Kommunalpolitiker bei Markus Lanz "Seit 30 Jahren sparen wir die Stadt kaputt"

Von Daniele Gambone 11.09.2025 - 04:03 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck (Archivbild): Sie war eine der vier Kommunalpolitiker zu Gast bei Markus Lanz. (Quelle: NICOLAS LAMBERT/imago)

Ausufernde Sozialausgaben, absurde bürokratische Vorgaben und Herausforderungen durch Migration: Vier Kommunalpolitiker diskutieren bei Markus Lanz über die Probleme der Städte und Gemeinden.

Talkshow-Moderator Markus Lanz hat sich am Mittwochabend von vier erfahrenen Kommunalpolitikern erklären lassen, was den deutschen Städten und Gemeinden gerade am meisten zu schaffen macht. Schnell wurde klar: Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen sind die Nöte weitestgehend gleich.

Gäste:

Boris Palmer , parteiloser Oberbürgermeister von Tübingen

, parteiloser Oberbürgermeister von Tübingen Astrid Klinkert-Kittel (SPD) , Landrätin in Northeim

, Landrätin in Northeim Jutta Steinruck , parteilose Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen

, parteilose Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen André Neumann (CDU), Oberbürgermeister von Altenburg

Gewohnt deutlich äußerte sich der parteilose Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Der als Klartext-Politiker bekannte Ex-Grüne stellte im Kontext der Zuwanderung seit dem Flüchtlingssommer 2015 fest: "Die kritischste Frage ist die der Kriminalität."

Zwar sei, anders als oftmals von der AfD behauptet, die Gesellschaft insgesamt nicht unsicherer geworden, wie ein Blick auf die seit dem Jahr 2000 stark gesunkene Zahl der Tötungsdelikte beweise. Gleichzeitig gebe es aber ein großes Problem mit Gewaltakten durch bestimmte Gruppen.

Palmer nennt Gewalt durch Geflüchtete moralisch inakzeptabel

So verübten Syrer, Iraker und Afghanen zehnmal mehr Taten in diesem Bereich, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspreche. Die Gründe seien vielfältig und lägen beispielsweise in der Altersstruktur, den Gewalterfahrungen und den kulturellen Hintergründen der Geflüchteten. "Wir haben viel zu viel Gewalt von Menschen, die zu uns gekommen sind, um Schutz zu suchen, und moralisch ist das absolut inakzeptabel“, resümierte Palmer.

Der langjährige Tübinger Oberbürgermeister, der zuletzt von sich reden machte, weil er sich auf eine Diskussionsveranstaltung mit dem baden-württembergischen AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier eingelassen hatte, riet dazu, bei diesem heiklen Thema die Balance zu wahren. Weder dürfe man es überbetonen, noch könne man zulassen, dass es weiterhin verharmlost werde.

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck beschrieb die Kriminalität durch Zugewanderte in ihrer Stadt zwar als nachrangiges Problem, gestand aber zu, dass die Migrationspolitik seit 2015 die Gesellschaft auseinandergetrieben habe. "Aber der soziale Friede ist auch gestört, weil es Leute gibt, die ganz bewusst unsere Gesellschaft spalten", argumentierte die wie Palmer parteilose Kommunalpolitikerin. Die Ex-SPD-Politikerin ist seit 2018 im Amt und möchte nicht wieder kandidieren.

"Seit 30 Jahren sparen wir die Stadt kaputt"

Die finanzielle Lage ihrer Kommune schilderte Steinruck als dramatisch. Das hoch verschuldete Ludwigshafen, einst als klassischer Industriestandort und BASF-Stammsitz eine reiche Stadt, ersticke an überbordender Bürokratie und der schlechten Haushaltslage. "Seit 30 Jahren sparen wir die Stadt kaputt", stellte die Oberbürgermeisterin unmissverständlich fest.