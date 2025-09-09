Politikerin sieht "gruseliges Frauenbild" "Dame ohne Unterleib": Sexismus-Kritik an Söder

Von t-online 09.09.2025 - 17:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Markus Söder (Archivbild): Er sorgte mit einem Vergleich für Aufsehen. (Quelle: Peter Kneffel/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine gewagte Formulierung hat Markus Söder erneut viel Kritik eingebracht. Dabei verglich er den Zustand Deutschlands ohne wichtige Industriezweige mit einer "Dame ohne Unterleib".

Markus Söder hat mit einer Formulierung zur Bedeutung der Industrie in Deutschland für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte der bayerische Ministerpräsident: "Ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib."

Loading...

So äußerte Söder diese Einschätzung im Zusammenhang mit der Frage, ob Deutschland wieder eine stärkere industrielle Basis brauche. Mit dem Bild der "Dame ohne Unterleib" knüpfte er womöglich an eine alte Jahrmarkts-Attraktion an, bei der durch Spiegeltricks der Unterkörper einer Frau verschwand.

"Nur ein Mann ohne Aufmerksamkeit"

Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner warf Söder daraufhin auf der Plattform X vor, Aufmerksamkeit mit sexistischen Bildern zu suchen. "Ohne Sexismus, Grünen-Hass und Würstchen ist Söder auch nur ein Mann ohne Aufmerksamkeit", schrieb die Bundesvorsitzende der Grünen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Nicole Gohlke, sprach von einem "gruseligen Frauenbild" des CSU-Vorsitzenden. Söder scheine der Auffassung zu sein, eine Frau sei offenbar "nur dann etwas wert, wenn man sie für die Fortpflanzung benutzen kann", so Gohlke ebenfalls auf X.