kehrt ins BMI zurück und übernimmt die Leitung der Abteilung KM (Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz) . Sie folgt auf Jessica Däbritz, die auf Wunsch des Ministers in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird.

. Sie folgt auf Jessica Däbritz, die auf Wunsch des Ministers in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Weitere neue Abteilungsleiter sind Dr. Andreas Mom (Staatsrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht) und Arne Schlatmann (Angelegenheiten der Bundespolizei).

Die bisherigen Leitungen in den Bereichen Öffentliche Sicherheit (Dr. Christian Klos), Cyber- und Informationssicherheit (Friederike Dahns), Dienstrecht (Katrin Walter) sowie der Zentralabteilung (Eva-Lotta Gutjahr) bleiben unverändert.

Leitungsabteilung verschlankt – drei Abteilungen verlassen das BMI

Besonderes Augenmerk legt Dobrindt auf die Leitungsabteilung. Diese soll künftig "wieder als solche bezeichnet" und von Hendrik Lörges geführt werden, einem langjährigen Vertrauten, der zuvor als Berater Dobrindts tätig war. Ziel sei es, die Fachabteilungen stärker in die Entscheidungsprozesse einzubinden.

Laut Ministerschreiben werden die Abteilungen Digitale Gesellschaft und Informationstechnik (DG), Digitale Verwaltung (DV) und Sport (SP) das Innenministerium verlassen. Welche Aufgaben genau betroffen sind und wohin sie verlagert werden, ist aus dem Schreiben nicht ersichtlich.

Weitere Posten offen

Zwei Schlüsselpositionen bleiben vorerst vakant: Wer künftig die Bundeszentrale für politische Bildung sowie das Bundesamt für Verfassungsschutz leiten wird, ist noch offen. Hier muss sich Dobrindt mit dem Koalitionspartner SPD abstimmen.