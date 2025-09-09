t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Söder vergleicht Deutschland mit "Dame ohne Unterleib": Sexismus-Kritik

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPolen schließt Grenze zu Nachbarland
TextTotes Kind in Güllegrube: Wende im Fall
VideoVideo zeigt Einschlag auf Thunberg-Flotte
TextTeenager fährt Porsche zu Schrott
TextNietzards Co-Chef wirft überraschend hin

Politikerin sieht "gruseliges Frauenbild"
"Dame ohne Unterleib": Sexismus-Kritik an Söder

Von t-online
09.09.2025 - 17:46 UhrLesedauer: 2 Min.
Markus SöderVergrößern des Bildes
Markus Söder (Archivbild): Er sorgte mit einem Vergleich für Aufsehen. (Quelle: Peter Kneffel/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Eine gewagte Formulierung hat Markus Söder erneut viel Kritik eingebracht. Dabei verglich er den Zustand Deutschlands ohne wichtige Industriezweige mit einer "Dame ohne Unterleib".

Markus Söder hat mit einer Formulierung zur Bedeutung der Industrie in Deutschland für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte der bayerische Ministerpräsident: "Ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib."

Loading...

So äußerte Söder diese Einschätzung im Zusammenhang mit der Frage, ob Deutschland wieder eine stärkere industrielle Basis brauche. Mit dem Bild der "Dame ohne Unterleib" knüpfte er womöglich an eine alte Jahrmarkts-Attraktion an, bei der durch Spiegeltricks der Unterkörper einer Frau verschwand.

"Nur ein Mann ohne Aufmerksamkeit"

Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner warf Söder daraufhin auf der Plattform X vor, Aufmerksamkeit mit sexistischen Bildern zu suchen. "Ohne Sexismus, Grünen-Hass und Würstchen ist Söder auch nur ein Mann ohne Aufmerksamkeit", schrieb die Bundesvorsitzende der Grünen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Nicole Gohlke, sprach von einem "gruseligen Frauenbild" des CSU-Vorsitzenden. Söder scheine der Auffassung zu sein, eine Frau sei offenbar "nur dann etwas wert, wenn man sie für die Fortpflanzung benutzen kann", so Gohlke ebenfalls auf X.

Neben dem Appell an die industrielle Substanz sprach sich Söder auch für konkrete politische Maßnahmen aus. Er forderte unter anderem die Rücknahme des EU-weiten Verbrennerverbots, die Abschaffung von CO₂-Strafzahlungen für Pkw-Flotten und die Einführung eines Industriestrompreises. Deutschland brauche eine "nationale Autostrategie", in der Elektromobilität, autonomes Fahren und Zulieferbetriebe gemeinsam betrachtet würden. Zuvor hatte Söder mit der Forderung nach einer Verschiebung für das Verbrenner-Aus bereits eine Debatte ausgelöst. Kanzler Friedrich Merz hatte kurz darauf die gleiche Forderung gestellt.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bündnis 90/Die GrünenDeutschlandMarkus Söder
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom