Linken-Politikerin Reichinnek "Wir machen keinen Kuhhandel"
Heidi Reichinnek ist das neue Gesicht der Linken. t-online sprach mit ihr über den Einsatz sozialer Medien als politisches Werkzeug, Jens Spahn und die heiklen Machtfragen, die der Linken im Parlament bevorstehen.
Heidi Reichinnek gilt als der Shootingstar der Linken. Während viele ihrer Bundestagskollegen kaum Reichweite jenseits klassischer Debatten erzielen, hat die 35-Jährige eine Social-Media-Macht aufgebaut: Fast 800.000 Menschen folgen ihr auf Instagram, auf TikTok sind es ebenfalls Hunderttausende.
Reichinnek gilt als eine der prägenden Stimmen, wenn es um die Zukunft der Linken geht – nicht zuletzt, weil die Partei mit ihrer Hilfe bei den vergangenen Wahlen die Fünfprozenthürde überspringen konnte. Vor der Bundestagswahl gab es einen regelrechten Hype um sie. Im Bundestag ist die Linke zu einer wichtigen politischen Kraft geworden, denn nur mit ihr hat die schwarz-rote Koalition gemeinsam mit den Grünen eine Zweidrittelmehrheit – ohne die AfD. Und diese Macht könnte bald bei der Wahl der Verfassungsrichter zum Tragen kommen.
t-online traf Heidi Reichinnek in ihrem Büro im Jakob-Kaiser-Haus, direkt am Bundestag. Im Interview erklärt sie, warum sie Milliardäre abschaffen will, wie sie zur Wehrpflicht steht – und welche Rolle ihre Fraktion bei der Wahl der Verfassungsrichter spielen könnte.
t-online: Frau Reichinnek, sind Sie Deutschlands erste Polit-Influencerin?
Heidi Reichinnek: Nein. Viele Politikerinnen und Politiker sind mittlerweile in den sozialen Medien aktiv. Und das ist gut so. Denn da findet der Austausch mit den Menschen statt, die uns gewählt haben. Genauso wie an den Haustüren und am Infostand. Aber ich sehe mich überhaupt nicht als Influencerin, sondern als jemand, die aufklären will, die sagt, wo sie Probleme sieht und welche Lösungen meine Partei im Angebot hat.
Fast 800.000 Menschen folgen Ihnen auf Instagram. Wären Sie ohne soziale Medien auch so erfolgreich?
Ich hoffe. Man braucht aber vor allem gute Inhalte, die man verbreiten kann, sonst bringt es nichts. Und die haben meine Partei und ich. Man muss gute Konzepte haben und die in den Vordergrund stellen. Das ist gerade in der Politik besonders wichtig.
Wie echt ist die Heidi Reichinnek auf Instagram und TikTok?
Wie echt? 100 Prozent. Ich bin keine gute Schauspielerin, das wäre mir auch zu anstrengend. Die Menschen merken, wenn man nicht authentisch ist. Aber ich komme aus der Jugendhilfe, ich mache Kinder- und Jugendpolitik und da war vollkommen klar: Ich muss in die sozialen Medien.
Auf Instagram konkurrieren Sie mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Er erreicht nur knapp 20.000 Menschen weniger als Sie – auch mit Essensvideos …
Also, gerne präsentieren sich viele. Die Frage ist doch, was sie präsentieren. Mir geht es in meinen Videos immer darum, zu zeigen: Wo ist das Problem? Das ist unsere Lösung. Bei Themen wie Kinderarmut, Frauengesundheit, Rente. Natürlich sollen soziale Medien auch Spaß machen. Man kann auch mal Trends mitmachen. Aber im Kern sollte es um eine politische Botschaft gehen. Und nicht darum, wer jetzt gerade was isst.
Zur Person
Heidi Reichinnek (geboren 1988 in Merseburg) ist seit 2025 Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2025 war sie gemeinsam mit Jan van Aken Spitzenkandidatin der Linken. Reichinnek wuchs in Obhausen in Sachsen-Anhalt auf und studierte anschließend Nahoststudien. Sie war bis zu ihrem Einzug in den Bundestag im Jahr 2021 bei der evangelischen Jugendhilfe in Osnabrück tätig.
