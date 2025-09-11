Kritik an Gesetzesplänen "Das greift zu kurz"

Von Julian Alexander Fischer 11.09.2025 - 08:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gesundheitsministerin Warken (Archivbild): Zwei Pflegegesetze kommen in den Bundestag. (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Pflege in Deutschland muss sich verändern, darin sind sich alle einig. Nun sollen zwei neue Gesetze auf den Weg gebracht werden. Doch es gibt deutliche Kritik.

Die Reform der Pflege in Deutschland ist eine der wichtigsten Aufgaben von Gesundheitsministerin Nina Warken. Gute Pflege nannte sie "unverhandelbar". Daher soll eine Bund-Länder-Gruppe aktuell gemeinsam Eckpunkte ausarbeiten, um im kommenden Jahr eine umfassende Reform der Pflegeversicherung auszuarbeiten.

Loading...

An diesem Donnerstag werden aber bereits zwei weitere Gesetze zum Thema Pflege im Bundestag diskutiert. Allerdings zeigt sich die Branche kritisch. Für Thomas Knieling, Bundesgeschäftsführer des Verbands Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, bleiben sie "hinter den Erwartungen zurück", sagt er bei t-online.

Es brauche "endlich umfassende Reformen, bis jetzt wird jedoch nur der Status quo verwaltet". Knieling betont: "Es ist höchste Zeit, dass Gesundheitsministerin Warken handelt – nach dem Motto: Pflege muss gepflegt werden – sonst wird sie selbst zum Pflegefall."

Pflegekompetenzgesetz im Bundestag: "Das greift zu kurz"

Bereits in der Ampelkoalition wurde über das sogenannte Pflegekompetenzgesetz verhandelt, wegen des vorzeitigen Endes der Regierung wurde es nicht mehr verabschiedet. Nun hat Warken eine neue Version auf den Weg gebracht. Dabei soll das Gesetz dem Pflegepersonal ermöglichen, künftig mehr Tätigkeiten zu übernehmen, die bisher lediglich Ärzten vorbehalten waren.

Knieling sieht nur "marginale Korrekturen" im Vergleich zu vorherigen Entwürfen. Der Entwurf für das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege "verpasst die Chance, den Pflegeberuf nachhaltig zu stärken". Es fehle eine echte Entlastung und mehr Eigenverantwortung, insbesondere im Bereich der Hilfsmittelverordnung.

Auch das sogenannte Pflegeassistenzgesetz, das die Ausbildung bundesweit vereinheitlichen soll, steht am Donnerstag auf der Tagesordnung im Bundestag. Bisher gibt es in diesem Bereich noch unterschiedliche Vorgaben der Bundesländer. Knieling begrüßt den Schritt daher grundsätzlich, mahnt aber: "Das greift zu kurz." So sieht der Entwurf eine Festschreibung der Ausbildungsdauer auf 18 Monate vor. Knieling plädiert für ein Jahr, "um dem akuten Fachkräftemangel wirksam zu begegnen".