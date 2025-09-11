t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Thüringen: Björn Höckes AfD liegt in Umfrage bei fast 40 Prozent

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchlagersängerin Anja Hauptmann ist tot
TextPromipaar zeigt sich erstmals bei Event
TextOffiziell: Ex-Bayern-Star wird Co-Trainer
TextNeuer Risikofaktor für Herzinfarkte
TextFahrrad-Firma ist insolvent

Brisante Zahlen aus Thüringen
Umfrage: Höcke-AfD liegt bei fast 37 Prozent – CDU abgeschlagen

Von t-online
11.09.2025 - 20:47 UhrLesedauer: 2 Min.
imago833350860Vergrößern des Bildes
Björn Höcke: Seine Partei liegt in Umfragen klar vorne. (Quelle: Sascha Fromm/imago)
News folgen

Die AfD baut in Thüringen ihren Vorsprung weiter aus und erreicht in einer aktuellen Insa-Umfrage 37 Prozent. Die CDU folgt mit 25 Prozent, während das BSW im Vergleich zur Landtagswahl deutlich verliert.

Ein Jahr nach der Landtagswahl in Thüringen legt die AfD in der Wählergunst weiter zu. In einer aktuellen Umfrage des Instituts Insa im Auftrag der Funke-Mediengruppe erreicht die Partei 37 Prozent – zwei Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Erhebung im Mai. Damit baut sie ihren Vorsprung auf die CDU weiter aus, die in der aktuellen Befragung auf 25 Prozent kommt.

Loading...

Bei der Landtagswahl 2024 hatte die AfD 32,8 Prozent erreicht, die CDU kam auf 23,6 Prozent. Auch im Vergleich dazu legt die AfD damit zu.

Die Linke liegt in der neuen Erhebung mit 14 Prozent stabil, die SPD erreicht 7 Prozent und verliert damit einen Punkt. Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 9 Prozent – ein Rückgang um sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl, bei der sie 15,8 Prozent erzielt hatte. Die Grünen würden mit aktuell 3 Prozent ebenso wie die FDP, die unter "Sonstige" geführt wird, den Einzug in den Landtag erneut verpassen.

AfD auch in Sachsen-Anhalt klar vorne

Die Umfrage wurde zwischen dem 2. und 9. September unter 1.000 Wahlberechtigten in Thüringen durchgeführt. Die statistische Fehlertoleranz liegt laut Insa bei 3,1 Prozentpunkten.

Auch in Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut jüngsten Umfragen deutlich vorn. Dort kam sie Anfang September in einer Infratest-Erhebung auf 39 Prozent – ebenfalls deutlich vor der CDU mit 27 Prozent. Auf Bundesebene liegen AfD und Union je nach Institut eng beieinander oder gleichauf.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDBjörn HöckeBündnis Sahra WagenknechtCDURazzien: Aktuelle NewsUmfrage
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom