Wir machen keinen Kuhhandel. Dass wir ein Vorschlagsrecht bekommen, so wie die FDP das auch hatte, wäre nur fair. Die Aufgabe der Union ist es, für eine demokratische Mehrheit für ihren Kandidaten zu sorgen. Und die AfD zählt definitiv nicht dazu. Der Ball liegt bei der Union. Union-Fraktionschef Jens Spahn hat jüngst gesagt, er wünsche sich mehr Unterstützung von den Mitte-Links-Parteien gegen die AfD. Das ist schon eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Realität. Aber dann würde ich entsprechend auch von der Union erwarten, dass sie auf unsere Fraktion zukommt, um eine Mehrheit mit der AfD zu verhindern. Es würde auch nicht schaden, endlich mal deutlich zu sagen, dass man keinen Richter mit der AfD wählen will.

Und wenn sich die Union nicht bewegt, lassen Sie den Kandidaten Spinner durchfallen?

Das entscheiden wir in der Fraktion. Noch ist ja etwas Zeit bis zur Wahl der Verfassungsrichter.

Ist Ihnen bewusst, dass es zum Bruch der schwarz-roten Koalition kommen könnte, sollte Kandidat Spinner nicht gewählt werden?

Dann sollte der Union ja noch mehr daran gelegen sein, eine Einigung mit uns zu suchen. Ich bin ja nun wirklich nicht dafür verantwortlich, diese Koalition zusammenzuhalten. Jetzt einmal ganz ehrlich: Wer ist es denn, der an dieser Stelle provoziert? Wir haben immer wieder betont: Wir sind bereit, mit allen Demokratinnen und Demokraten zu sprechen, um Verbesserungen für die Menschen in unserem Land umzusetzen und die Demokratie zu schützen. An uns scheitert es auf keinen Fall. Aber es ist doch die Aufgabe der Regierungskoalition, für alle ihre Kandidatinnen und Kandidaten auch demokratische Mehrheiten zu finden. Und dieser Aufgabe müssen auch Schwarz-Rot und Jens Spahn nachkommen.

Geht es nicht auch um eine staatsbürgerliche Verantwortung?

Die hat die Union, das ist richtig. Wir haben von Anfang an unsere Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Sie waren doch auch vor ein paar Monaten bereit, den Kandidaten Spinner zu unterstützen. Wenn Sie die Unterstützung nun zurückziehen, wäre das doch reine Machtpolitik.

Es gab keine finale Entscheidung, wie die Linksfraktion mit der Kandidatur Spinner umgeht. Und die gibt es auch jetzt noch nicht. Ich sage es noch einmal: Uns jetzt vorzuwerfen, dass wir auf dem ganz normalen demokratischen Weg bestehen, in Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden, lenkt nur vom Versagen der Union ab. Von einer Union, die Mehrheiten mit der AfD sucht und das auf die Spitze getrieben hat, indem sie sich an der Hetzkampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf beteiligt hat. Mit einer Union, die nichts anderes tut, als AfD-Politik schwarz anzumalen, muss und werde ich nicht zusammenarbeiten. Ich erwarte, dass die Union sich ganz klar von der AfD distanziert und dafür sorgt, dass es demokratische Mehrheiten gibt.

Aber diese Rolle der Mehrheitsbeschafferin fällt Ihnen als Linksfraktion im Bundestag eben zu.

Sagen Sie das der Union. Es gibt eine demokratische Mehrheit, doch man muss sie eben auch nutzen wollen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, die Fehler der Union auszubügeln. Wir werden da keine Machttaktiererei daraus machen.

Glauben Sie ernsthaft, dass die Union den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken aufhebt?

Die Union muss klarkriegen, worum es ihr eigentlich geht. Es liegt an ihr, zu entscheiden, welchen Weg sie gehen will: Arbeitet sie auf eine zukünftige Minderheitsregierung mithilfe der AfD hin oder will sie mit allen Demokratinnen und Demokraten zusammenarbeiten – auch in unbequemen Fragen. In Thüringen und Sachsen kooperiert die CDU mit der Linken, aber im Bund will sie uns in die gleiche Ecke mit der AfD schieben und tut so, als könne man mit uns nicht reden. Das ist heuchlerisch.

