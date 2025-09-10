Talk bei Markus Lanz "Er tut, was Merkel damals nicht zugelassen hat"

Von Daniele Gambone 10.09.2025

Der Journalist Robin Alexander in der Talkshow von Markus Lanz. (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH)

Zwischen Willkommenskultur und Abweisungen: Bei Markus Lanz kamen die Bruchlinien und Konsequenzen der deutschen Migrationspolitik unter die Lupe.

Ist Deutschland zehn Jahre nach dem großen Flüchtlingssommer 2015 ein anderes Land geworden? Markus Lanz warf mit seiner Talkrunde einen Blick zurück in die jüngere Vergangenheit und zeichnete die migrationspolitische Entwicklung von Angela Merkels "Wir schaffen das" bis zur Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Landesgrenzen durch den aktuellen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nach.

Gäste:

Nancy Faeser (SPD), Bundestagsabgeordnete und Ex-Bundesinnenministerin

Robin Alexander, stellvertretender "Welt"-Chefredakteur

Gerald Knaus, Migrationsforscher

Der Journalist Robin Alexander beurteilte die jüngste Migrationswende der Bundesregierung als gerechtfertigt. "Wir müssen uns wehren", forderte der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur, am besten durch Kontrollen an der EU-Außengrenze, notfalls aber auch an der deutschen Grenze.

"Im Moment funktioniert es", befand auch Ex-Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das schärfere Grenzregime, das während ihrer Amtszeit 2023 eingeführt worden sei, zeige auch deshalb Wirkung, weil Nachbarländer wie die Schweiz, Österreich oder Tschechien dadurch in die Pflicht genommen würden.

Faeser-Aussage belegt SPD-Sinneswandel

Eine Aussage, an der sich laut Alexander der ganze Sinneswandel der Sozialdemokraten seit 2015 festmachen lasse. Schließlich habe die SPD damals noch argumentiert, an der deutschen Grenze sei nichts zu machen. Zwar könnten Grenzkontrollen und Zurückweisungen allein das Problem tatsächlich nicht lösen, dass man mittlerweile sachlich darüber reden könne, sei aber ein echter Gewinn, so der Medienvertreter in der Runde.

"Es ist doch wirklich wahr, dass die Regierung Scholz eine restriktivere Migrationspolitik gemacht hat als die Regierungen Merkel. Nur es hat keiner gemerkt", resümierte der "Welt"-Journalist über den letzten SPD-Kanzler und dessen CDU-Vorgängerin. Noch deutlicher im Widerspruch zu Merkels Grenzpolitik stehe die aktuelle unionsgeführte Bundesregierung. "Dobrindt tut das, was Merkel damals nicht zugelassen hat", attestierte Alexander dem CSU-Innenminister.

Migrationsforscher warnt Bundesregierung vor Fehlschlüssen

Der Migrationsforscher Gerald Knaus sprach in diesem Zusammenhang allerdings eine doppelte Warnung an die Bundesregierung und insbesondere an die Union aus. Zum Ersten seien die gesunkenen Zahlen von Asylsuchenden an den Binnengrenzen der Europäischen Union vor allem darauf zurückzuführen, dass nach dem Sturz des Assad-Regimes in ihrer Heimat weniger Syrer aus der Türkei in die EU kämen. Alles andere sei eine fatale Fehlanalyse.

"Wer es nach Griechenland geschafft hat, schafft es auch nach Deutschland und Österreich", erklärte der Sozialwissenschaftler. Weder die Brutalität an den Grenzen auf dem Balkan noch der Zaun des migrationsfeindlichen ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán könnten die Menschen aufhalten.

Zurückweisungen wahrscheinlich europarechtswidrig