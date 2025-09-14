Stimmungstest für Berlin? Wann die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW kommen
Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen erreichen ihren Höhepunkt. Während der Wahlkampf von zahlreichen Todesfällen überschattet wurde, entscheiden Millionen Wahlberechtigte am Sonntag über die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025.
Update vom 14. September, 8.56 Uhr: Die Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl entscheiden über viele Vertretungen und politische Ämter auf kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen. Dabei zeichnen sich aufgrund der Stimmung in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland viele spannende Entscheidungen bei den NRW-Kommunalwahlen ab.
Unter anderem spielen die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW auch in der bevökerungsreichsten Stadt eine besondere Rolle, da bei der OB-Wahl in Köln verschiedene Kandidaten auf die Nachfolge von Henriette Reker hoffen. Die Ergebnisse bei den NRW-Kommunalwahlen sind auch in weiteren großen Städten von Interesse. In Aachen rechnen sich diverse Kandidaten ein Chance auf das Amt des Oberbürgermeisters bei der heutigen NRW-Wahl 2025 aus. Die Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW werden auch die acht Kandidaten verfolgen, die bei der OBW-Wahl in Essen eine Chance auf das Amt ausrechnen.
Erste Ergebnisse der NRW-Wahl 2025: Wahllokale für die Kommunalwahl geöffnet
Update vom 14. September, 8.00 Uhr: Der heutige Sonntag der NRW-Wahl hat begonnen. Die Wahllokale für die Kommunalwahlen in NRW sind offiziell geöffnet, damit die rund 13,7 Millionen Wahlberechtigen im Laufe des Tages ihre Stimme für die Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 abgeben können.
Bereits im Vorfeld der Kommunalwahlen in NRW kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz Konsequenzen aus den Ergebnissen der NRW-Wahl 2025 an. Auch deshalb wir es interesssant sein, die heutige Kommunalwahl 2025 in NRW live zu verfolgen.
Mit den Ergebnissen der NRW-Wahl werden rund 20.000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr bestimmt. Bei der heutigen NRW-Kommunalwahl werden werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte sowie Stadt-, Gemeinde- und Integrationsräte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten gewählt.
Die Kommunalwahl im einwohnerstärksten Bundesland ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland.
Erste Ergebnisse der Kommunahlwahlen in NRW: Millionen Wähler bei der NRW-Wahl
Am 14. September wählt das bevölkerungsreichste Bundesland seine kommunalen Vertretungen neu. Dabei könnte sich bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen einiges verändern. Etwa 13,7 Millionen Wahlberechtigte sind angehalten, ihre Stimmzettel für die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 richtig auszufüllen, per Briefwahl rechtzeitig einzusenden oder in den geöffneten Wahllokalen abzugeben, um die politische Ausrichtung in 31 Kreisen sowie 396 Städten und Gemeinden in den kommenden fünf Jahren nach der NRW-Wahl zu bestimmen. Doch wann kommen die ersten Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 überhaupt?
Bereits in den vergangenen Wochen zeigte sich deutlich, dass die heutigen Ergebnisse der Kommunalwahlen nicht nur in Nordrhein-Westfalen von entscheidender Bedeutung sind, sondern auch jenseits der Grenzen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Neben den Schlagzeilen, die die verstorbenen Kandidaten aus der AfD und weiteren Parteien vor den NRW-Kommunalwahlen deutschlandweit auslösten, erregte eine Wahlpanne in Hagen Aufsehen. Denn die Stadt musste wegen einer fehlenden Angabe alle 90.000 Stimmzettel für die Oberbürgermeisterwahl neu drucken.
- Stimme abgeben: Was man bei der NRW-Kommunalwahl in der Wahlkabine nicht darf
- Vor Kommunalwahlen in NRW: Verliert AfD-Polizist Sascha Lensing nun seinen Job?
- Geht der Niedergang weiter? Die SPD vor den Kummunahlwahlen in NRW
Heutige Ergebnisse der NRW-Kommunalwahl unter dem Brennglas
Allerdings hat sich in den vergangenen Wochen nicht nur das mediale Interesse an den NRW-Kommunalwahlen gesteigert, sondern auch im politischen Berlin werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW mit zunehmendem Interesse verfolgt.
