Reaktionen auf Drohnen in Polen Merz: "Russland hat Menschenleben gefährdet"

Russische Drohnen verletzen Polens Luftraum, Deutschland zeigt sich alarmiert. In Berlin warnen Politiker vor einer Eskalation.

Das Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens ruft in Berlin Entrüstung hervor. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Angriff in den polnischen Luftraum "auf das Schärfste" verurteilt. "Russland hat Menschenleben in einem Staat gefährdet, der der Nato und der EU angehört", erklärte Merz nach Angaben seines Sprechers am Mittwoch in Berlin. Es sei gut, "dass Polen zusammen mit den Nato-Verbündeten diese Gefahr rechtzeitig erkennen und ausräumen konnte".

Verteidigungsminister Boris Pistorius verurteilte die Verletzung des polnischen Nato-Luftraums mit Militärdrohnen scharf. Es gebe keinen Anlass zu vermuten, dass es sich um "Kurskorrekturfehler" handele, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. "Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen", so Pistorius. Die Waffensysteme seien anscheinend von Belarus aus auf den Weg gebracht worden.

Ähnlich äußerte sich Außenminister Johann Wadephul. "Russland hat damit leichtfertig eine gefährliche Eskalation in Kauf genommen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen David van Weel in Berlin. Man analysiere den Vorfall genau und habe darüber im Nato-Rat in Brüssel gesprochen. Die Beratungen würden heute in Brüssel und allen Nato-Hauptstädten weitergehen. Die Reaktion auf das Eindringen russischer Angriffsdrohnen habe gezeigt: "Wir stehen in der Nato zusammen", sagte Wadephul.

Grüne: "Das ist inakzeptabel"

Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sara Nanni, spricht von einem "ungeheuerlichen Vorgang". Es brauche eine klare und abgestimmte diplomatische Reaktion aller Nato- und EU-Staaten auf dieses Vorgehen, sagte Nanni t-online. "Russland testet das Bündnis und unsere Reaktion." So kurz vor einer großen russischen Militärübung in Belarus könne das nur als Drohgebärde verstanden werden. "Das ist inakzeptabel."