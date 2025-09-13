Nie gearbeitet: So hoch ist die Rente

Von t-online , pas Aktualisiert am 13.09.2025 - 16:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Stimmzettel zur Briefwahl und Briefwahlunterlagen in Köln (Archivbild): In NRW werden bei der Kommunalwahl Räte, Bürgermeister und Landräte gewählt. (Quelle: IMAGO/imago)

Millionen Menschen in NRW sind im September zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Wer teilnehmen will, sollte die festen Öffnungzeiten für die Wahllokale und Fristen im Blick haben.

Am kommenden Sonntag, dem 14. September, wählen Millionen Menschen in NRW. Insgesamt sind 13,7 Millionen Menschen berechtigt, ihren Wahlzettel richtig auszufüllen , um ihre Stimme für die Ergebnisse der NRW-Kommunahlwahlen 2025 abzugeben.

Öffnungszeiten der Wahllokale bei den Kommunalwahlen in NRW

Allerdings spielt die Uhrzeit bei den Kommunahlen 2025 in NRW eine Rolle. Denn wer nicht per Briefwahl abgestimmt hat, muss die Öffnunsgzeiten der Wahllokale bei den Kommunalwahlen 2025 genau beachten.

Denn den Wahlzettel für die NRW-Kommunalwahlen darf man nur zwischen bestimmten Uhrzeiten im Wahllokal ausfüllen und abgeben.

Wann die Wahllokale für die NRW-Kommunalwahlen 2025 geöffnet sind

Die Wahllokale sind landesweit für die NRW-Kommunalwahlen 2025 von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Gewählt wird im Stimmbezirk, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist. Diese wurde im August verschickt und liegt inzwischen allen Wahlberechtigten vor. Zur Stimmabgabe genügt ein gültiger Ausweis.

Darüber hinaus gibt es aber bestimmte Aktionen, die Wählerinnen und Wähler im Wahllokal unterbinden sollten, damit sie nicht Gefahr laufen, dass ihre ungültig wird. Unter anderem gehören Wahlwerbung und das Fotografieren oder Filmen dazu.

Briefwahl und Direktwahl

Für alle, die am Wahltag nicht ins Wahllokal gehen können, gibt es die Briefwahl.

Beantragung der Unterlagen : spätestens bis Freitag, 12. September, 13 Uhr.

: spätestens bis Freitag, 12. September, 13 Uhr. Versand-Empfehlung: Spätestens am 11. September, damit die Post rechtzeitig zugestellt wird.

Spätestens am 11. September, damit die Post rechtzeitig zugestellt wird. Frist für Rückgabe: Der Wahlbrief muss bis spätestens 14. September, 18 Uhr beim zuständigen Wahlamt vorliegen. Einige Städte wie Köln oder Mülheim handhaben eine frühere Abgabe bis 16 Uhr.

Kommunalwahl 2025 in NRW: Was gewählt wird

Bei der Kommunalwahl in NRW werden die Bürgermeister, Landräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage gewählt. In den Großstädten kommen die Bezirksvertretungen hinzu. Parallel dazu stehen auch die Integrationsräte auf dem Stimmzettel.