Diesen Umstand verdeutlichten die Besuche von diversen Spitzenpolitikern wie der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sowie Co-Parteichefin Bärbel Bas oder Tino Chrupalla (AfD), die prominent im Endspurt des Wahlkampfes vor NRW-Wahl 2025 unterstützten. Eine Tatsache, die verdeutlicht, dass die schwarz-rote Koalition die Ergebnisse der NRW-Wahl als einen ersten echten Stimmungstest in der Amtszeit der Bundesregierung ansieht.
Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW: Warnung vor "blauer Welle" bei NRW-Wahl 2025
Klingbeil fand in Bezug auf mögliche Zugewinne der AfD bei der NRW-Wahl die deutlichsten Worte. Der Bundesparteichef der Sozialdemokraten war kürzlich eine ganze Woche im Wahlkampf in NRW unterwegs. Er warnte davor, mit ständigem Thematisieren der AfD "eine blaue Welle" bei den Ergebnissen der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen herbeizureden.
Gleichwohl seien die Rechtspopulisten eine Herausforderung. "Wir müssen uns um die Sorgen der Menschen kümmern", mahnte Klingbeil im Hinblick auf die NRW-Wahl 2025. Das betreffe etwa die Sorgen der Arbeiter in der Stahl-, Chemie- oder Automobilindustrie um ihren Arbeitsplatz.
- Riese oder Scheinriese: Die AfD bei der Kommunalwahl in NRW
NRW-Wahl 2025 heute: Ergebnisse der Kommunalwahlen haben eigene Gesetze
"Wir brauchen einen Fokus auf das, was dieses Land stark macht die nächsten Jahre", unterstrich Klingbeil vor Berginn der NRW-Wahl 2025. Neben Jobsicherheit und Wirtschaftswachstum gehe es um Handlungsfähigkeit in Bund, Ländern und Kommunen.
"Bei lokalen Wahlen geht es vor allem um die Gesichter vor Ort. Das begrenzt die Gefahr vieler Denkzettelstimmen", schwächt der SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag, Jochen Ott, allerdings etwas vor den Ergebnissen der NRW-Wahl etwas ab und verweist mit seiner Aussage darauf, dass Kommunalwahlen immer ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben.
Ergebnisse der NRW-Kommunalwahl 2025 sind ein Stimmungstest
Allerdings sieht der Bochumer Politikwissenschaftler Oliver Lembcke die NRW-Wahl sehr wohl den Charakter einer Testwahl, schon weil das bevölkerungsreichste Bundesland in seiner Vielfalt einen guten Querschnitt Deutschlands darstelle. Und die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW somit ein guter Gradmesser sind, um die Stimmung im Land widerzuspiegeln. Ein Umstand, der auch dadurch verstärkt wird, wie ernst die NRW-Kommunalwahlen auch woanders genommen werden. Dies zeigt sich daran, dass sich US-Milliardär Elon Musk wieder mit einer Wahlempfehlung für die AfD vor der NRW-Wahl 2025 eingemischt hat.
"Ich erwarte Gegenwind für die Regierungsparteien, der vor allem die SPD treffen könnte", sagt Lembcke im Hinblick auf die möglichen Wahlergebnisse bei den Kommunalwahlen in NRW. "Die CDU dürfte stärkste Kraft werden, die SPD an die Linke und die AfD verlieren." Allerdings: Jüngste Umfragen aus NRW-Städten zeigen, dass das Bild bei der heutigen NRW-Wahl sehr differenziert ausfallen könnte – je nach Beliebtheit der Kandidaten.
NRW-Wahl heute: AfD und Linke im Aufwind vor den Kommunalwahlen in NRW 2025
Bei der Bundestagswahl im vergangenen Februar hatte die AfD in NRW 16,8 Prozent geholt und damit hinter der CDU (30,1 Prozent) und der SPD (20,0) und noch vor den Grünen (12,4) den dritten Platz errungen. Seit der Landtagswahl 2022, wo sie nur 5,4 Prozent schafften, sind die Rechtspopulisten im Aufwind. Auch die SPD verlor laut Wahlforschung große Stimmenanteile an die AfD. Das Kräfteverhältnis könnte sich auf kommunaler Ebene vielerorts auf Kosten der Regierungsparteien verschieben, so dass die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW ein gewisses Krisenpotenzial mitbringen könnten.
