Wie laufen die Kommunalwahlen in NRW ab?

Doch wie kommt kommt es eigentlich zu den Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW?Grundsätzlich kann jedes Bundesland selbst über den Ablauf der Kommunalwahlen entscheiden. Während in anderen Bundesländern die Wahlen alle vier oder sechs Jahre stattfinden, beträgt die Wahlperiode in Nordrhein-Westfalen fünf Jahre.

In NRW gilt das Prinzip der geschlossenen Listenwahl. Das bedeutet, es wird eine Partei gewählt, die vorab eine feste Liste mit Kandidierenden aufgestellt hat. Wie viele Sitze eine Partei bekommt, hängt vom Stimmenanteil ab. Wer genau diese Sitze erhält, wird dann durch die festgelegte Reihenfolge auf der Liste bestimmt.

Besonders ist, dass bei der Wahl für Stadtrat, Gemeinderat oder Kreistag jede Wählerin oder jeder Wähler eine Stimme hat. Damit wird gleichzeitig eine Person für den eigenen Wahlbezirk gewählt und auch die Partei beziehungsweise Gruppe, zu der diese Person gehört. Bei der Wahl zur Bezirksvertretung in den kreisfreien Städten haben die Wählerinnen und Wähler ebenfalls nur eine Stimme, mit der sie ausschließlich Parteien oder Gruppen wählen.

Wann die ersten Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW kommen

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen 2025 werden am heutigen Wahlabend nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr veröffentlicht und laufend aktualisiert. Die ersten Hochrechnungen und Schnellmeldungen für die Ergebnisse der NRW-Wahl sind unmittelbar nach Beginn der Auszählung online abrufbar, zum Beispiel auf den offiziellen Seiten der Landeswahlleitung NRW.

Die endgültigen amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 werden in den Folgetagen bekannt gegeben. Etwaige Stichwahlen (zum Beispiel für Bürgermeister und Landräte) finden am 28. September 2025 statt, deren Ergebnisse für die NRW-Wahl ebenfalls am Wahlabend veröffentlicht werden.

Wie verlässlich die ersten Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW sind

Die bei Bundestags- und Landtagswahlen üblichen, aufwendigen Nachwahlbefragungen, aus denen sich um 18 Uhr erste recht präzise Prognosen für den Wahlausgang ergeben, gibt es bei den NRW-Kommunalwahlen allerdings nicht. Für aussagekräftige Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW müssen die Auszählungen der Wahllokale in den Städten und Gemeinden abgewartet werden.

Diese ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025 ergeben erst im Lauf des Abends ein Bild des Wahlausgangs. Hinzu kommt, dass sich durch die fehlenden Prognosen die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen im Lauf des Abends noch erheblich verschieben können, je nachdem, in welchen Stadtteilen die Auszählungen schneller voranschreiten und in welchen langsamer. Laut der Landeswahlleiterin ging das erste Ergebnis bei den Kommunalwahlen 2020 um 21.30 Uhr ein, das letzte um 03.38 Uhr.

Die Landeswahlleiterin stellt in der Wahlnacht auf www.wahlergebnisse.nrw die Wahlergebnisse für die Kreistage und die Stadträte der kreisfreien Städte sowie für die Oberbürgermeister und Landräte zusammen. Für die kreisangehörigen Gemeinden wird dort demnach eine Linksammlung zu den Ergebnisveröffentlichungen der Kommunen bereitgestellt.

Die Zahlen vor den Kommunalwahlen in NRW 2025

Im Jahr 2020 lag die CDU beim landesweit gemittelten Ergebnis für kommunale Vertretungen mit einem Anteil von 34 Prozent deutlich auf Platz eins, gefolgt von SPD (24) und Grünen (20). Linke, FDP und AfD landeten jeweils bei einem mittleren einstelligen Ergebnis. Deutlich gewannen seinerzeit die Grünen hinzu, den größten Stimmverlust hatte die SPD zu verzeichnen.

Vor allem im ländlichen Raum dominiert derzeit die CDU, während die SPD in 13 Kreisen und kreisfreien Städten vor allem im Ruhrgebiet die Mehrheit der Stimmen für die kommunalen Vertretungen innehat. Die Grünen stellen derzeit in Köln, Bonn und Aachen die stärkste Fraktion.

Prekäre Lage vor Ergebnissen der heutigen NRW-Kommunalwahlen

Ob sich dieses Bild bei den heutigen Ergebnissen der NRW-Kommunalwahlen wiederholt, scheint bei der prekären Lage, in der sich viele Kommunen befinden, kaum vorstellbar. Denn wie der Experte Henrik Scheller vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin vor den Ergebnissen der NRW-Wahl im Gespräch mit "ntv" feststellt, gehe es den Kommunen "sehr schlecht" und die Lage sei "dramatisch", da "die Schulden in ganz NRW". Seiner Aussage nach hätten "nur noch 16 von den 427 Kommunen haben überhaupt Überschüsse erwirtschaftet".

Dieser Umstand könnte dazu führen, dass die Linke und vor allem die AfD einen Sprung bei den heutigen Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW machen. Auch wenn die AfD, die sich vor den Kommunalwahlen erst mit vier Todesfällen ihrer Kandidaten, dann mit sechs und schließlich mit insgesamt sieben Todesfällen kurz vor Ende des Wahlkampfes konfrontiert sah, nur mit in 23 Prozent der kreisangehörigen Gemeinden Nordrhein-Westfalens mit einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt antritt. Laut "ntv" kann die Partei in nur 86 der insgesamt 373 kreisangehörigen Gemeinden einen Kandidaten aufstellen.