Sie sprechen das Thema Rente an. Ihre Partei fordert plakativ: Milliardäre abschaffen. Ist das Thema Sozialstaat nicht zu ernst für solchen Populismus?
Es geht hier um die Verteilungsfrage in den sozialen Sicherungssystemen. Da gibt es ein massives Gerechtigkeitsproblem. Beim Rentensystem müssen wir zum Beispiel dafür sorgen, dass alle Erwerbstätigen einzahlen und die Beitragsbemessungsgrenzen verdoppelt werden, um die Rente abzusichern. Es kann doch nicht sein, dass die Pflegekraft Beiträge auf ihr gesamtes Einkommen zahlen muss, der hochbezahlte Manager aber nicht.
Wenn Sie diese konkreten Lösungsvorschläge haben, warum fordern Sie dann so populistischen Quatsch, wie Milliardäre abzuschaffen?
In öffentlichen Debatten geht es fast immer nur darum, welche Sozialleistungen wir uns angeblich nicht mehr leisten können und nie um eine gerechte Lastenverteilung – das ist populistischer Quatsch. Und da sagen wir natürlich: Es geht im Kern um uns hier unten gegen die da oben. Diese Milliardenvermögen in Deutschland sind zu drei Vierteln nur ererbt. Das hat mit Leistung wirklich rein gar nichts zu tun. Wir wollen, dass Milliardäre angemessen an der Finanzierung der Gesellschaft beteiligt werden. Und natürlich braucht man da auch eine klare Kante und eine klare Forderung, damit überhaupt eine Debatte dazu stattfindet.
Also meinen Sie das gar nicht ernst mit dieser Milliardärs-Forderung?
Doch. Niemand wird durch eigene Arbeit Milliardär, sondern immer durch die Arbeit anderer – viel zu häufig durch das Drücken von Löhnen oder Erhöhen von Mieten. Dieses Geld haben andere hart erarbeitet. Uns geht es darum, dass es gute Arbeitsbedingungen für alle gibt, gute Löhne, eine gute Versorgung für die Menschen, ein Rentensystem, das nicht in Altersarmut führt, eine echte Kindergrundsicherung, Investitionen in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz. Dazu muss man die Verteilungsfrage stellen und auch mal mit weitgehenden Forderungen in die Debatte gehen und zeigen: Es kann anders funktionieren. Dafür brauchen wir natürlich gesellschaftliche Mehrheiten und für diese kämpfen wir. Aber gerade bei der Frage nach einer Vermögensteuer ist ja die Mehrheit der Menschen klar für eine Einführung – sogar bei den Unionsanhängern sind es zwei Drittel.
Opposition hat den Vorteil, dass man Populistisches fordern kann, es aber nicht umsetzen muss.
Wissen Sie, ich würde unsere Forderungen schon lieber umsetzen. Wir haben ja auch bewiesen, dass wir das können. Zum Beispiel hier in Berlin mit dem kostenfreien Mittagessen bis zur sechsten Klasse. Rot-Rot-Grün hatte das eingeführt, jetzt soll es wieder gekippt werden. Man kann auf Landesebene einiges erreichen, aber auf Bundesebene natürlich viel mehr.
Sie fordern auch, chinesische Blauhelm-Soldaten sollten in der Ukraine die Grenze zu Russland sichern. Gerade erst haben sich Kremlchef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping in Peking ihre Verbundenheit demonstriert. Ist das Populismus oder Realitätsverweigerung?
Genau aus dem Grund haben wir ja diese Forderung erhoben. Partner, die eng verbunden sind, schießen nicht aufeinander. Zuerst braucht es dafür aber einen Waffenstillstand. Bei der Unterstützung der Ukraine geht es uns aber auch zum Beispiel um die Frage, wie wir ukrainischen Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, helfen können. Dass Geflüchtete, die seit April nach Deutschland gekommen sind, kein Bürgergeld mehr erhalten sollen, finde ich hochproblematisch.