"Vor allem in strukturschwachen Regionen mit industriellem Niedergang – wie Gelsenkirchen oder Duisburg – hat die AfD gute Chancen, ihre Ergebnisse auszubauen und sich dauerhaft zu verankern", erklärte Politikwissenschaftler Oliver Lembcke im Zusammenhang mit den heutigen Kommunalwahlen in NRW. Die AfD sei für viele "ein Resonanzraum für Enttäuschung und Wut über eine Politik, die als untätig gegenüber lokalen Problemen wahrgenommen wird – besonders im Bereich Integration".
NRW-Wahl: Mehrere Themen spielen große Rolle die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen
In NRW leiden besonders viele Kommunen unter hohen Altschuldenbergen. Das Thema Finanzen und Handlungsspielräume vor Ort spielt auch eine große Rolle im Kommunalwahlkampf der NRW-Wahl 2025. Des Weiteren gehören zu den zentralen Wahlkampfthemen bei den diesjährigen Kommunalwahlen in NRW die bereits erwähnte Migration und das Wohnen.
Im Gespräch mit der "Zeit" erklärte Kersting, dass der Verkehr, die Kosten im Sozialbereich und der Wohnungsbau weitere wichtige Rolle vor der NRW-Wahl einnehmen und die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen beinflussen könnten. Laut einer Umfrage des Westdeutschen Rundfunks (WDR) sind nur 28 Prozent der Menschen in NRW zufrieden mit dem Wohnungs- und Mietmarkt.
Dies sind durchaus auch Themen, die größere Teile der Wahlberechtigten dazu bringen könnten, dass nicht nur die AfD bei den Ergebnissen der Kommunalwahlen einen Zuwachs verzeichnen könnte. Auch die Linke könnte profitieren und den Unmut in der Bevölkerung für sich nutzen, um höhere Stimmenanteile in den Gemeinden, Kommunen und Städten bei den heutigen NRW-Kommunalwahlen auf sich zu vereinigen.
Linke und AfD könnten von den Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW profitieren
Experten erwarten, dass die AfD und die Linke von der Unzufriedenheit, etwa über den ausbleibenden Wirtschaftsaufschwung, auch bei den Ergebnissen der NRW-Wahl profitieren werden. Aufbruchstimmung gebe es in vielen Kommunen nicht, meint Lembcke – obwohl diese dank des Sondervermögens Infrastruktur mit mehr Investitionen rechnen könnten.
Dazu kommt, dass AfD und Linke auch bundesweit in den vergangenen Monaten zulegen konnten. Deshalb wird die AfD aller Voraussicht nach weit über ihrem Kommunalwahlergebnis von 5,1 Prozent im Jahr 2020 liegen. Mangels bekannter Kandidaten setzt der AfD-Landesvorsitzende Martin Vincentz weniger auf lokale Themen, sondern hofft auf eine schlechte Stimmung gegenüber allen anderen, die er "die Etablierten" vor der NRW-Wahl nennt.
Forsa-Chef Manfred Güllner spricht von einer "Westwanderung" der AfD bei den NRW-Kommunalwahlen 2025 und glaubt, dass sich die Partei auch auf kommunaler Ebene festsetzen könne. Immerhin hatte sie schon bei der Bundestagswahl 16,8 Prozent der Stimmen im Land erhalten. Doch die Zufriedenheit ist vor den NRW-Kommunalwahlen 2025 in Städten und Gemeinden offensichtlich unterschiedlich. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte etwa für Köln als mit Abstand größte NRW-Stadt eine katastrophale Stimmung vor der heutigen NRW-Wahl ausgemacht: 78 Prozent der Befragten äußerten sich unzufrieden. Genauso viele sehen die Entwicklung ihrer Stadt pessimistisch.
