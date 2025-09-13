Nie gearbeitet: So hoch ist die Rente

Von t-online 13.09.2025 - 17:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Stimmzettel (Symbolbild): Bei der Kommunalwahl müssen mehrere Stimmzettel ausgefüllt werden. (Quelle: IMAGO/Revierfoto/imago)

Am Sonntag sind Kommunalwahlen in NRW. Aber wie werden die Stimmzettel richtig ausgefüllt? Wie viele Kreuze dürfen auf dem Wahlzettel gesetzt werden?

Am Sonntag sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. In den 396 Gemeinden, die zu dem Bundesland gehören, werden rund 13,7 Millionen Wählerinnen und Wähler mit den Ergebnissen der NRW-Kommunalwahlen am 14. September 2025 eine Reihe verschiedener Ämter gewählt.

Auch deshalb sind die Stimmberechtigten, die nicht per Briefwahl gewählt haben, in den geöffneten Wahllokalen mit einer Reihe von Wahlzetteln konfrontiert. t-online klärt die wichtigsten Fragen, gibt einen Überblick, wie man den Stimmzettel für NRW-Kommunalwahlen 2025 richtig ausfüllt.

Wahlzettel richtig ausfüllen: Was wird mit dem Stimmzettel bei den Kommunalwahlen in NRW gewählt?

Am Sonntag werden mit dem richtig ausgefüllten Stimmzettel bei den Kommunalwahlen in NRW verschiedene Volksvertreter gewählt, die in politische Entscheidungen der Kommunen involviert sind. Welche Ämter das konkret sind, hängt von dem eigenen Wohnort ab. Bewohner von Städten und Gemeinden, die zu einem Kreis gehören, wählen mit dem Wahlzettel, den man für die Kommunalwahlen in NRW richtig ausgefüllt hat, direkt Stadt- oder Gemeinderat, Bürgermeister, den Kreistag und schließlich den Landrat – also das Verwaltungsoberhaupt des Landkreises.

Der richtig ausgefüllte Wahlzettel berechtigt in kreisfreien Städten wie Köln oder Essen zur Wahl der Oberbürgermeister, Stadträte und Bezirksvertretungen. Städte, die zu dem Regionalverband Ruhr gehören, wählen außerdem die Verbandsversammlung.

Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt. Falls in einer Gemeinde keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen hat, gibt es zusätzlich Stichwahlen. Sie sind für den 28. September terminiert.

Stimmzettel bei den NRW-Kommunalwahlen 2025: Wie werden die Wahlzettel richtig ausgefüllt?

Auch wenn bei den NRW-Kommunalwahlen mehrere Ämter gewählt werden, darf pro Stimmzettel nur ein Kreuz gesetzt werden, um den Wahlzettel bei den NRW-Kommunalwahlen 2025 richtig auszufüllen – ansonsten ist die Stimme nicht gültig. Die Stelle für die Stimmenvergabe ist auf den Wahlzetteln mit Beschriftungen klar kenntlich gemacht.

Wahlzettel bei den Kommunalwahlen in NRW richtig ausfüllen: Wie können Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben?

Gewählt werden kann ganz klassisch im Wahllokal, die für die Kommunalwahlen in NRW am Sonntag von 8. Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sind, oder wie auch bei der Bundestagswahl per Briefwahl. Für die persönliche Stimmabgabe muss ein Lichtbildausweis mitgebracht werden und – im besten Fall – auch die eigene Wahlbenachrichtigung.

Die Unterlagen für die Briefwahl konnten online bis Freitag, 13. September, beantragt werden. Trotzdem hat die Landeswahlleiterin Monika Wißmann dazu aufgerufen, dass die Wahlbriefe spätestens am Mittwoch eingeworfen werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Briefe auch rechtzeitig ankommen.

Wenn dieser Termin verpasst wurde, müssen die Unterlagen im Wahlamt der jeweiligen Gemeinde oder einem Briefwahlzentrum abgegeben werden. Die Wahllokalen, die am Sonntag für die normale Urnenwahl öffnen, können sie nicht annehmen.

Wer ist alles stimmberechtigt?