Das ist ja etwas, das hier in Deutschland passiert. Das hilft den Menschen in der Ukraine nicht, ihr Land zu verteidigen.
Putin verhandelt nicht freiwillig, das ist uns auch klar. Wir sind nicht blauäugig. Darum fordern wir, dass die Oligarchenkaste, die Putin stützt, endlich vernünftig sanktioniert wird. Das würde Druck auf ihn machen, passiert aber nicht. Wir wollen auch, dass russischen Deserteuren Asyl gewährt wird, so wie es auch der damalige Kanzler Olaf Scholz versprochen hatte.
Ist es nicht blauäugig, gegen die Nato und eine Wehrpflicht zu sein, wenn Putin gerade erst mit seinen Drohnen in Polen wieder gezeigt hat, dass er die Nato herausfordern will?
Ist es ist nicht eher blauäugig zu glauben, eine Wehrpflicht in Deutschland würde Putin abschrecken? Wir lehnen es entschieden ab, Leute zum Dienst an der Waffe zu verpflichten, die das gar nicht wollen. Niemand darf dazu gezwungen werden. Es muss natürlich gute Möglichkeiten geben, bei der Bundeswehr freiwillig seinen Weg zu gehen, und dazu gehört auch eine gute Ausstattung, gute Arbeitsbedingungen. Und ja, die Bundeswehr muss natürlich verteidigungsfähig sein, aber diese Aufrüstungsspirale macht die Welt auf keinen Fall friedlicher und sicherer.
Sprechen wir über die Verfassungsrichterwahl. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig, und somit dann auch die Stimmen der Linken. Von wem haben Sie eigentlich erfahren, dass die Juristin Sigrid Emmenegger die neue SPD-Kandidatin für das Verfassungsgericht ist?
Mich irritiert schon sehr, dass jetzt wieder ein Name durchgestochen wurde, ohne dass im Vorfeld alle Gespräche stattgefunden haben und alle Fragen geklärt wurden. Ich kann der Union nur raten, diese Wahl nicht wieder genauso in den Sand zu setzen wie die vorherige. Aber wir werden uns jetzt am Montag bei uns in der Fraktionssitzung darüber austauschen, wie wir vorgehen werden.
Jetzt haben Sie aber noch nicht verraten, wie Sie es erfahren haben.
Es gab natürlich Gesprächskanäle mit der SPD. Aber die Beteiligten aus unserer Fraktion haben den Namen erst so kurzfristig erfahren, dass sie keine Möglichkeit mehr hatten, ihn an die Fraktion zu kommunizieren, bevor er in der Presse zu lesen war.
Die Kandidatin Emmenegger ist das eine. Kritischer für Ihre Partei dürfte der Unionskandidat Günther Spinner sein. Es gab vor der Sommerpause die Bereitschaft in Ihrer Fraktion, mitzustimmen, sodass er ohne AfD-Mehrheit gewählt wird. Nun steht das wieder zur Disposition. Linken-Chef Jan van Aken hat im Sommer deutlich gemacht: Wenn die Union nicht auf die Linke zukomme, könne sie nicht auf die Linksfraktion zählen. Dann würde Spinner mit Stimmen der AfD gewählt werden. Ziehen Sie das jetzt durch?
Wir machen keinen Kuhhandel. Dass wir ein Vorschlagsrecht bekommen, so wie die FDP das auch hatte, wäre nur fair. Die Aufgabe der Union ist es, für eine demokratische Mehrheit für ihren Kandidaten zu sorgen. Und die AfD zählt definitiv nicht dazu. Der Ball liegt bei der Union. Union-Fraktionschef Jens Spahn hat jüngst gesagt, er wünsche sich mehr Unterstützung von den Mitte-Links-Parteien gegen die AfD. Das ist schon eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Realität. Aber dann würde ich entsprechend auch von der Union erwarten, dass sie auf unsere Fraktion zukommt, um eine Mehrheit mit der AfD zu verhindern. Es würde auch nicht schaden, endlich mal deutlich zu sagen, dass man keinen Richter mit der AfD wählen will.
