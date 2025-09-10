Reaktionen auf Drohnen in Polen Merz: "Russland hat Menschenleben gefährdet"
Russische Drohnen verletzen Polens Luftraum, Deutschland zeigt sich alarmiert. In Berlin warnen Politiker vor einer Eskalation.
Das Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens ruft in Berlin Entrüstung hervor. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Angriff in den polnischen Luftraum "auf das Schärfste" verurteilt. "Russland hat Menschenleben in einem Staat gefährdet, der der Nato und der EU angehört", erklärte Merz nach Angaben seines Sprechers am Mittwoch in Berlin. Es sei gut, "dass Polen zusammen mit den Nato-Verbündeten diese Gefahr rechtzeitig erkennen und ausräumen konnte".
Verteidigungsminister Boris Pistorius verurteilte die Verletzung des polnischen Nato-Luftraums mit Militärdrohnen scharf. Es gebe keinen Anlass zu vermuten, dass es sich um "Kurskorrekturfehler" handele, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. "Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen", so Pistorius. Die Waffensysteme seien anscheinend von Belarus aus auf den Weg gebracht worden.
Ähnlich äußerte sich Außenminister Johann Wadephul. "Russland hat damit leichtfertig eine gefährliche Eskalation in Kauf genommen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen David van Weel in Berlin. Man analysiere den Vorfall genau und habe darüber im Nato-Rat in Brüssel gesprochen. Die Beratungen würden heute in Brüssel und allen Nato-Hauptstädten weitergehen. Die Reaktion auf das Eindringen russischer Angriffsdrohnen habe gezeigt: "Wir stehen in der Nato zusammen", sagte Wadephul.
Grüne: "Das ist inakzeptabel"
Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sara Nanni, spricht von einem "ungeheuerlichen Vorgang". Es brauche eine klare und abgestimmte diplomatische Reaktion aller Nato- und EU-Staaten auf dieses Vorgehen, sagte Nanni t-online. "Russland testet das Bündnis und unsere Reaktion." So kurz vor einer großen russischen Militärübung in Belarus könne das nur als Drohgebärde verstanden werden. "Das ist inakzeptabel."
Lea Reisner, Sprecherin für Internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag, spricht von einem "gefährlichen Bruch des Völkerrechts" und fordert restlose Aufklärung. "Dieser Vorfall darf keine Spirale der Eskalation lostreten", so Reisner zu t-online. Sie ist überzeugt: "Europa muss sich aus der Abhängigkeit von (US-Präsident Donald) Trump befreien und gemeinsam mit Partnern aus dem Globalen Süden eigene diplomatische Initiativen für einen Waffenstillstand und Verhandlungen ergreifen."
In der Nacht waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine laut Oberkommando der polnischen Armee mehr als ein Dutzend Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Ministerpräsident Donald Tusk beantragte nach dem Vorfall Nato-Konsultationen nach Artikel 4. Dieser sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen bedroht fühlt. Russland und Belarus halten ab Freitag auch ihr gemeinsames, großes Manöver "Sapad 2025" (Westen 2025) ab.
Wagenknecht warnt vor Drittem Weltkrieg
Auch BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht hat das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als "erschreckenden und hochgefährlichen Zwischenfall" bezeichnet. Sie warnte davor, dass eine weitere Eskalation bis zu einem Dritten Weltkrieg führen könne und forderte umgehend Friedensverhandlungen.
Es "zeige, dass die Gefahr einer weiteren Eskalation – in letzter Konsequenz sogar bis zu einem Dritten Weltkrieg – real ist, solange es keinen Frieden gibt", sagte Wagenknecht t-online. Sie kritisierte in diesem Zusammenhang Politiker wie den CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter, der sich nach dem Vorfall für eine schnelle Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sowie weiterer militärischer Unterstützung der Ukraine ausgesprochen hatte. "Dass Leute wie Kiesewetter jetzt noch Öl ins Feuer gießen, ist verantwortungslos."
Wagenknecht betonte, dass solche Zwischenfälle kein Beleg dafür seien, den Krieg fortzusetzen. Vielmehr sollten sie allen "die Augen öffnen, endlich alles dafür zu tun, Friedensverhandlungen einzuleiten".