Landesweite Umfragen vor den Kommunalwahlen in NRW
Politische Stimmungen lassen sich für die Kommunalwahlen schlechter ablesen als für Bundestags- und Landtagswahlen, weil es keine repräsentativen, landesweiten Umfragen gibt. In demoskopischen Erhebungen gibt ein Großteil der Bürger an, dass die Kandidaten und Themen vor Ort bei den Kommunalwahlen in NRW für sie wichtiger sind als politische Entwicklungen im Bund und im Land. Wie entscheidend eine grundsätzliche Parteipräferenz ist, ist für die NRW-Wahl 2025 kaum einzuschätzen. Auch die traditionell niedrige Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen (2020: 51,9 Prozent) macht die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen schwer abschätzbar.
In den gemittelten Umfragen vor der NRW-Wahl lag die CDU zuletzt mit mehr als 30 Prozent an der Spitze, die SPD kämpft in den Umfragen mit weniger als 20 Prozent mit Verlusten. Dennoch vermutet Kersting, dass auch die CDU im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2020 bei den NRW-Kommunalwahlen 2025 weniger Stimmen erhalten werde. Noch immer herrsche Unmut, etwa wegen der gekippten Schuldenbremse oder der Abstimmung der Union mit der AfD über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz im Januar, was sich negativ auf die heutigen Ergebnisse der NRW-Wahl auswirken könnte.
Wie laufen die Kommunalwahlen in NRW ab?
Doch wie kommt kommt es eigentlich zu den Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW?Grundsätzlich kann jedes Bundesland selbst über den Ablauf der Kommunalwahlen entscheiden. Während in anderen Bundesländern die Wahlen alle vier oder sechs Jahre stattfinden, beträgt die Wahlperiode in Nordrhein-Westfalen fünf Jahre.
In NRW gilt das Prinzip der geschlossenen Listenwahl. Das bedeutet, es wird eine Partei gewählt, die vorab eine feste Liste mit Kandidierenden aufgestellt hat. Wie viele Sitze eine Partei bekommt, hängt vom Stimmenanteil ab. Wer genau diese Sitze erhält, wird dann durch die festgelegte Reihenfolge auf der Liste bestimmt.
Besonders ist, dass bei der Wahl für Stadtrat, Gemeinderat oder Kreistag jede Wählerin oder jeder Wähler eine Stimme hat. Damit wird gleichzeitig eine Person für den eigenen Wahlbezirk gewählt und auch die Partei beziehungsweise Gruppe, zu der diese Person gehört. Bei der Wahl zur Bezirksvertretung in den kreisfreien Städten haben die Wählerinnen und Wähler ebenfalls nur eine Stimme, mit der sie ausschließlich Parteien oder Gruppen wählen.
Wann die ersten Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW kommen
Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen 2025 werden am heutigen Wahlabend nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr veröffentlicht und laufend aktualisiert. Die ersten Hochrechnungen und Schnellmeldungen für die Ergebnisse der NRW-Wahl sind unmittelbar nach Beginn der Auszählung online abrufbar, zum Beispiel auf den offiziellen Seiten der Landeswahlleitung NRW.
Die endgültigen amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 werden in den Folgetagen bekannt gegeben. Etwaige Stichwahlen (zum Beispiel für Bürgermeister und Landräte) finden am 28. September 2025 statt, deren Ergebnisse für die NRW-Wahl ebenfalls am Wahlabend veröffentlicht werden.
Wie verlässlich die ersten Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW sind
Die bei Bundestags- und Landtagswahlen üblichen, aufwendigen Nachwahlbefragungen, aus denen sich um 18 Uhr erste recht präzise Prognosen für den Wahlausgang ergeben, gibt es bei den NRW-Kommunalwahlen allerdings nicht. Für aussagekräftige Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW müssen die Auszählungen der Wahllokale in den Städten und Gemeinden abgewartet werden.