Und wenn sich die Union nicht bewegt, lassen Sie den Kandidaten Spinner durchfallen?
Das entscheiden wir in der Fraktion. Noch ist ja etwas Zeit bis zur Wahl der Verfassungsrichter.
Ist Ihnen bewusst, dass es zum Bruch der schwarz-roten Koalition kommen könnte, sollte Kandidat Spinner nicht gewählt werden?
Dann sollte der Union ja noch mehr daran gelegen sein, eine Einigung mit uns zu suchen. Ich bin ja nun wirklich nicht dafür verantwortlich, diese Koalition zusammenzuhalten. Jetzt einmal ganz ehrlich: Wer ist es denn, der an dieser Stelle provoziert? Wir haben immer wieder betont: Wir sind bereit, mit allen Demokratinnen und Demokraten zu sprechen, um Verbesserungen für die Menschen in unserem Land umzusetzen und die Demokratie zu schützen. An uns scheitert es auf keinen Fall. Aber es ist doch die Aufgabe der Regierungskoalition, für alle ihre Kandidatinnen und Kandidaten auch demokratische Mehrheiten zu finden. Und dieser Aufgabe müssen auch Schwarz-Rot und Jens Spahn nachkommen.
Geht es nicht auch um eine staatsbürgerliche Verantwortung?
Die hat die Union, das ist richtig. Wir haben von Anfang an unsere Gesprächsbereitschaft signalisiert.
Sie waren doch auch vor ein paar Monaten bereit, den Kandidaten Spinner zu unterstützen. Wenn Sie die Unterstützung nun zurückziehen, wäre das doch reine Machtpolitik.
Es gab keine finale Entscheidung, wie die Linksfraktion mit der Kandidatur Spinner umgeht. Und die gibt es auch jetzt noch nicht. Ich sage es noch einmal: Uns jetzt vorzuwerfen, dass wir auf dem ganz normalen demokratischen Weg bestehen, in Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden, lenkt nur vom Versagen der Union ab. Von einer Union, die Mehrheiten mit der AfD sucht und das auf die Spitze getrieben hat, indem sie sich an der Hetzkampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf beteiligt hat. Mit einer Union, die nichts anderes tut, als AfD-Politik schwarz anzumalen, muss und werde ich nicht zusammenarbeiten. Ich erwarte, dass die Union sich ganz klar von der AfD distanziert und dafür sorgt, dass es demokratische Mehrheiten gibt.
Aber diese Rolle der Mehrheitsbeschafferin fällt Ihnen als Linksfraktion im Bundestag eben zu.
Sagen Sie das der Union. Es gibt eine demokratische Mehrheit, doch man muss sie eben auch nutzen wollen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, die Fehler der Union auszubügeln. Wir werden da keine Machttaktiererei daraus machen.
Glauben Sie ernsthaft, dass die Union den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken aufhebt?
Die Union muss klarkriegen, worum es ihr eigentlich geht. Es liegt an ihr, zu entscheiden, welchen Weg sie gehen will: Arbeitet sie auf eine zukünftige Minderheitsregierung mithilfe der AfD hin oder will sie mit allen Demokratinnen und Demokraten zusammenarbeiten – auch in unbequemen Fragen. In Thüringen und Sachsen kooperiert die CDU mit der Linken, aber im Bund will sie uns in die gleiche Ecke mit der AfD schieben und tut so, als könne man mit uns nicht reden. Das ist heuchlerisch.
Sie fordern auch einen Platz für die Linke im Parlamentarischen Kontrollgremium. Denken Sie, dass Sie diesen noch in dieser Legislatur bekommen? Im Juni sind Sie durchgefallen, die Union hat Ihnen die Unterstützung verweigert.
Wir werden in den nächsten Tagen entscheiden, wen wir für die verschiedenen Gremien aufstellen. Es gab ja mehrere Gremien wie etwa zum Bundesschuldenwesen, in die Vertreter der Linksfraktion nicht gewählt wurden. Wir sagen ganz klar: Der Linksfraktion steht da jeweils ein Platz zu. Wir waren dort auch in den vergangenen Wahlperioden vertreten und erwarten selbstverständlich, dass wir ins Parlamentarische Kontrollgremium gewählt werden.
Aber sind Sie optimistisch?
Ich bin gespannt auf die zukünftigen Entwicklungen.
Trifft es Sie auch persönlich, dass Sie von der Union nicht auf Augenhöhe behandelt werden?
Ich brauche die Gespräche auf Augenhöhe mit der Union nicht für meinen persönlichen Seelenfrieden. Uns geht es darum, dass wir hier die Demokratie verteidigen und möglichst viel dafür erreichen wollen, dass es den Menschen in diesem Land endlich wieder besser geht.
Kommendes Jahr stehen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt an. Die aktuellste Umfrage sieht die Linke bei 13 Prozent, die AfD allerdings bei 39 Prozent. Käme es so, gäbe es keine stabile Mehrheitsoption an der AfD vorbei. Glauben Sie, dass sich das Blatt dort noch drehen kann?
Es ist unser Ziel, stärker zu werden und dafür zu sorgen, dass die AfD so schwach wie möglich wird. Bis zur Landtagswahl haben wir also noch ein Jahr Zeit, um dafür zu kämpfen und die Menschen von unseren Positionen zu überzeugen.
Sie sind 1988 geboren, die DDR haben Sie nicht mehr aktiv miterlebt. Wohl aber die Nachwendejahre in Sachsen-Anhalt. Wie hat Sie das geprägt?
Zum einen weiß ich, was Jobverlust und gebrochene Erwerbsbiografien bedeuten. Zum anderen ist die öffentliche Daseinsvorsorge, die es ja zweifellos in der DDR gab, nach der Wende komplett weggebrochen. Diese Verlusterfahrung führte zu massivem Frust und Ängsten. Es gab nie ein richtiges Zusammenwachsen. Der Osten war der Verlierer, das hat man die Leute auch deutlich spüren lassen. Dadurch hatten Rechtsextreme im Osten leichtes Spiel. Wir müssen den Menschen endlich zeigen, dass sie nicht abgehängt werden. Und dass die AfD keinerlei Antworten für ihre Probleme bietet.
Und wer ist Ihr größter Konkurrent bei den Wahlen: die Grünen oder die AfD?
Die AfD ist keine Konkurrenz, sie ist der politische Gegner. Und bei den Ostwahlen sind die Grünen aktuell leider gar keine Konkurrenz mehr. Mir persönlich geht es darum, dass wir unsere eigenen Ideen und Lösungsansätze möglichst breit vermitteln können.
Noch eine persönliche Frage: Wie oft bekommen Sie Morddrohungen?
Erst diese Woche habe ich einen solchen Brief bekommen. Die meisten Sachen bekomme ich aber gar nicht mit, weil es online stattfindet: sexistische Beleidigungen und Todesdrohungen, Drohungen mit sexueller Gewalt. Das ist schon massiv. Das geht nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich allen Frauen, die politisch aktiv sind. Besonders dramatisch ist das in der Kommunalpolitik, wo die Menschen ehrenamtlich tätig sind. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung.
Bringen Sie die Drohungen und Beleidigungen immer zur Anzeige?
Ja, dort wo es möglich ist. Natürlich geht das nicht in der Masse, vieles ist auch anonym, aber das ist wichtig und mein Team im Hintergrund unterstützt mich dabei. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern der Nährboden dafür, dass wirklich etwas passiert. Das muss man den Menschen deutlich machen.
Und trifft Sie das noch?
Oftmals nicht mehr. Aber manchmal frage ich mich: Was sind das für Menschen, die solche Sachen ins Internet schreiben? Würden diese Menschen mir das auch ins Gesicht sagen? Was würde es ändern, wenn wir persönlich miteinander sprechen könnten? Das beschäftigt mich am meisten.
Frau Reichinnek, vielen Dank für das Gespräch!