Sie fordern auch einen Platz für die Linke im Parlamentarischen Kontrollgremium. Denken Sie, dass Sie diesen noch in dieser Legislatur bekommen? Im Juni sind Sie durchgefallen, die Union hat Ihnen die Unterstützung verweigert.

Wir werden in den nächsten Tagen entscheiden, wen wir für die verschiedenen Gremien aufstellen. Es gab ja mehrere Gremien wie etwa zum Bundesschuldenwesen, in die Vertreter der Linksfraktion nicht gewählt wurden. Wir sagen ganz klar: Der Linksfraktion steht da jeweils ein Platz zu. Wir waren dort auch in den vergangenen Wahlperioden vertreten und erwarten selbstverständlich, dass wir ins Parlamentarische Kontrollgremium gewählt werden.

Aber sind Sie optimistisch?

Ich bin gespannt auf die zukünftigen Entwicklungen.

Trifft es Sie auch persönlich, dass Sie von der Union nicht auf Augenhöhe behandelt werden?

Ich brauche die Gespräche auf Augenhöhe mit der Union nicht für meinen persönlichen Seelenfrieden. Uns geht es darum, dass wir hier die Demokratie verteidigen und möglichst viel dafür erreichen wollen, dass es den Menschen in diesem Land endlich wieder besser geht.

Kommendes Jahr stehen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt an. Die aktuellste Umfrage sieht die Linke bei 13 Prozent, die AfD allerdings bei 39 Prozent. Käme es so, gäbe es keine stabile Mehrheitsoption an der AfD vorbei. Glauben Sie, dass sich das Blatt dort noch drehen kann?

Es ist unser Ziel, stärker zu werden und dafür zu sorgen, dass die AfD so schwach wie möglich wird. Bis zur Landtagswahl haben wir also noch ein Jahr Zeit, um dafür zu kämpfen und die Menschen von unseren Positionen zu überzeugen.

Sie sind 1988 geboren, die DDR haben Sie nicht mehr aktiv miterlebt. Wohl aber die Nachwendejahre in Sachsen-Anhalt. Wie hat Sie das geprägt?

Zum einen weiß ich, was Jobverlust und gebrochene Erwerbsbiografien bedeuten. Zum anderen ist die öffentliche Daseinsvorsorge, die es ja zweifellos in der DDR gab, nach der Wende komplett weggebrochen. Diese Verlusterfahrung führte zu massivem Frust und Ängsten. Es gab nie ein richtiges Zusammenwachsen. Der Osten war der Verlierer, das hat man die Leute auch deutlich spüren lassen. Dadurch hatten Rechtsextreme im Osten leichtes Spiel. Wir müssen den Menschen endlich zeigen, dass sie nicht abgehängt werden. Und dass die AfD keinerlei Antworten für ihre Probleme bietet.

Und wer ist Ihr größter Konkurrent bei den Wahlen: die Grünen oder die AfD?

Die AfD ist keine Konkurrenz, sie ist der politische Gegner. Und bei den Ostwahlen sind die Grünen aktuell leider gar keine Konkurrenz mehr. Mir persönlich geht es darum, dass wir unsere eigenen Ideen und Lösungsansätze möglichst breit vermitteln können.

Noch eine persönliche Frage: Wie oft bekommen Sie Morddrohungen?

Erst diese Woche habe ich einen solchen Brief bekommen. Die meisten Sachen bekomme ich aber gar nicht mit, weil es online stattfindet: sexistische Beleidigungen und Todesdrohungen, Drohungen mit sexueller Gewalt. Das ist schon massiv. Das geht nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich allen Frauen, die politisch aktiv sind. Besonders dramatisch ist das in der Kommunalpolitik, wo die Menschen ehrenamtlich tätig sind. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung.

Bringen Sie die Drohungen und Beleidigungen immer zur Anzeige?

Ja, dort wo es möglich ist. Natürlich geht das nicht in der Masse, vieles ist auch anonym, aber das ist wichtig und mein Team im Hintergrund unterstützt mich dabei. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern der Nährboden dafür, dass wirklich etwas passiert. Das muss man den Menschen deutlich machen.

Und trifft Sie das noch?

Oftmals nicht mehr. Aber manchmal frage ich mich: Was sind das für Menschen, die solche Sachen ins Internet schreiben? Würden diese Menschen mir das auch ins Gesicht sagen? Was würde es ändern, wenn wir persönlich miteinander sprechen könnten? Das beschäftigt mich am meisten.