Diese ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025 ergeben erst im Lauf des Abends ein Bild des Wahlausgangs. Hinzu kommt, dass sich durch die fehlenden Prognosen die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen im Lauf des Abends noch erheblich verschieben können, je nachdem, in welchen Stadtteilen die Auszählungen schneller voranschreiten und in welchen langsamer. Laut der Landeswahlleiterin ging das erste Ergebnis bei den Kommunalwahlen 2020 um 21.30 Uhr ein, das letzte um 03.38 Uhr.
Die Landeswahlleiterin stellt in der Wahlnacht auf www.wahlergebnisse.nrw die Wahlergebnisse für die Kreistage und die Stadträte der kreisfreien Städte sowie für die Oberbürgermeister und Landräte zusammen. Für die kreisangehörigen Gemeinden wird dort demnach eine Linksammlung zu den Ergebnisveröffentlichungen der Kommunen bereitgestellt.
Die Zahlen vor den Kommunalwahlen in NRW 2025
Im Jahr 2020 lag die CDU beim landesweit gemittelten Ergebnis für kommunale Vertretungen mit einem Anteil von 34 Prozent deutlich auf Platz eins, gefolgt von SPD (24) und Grünen (20). Linke, FDP und AfD landeten jeweils bei einem mittleren einstelligen Ergebnis. Deutlich gewannen seinerzeit die Grünen hinzu, den größten Stimmverlust hatte die SPD zu verzeichnen.
Vor allem im ländlichen Raum dominiert derzeit die CDU, während die SPD in 13 Kreisen und kreisfreien Städten vor allem im Ruhrgebiet die Mehrheit der Stimmen für die kommunalen Vertretungen innehat. Die Grünen stellen derzeit in Köln, Bonn und Aachen die stärkste Fraktion.
Prekäre Lage vor Ergebnissen der heutigen NRW-Kommunalwahlen
Ob sich dieses Bild bei den heutigen Ergebnissen der NRW-Kommunalwahlen wiederholt, scheint bei der prekären Lage, in der sich viele Kommunen befinden, kaum vorstellbar. Denn wie der Experte Henrik Scheller vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin vor den Ergebnissen der NRW-Wahl im Gespräch mit "ntv" feststellt, gehe es den Kommunen "sehr schlecht" und die Lage sei "dramatisch", da "die Schulden in ganz NRW". Seiner Aussage nach hätten "nur noch 16 von den 427 Kommunen haben überhaupt Überschüsse erwirtschaftet".
Dieser Umstand könnte dazu führen, dass die Linke und vor allem die AfD einen Sprung bei den heutigen Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW machen. Auch wenn die AfD, die sich vor den Kommunalwahlen erst mit vier Todesfällen ihrer Kandidaten, dann mit sechs und schließlich mit insgesamt sieben Todesfällen kurz vor Ende des Wahlkampfes konfrontiert sah, nur mit in 23 Prozent der kreisangehörigen Gemeinden Nordrhein-Westfalens mit einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt antritt. Laut "ntv" kann die Partei in nur 86 der insgesamt 373 kreisangehörigen Gemeinden einen Kandidaten aufstellen.
Am Ende entscheiden aber die rund 13,7 Millionen Wahlberechtigten mit den Ergebnissen der NRW-Kommunalwahl in welche Richtung sich die Politik in den kommenden fünf Jahren bewegt. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2020 lag die Wahlbeteiligung allerdings bei 51,9 Prozent. Aufgrund der Lage im bevölkerungsreichsten Bundesland in Deutschland erwarten verschiedene Experten aber eine deutlich höhere Wahlbeteiligung, die die Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl beeinflussen könnte.
- Wahlergebnisse in NRW: Kommunalwahlen 2025
- wdr.de: Kommunalwahlen 2025 in NRW
- Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
- Friedrich Ebert Stiftung: Es wird gewählt! Das kleine 1x1 zu den NRW-Kommunalwahlen 2025
- ntv.de: Kommunalwahl: AfD kann in vielen Gemeinden nicht antreten
- wahlrecht.de: Umfragen Nordrhein-Westfalen
- ntv.de: AfD kann in vielen Gemeinden nicht antreten
- Kommunalwahlen 2020: 51,9 Prozent Wahlbeteiligung – 25 Oberbürgermeister und Landräte gewählt
- Eigene Recherche