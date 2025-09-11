t-online - Nachrichten für Deutschland
Auto-Umfrage: Soll Deutschland Verbrenner-Aus verschieben?

Exklusive Umfrage
Deutsche haben klare Haltung zum Verbrenner-Aus

Von t-online, KON
Aktualisiert am 11.09.2025 - 17:10 UhrLesedauer: 2 Min.
Abgase eines VW Golf 2.0 TDIVergrößern des Bildes
Abgase kommen aus einem Auspuff eines VW Golf (Symbolbild): Politiker der Union stellen sich gegen ein Verbrenner-Aus. (Quelle: Patrick Pleul/Archivbild/dpa)
Die Prominenz der Union stellt das geplante Verbrenner-Aus infrage. Eine Umfrage zeigt, was in Deutschland dazu gedacht wird.

Verschiedene Politiker der Union haben in den letzten Tagen das EU-weit geplante Neuzulassungsverbot von Verbrennern ab 2035 infrage gestellt. So sprach sich etwa CSU-Chef Markus Söder am Montag dafür aus, dass Ingenieure über die Zukunft von Verbrennern entscheiden sollen – und "nicht Bürokraten". Auch CDU-Fraktionschef Jens Spahn machte einen ähnlichen Vorstoß und forderte größere Technologieoffenheit.

Eine exklusive Umfrage vermittelt jetzt einen Eindruck, was in Deutschland dazu gedacht wird. Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat für t-online gefragt: "Sollte sich die Bundesregierung Ihrer Meinung nach dafür einsetzen, dass das EU-weite "Verbrenner-Verbot" für Neuwagen ab 2035 wieder abgeschafft wird?"

Eine Partei sticht heraus

Das Ergebnis fiel dabei eindeutig aus: Mit 64 Prozent sind fast zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass sich die Bundesregierung für eine Abschaffung der Regelung einsetzen soll. Lediglich 28 Prozent der Befragten beantworteten die Frage mit Nein.

Eine große Mehrheit der Befragten, die angaben, die Grünen wählen zu wollen, beantworteten die Frage mit Nein. Die Verteilung bei den meisten Parteien sieht allerdings anders aus. Befragte Anhänger der Union, der AfD, der FDP und des BSW sprachen sich mehrheitlich für den Einsatz der Bundesregierung für eine Aufschiebung der Frist aus.

Für die Beantwortung der Frage hat Civey im Zeitraum vom 8. September bis zum 10. September rund 5.000 Deutsche über 18 Jahren online befragt. Der Fehlerquotient liegt bei 2,7 Prozent. Die Antwortmöglichkeiten für die Umfrage waren "Ja, auf jeden Fall","Eher ja", "Unentschieden", "Eher nein" und "Nein, auf keinen Fall".

Verwendete Quellen
  • Exklusive Civey-Umfrage im Auftrag von t-online
