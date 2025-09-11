Auch Wissing muss warten Neuer Job bei Microsoft? Regierung bremst Pläne von Ex-Kanzleramtschef

Von dpa 11.09.2025 - 20:04 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt: Er hat mehrere neue Jobs ins Auge gefasst. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Sowohl Wolfgang Schmidt als auch Volker Wissing haben bei der Bundesregierung neue Berufe angemeldet. Die machte von ihrem Vetorecht gleich doppelt gebrauch.

Die früheren Kabinettsmitglieder Wolfgang Schmidt und Volker Wissing haben der Bundesregierung neue Tätigkeiten angezeigt, dürfen diese zum Teil aber erst mit Verzögerung antreten.

Loading...

Wie aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger hervorgeht, will der ehemalige Kanzleramtschef Schmidt (SPD) als Redner und Autor arbeiten, bei Microsoft tätig werden sowie als Mitglied im European Council on Foreign Relations mitwirken. Für die Arbeit in dem Technologieunternehmen legte die Regierung eine Karenzzeit von zwölf Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt fest. Den beiden anderen Tätigkeiten kann Schmidt sofort nachgehen.

Wissings Anwaltskarriere vorerst gestoppt

Der frühere Bundesverkehrs- und Justizminister Volker Wissing hat ebenfalls drei "nachamtliche" Tätigkeiten bei der Regierung angemeldet. Als Rechtsanwalt kann der zuletzt parteilose und frühere FDP-Politiker auch erst zwölf Monate nach Ausscheiden aus dem Ministeramt tätig werden, wie die Regierung beschloss. Als Redner und Autor sowie Gastprofessor der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen darf Wissing hingegen sofort arbeiten.