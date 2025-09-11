t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Volker Wissing & Wolfgang Schmidt melden neue Jobs – und müssen warten

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchlagersängerin Anja Hauptmann ist tot
TextUmfrage: Höcke-AfD bei fast 40 Prozent
TextPromipaar zeigt sich erstmals bei Event
TextOffiziell: Ex-Bayern-Star wird Co-Trainer
TextNeuer Risikofaktor für Herzinfarkte

Auch Wissing muss warten
Neuer Job bei Microsoft? Regierung bremst Pläne von Ex-Kanzleramtschef

Von dpa
11.09.2025 - 20:04 UhrLesedauer: 1 Min.
Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt: Was kommt auf die Bürger zu?Vergrößern des Bildes
Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt: Er hat mehrere neue Jobs ins Auge gefasst. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)
News folgen

Sowohl Wolfgang Schmidt als auch Volker Wissing haben bei der Bundesregierung neue Berufe angemeldet. Die machte von ihrem Vetorecht gleich doppelt gebrauch.

Die früheren Kabinettsmitglieder Wolfgang Schmidt und Volker Wissing haben der Bundesregierung neue Tätigkeiten angezeigt, dürfen diese zum Teil aber erst mit Verzögerung antreten.

Loading...

Wie aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger hervorgeht, will der ehemalige Kanzleramtschef Schmidt (SPD) als Redner und Autor arbeiten, bei Microsoft tätig werden sowie als Mitglied im European Council on Foreign Relations mitwirken. Für die Arbeit in dem Technologieunternehmen legte die Regierung eine Karenzzeit von zwölf Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt fest. Den beiden anderen Tätigkeiten kann Schmidt sofort nachgehen.

Wissings Anwaltskarriere vorerst gestoppt

Volker WissingVergrößern des Bildes
Der frühere Bundesverkehrs- und Justizminister Volker Wissing: Auch er muss 12 Monate warten. (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Der frühere Bundesverkehrs- und Justizminister Volker Wissing hat ebenfalls drei "nachamtliche" Tätigkeiten bei der Regierung angemeldet. Als Rechtsanwalt kann der zuletzt parteilose und frühere FDP-Politiker auch erst zwölf Monate nach Ausscheiden aus dem Ministeramt tätig werden, wie die Regierung beschloss. Als Redner und Autor sowie Gastprofessor der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen darf Wissing hingegen sofort arbeiten.

Schmidt und Wissing schieden Anfang Mai mit Vereidigung der neuen Regierung aus ihren Ämtern. Nach dem Bundesministergesetz kann die Regierung früheren Ministern Tätigkeiten für 18 Monate nach Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise untersagen, "soweit zu besorgen ist, dass durch die Beschäftigung öffentliche Interessen beeinträchtigt werden". Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es um Überschneidungen gibt mit der früheren Arbeit als Minister.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesregierungMicrosoftSPDVolker WissingWolfgang Schmidt
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom