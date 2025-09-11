Talk bei "Illner" Reichinnek in hitziger Diskussion mit Spahn

Bei Maybrit Illner stand das Thema Sozialstaat auf dem Programm – und Linken-Chefin Heidi Reichinnek geriet mit CDU-Fraktionschef Jens Spahn aneinander.

Zu Beginn der Sendung geriet CDU-Fraktionschef Jens Spahn direkt in die Defensive. Maybrit Illner erinnerte ihn an seine Ankündigung, dass sich die Stimmung im Land bis zum Sommer spürbar verbessern werde – und wollte wissen, warum dieser Effekt denn ausgeblieben sei.

Gäste:

Jens Spahn, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag (CDU)

Heidi Reichinnek, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag

Jens Südekum, Ökonom

Veronika Grimm, Ökonomin

Markus Feldenkirchen, Journalist ("Spiegel")

Spahns Antwort fiel knapp, aber unmissverständlich aus: "Die Stimmung ist nicht besser. Das ist nicht gelungen. Punkt. Ende. Aus."

Spahn: "Deutschland ist ärmer geworden"

In der Folge umriss Spahn seine wirtschafts- und sozialpolitische Diagnose. "Aus meiner Sicht hat es zwei Bausteine. Das eine ist: Wir brauchen wieder Wachstum. Wachstum ist die Voraussetzung für funktionierende Sozialsysteme." Die 2010er-Jahre seien die "längste Phase von Wachstum in Deutschland in der Geschichte der Bundesrepublik" gewesen. Damals sei es den Sozialversicherungen gut gegangen, weil "wir viele Jobs hatten, Löhne gestiegen sind".

Heute sei die Lage umgekehrt: "Jetzt haben wir drei Jahre Rezession und Stagnation. Das macht auf allen Ebenen was. Deutschland ist ärmer geworden, und wir haben Milliardendefizite in den Sozialversicherungen."

Im zweiten Teil seiner Reformagenda nahm Spahn den Sozialstaat ins Visier – konkret das Bürgergeld. Spahn sprach sich für strengere Regeln und Leistungskürzungen aus. Wer arbeitsfähig sei und Jobangebote ausschlage, solle keine staatliche Unterstützung mehr erhalten. Dabei gehe es ihm weniger ums Sparen, sondern um eine gerechtere Verteilung. Der Sozialstaat müsse sich auf jene konzentrieren, die wirklich Hilfe brauchen, so der CDU-Mann.

Südekum: "Am Geld wird es nicht scheitern"

Ökonom Jens Südekum attestierte hingehen: "Wachstum ist das A und O in der jetzigen Situation", sagte er – doch nicht durch Kürzungen im Sozialstaat, sondern durch entschlossene Investitionen. Der bevorstehende Start des neuen Sondervermögens für Infrastruktur könne ab 2026 deutliche Wachstumsimpulse bringen. "Am Geld wird es nicht scheitern. Aber es geht jetzt darum, dass das nicht 20 Jahre dauert."

Ökonomin Veronika Grimm warnte in diesem Zusammenhang zwar vor einer zunehmenden Belastung der Sozialsysteme, widersprach aber dramatischen Niedergangsszenarien: "Noch sind wir nicht am Abgrund. Aber wir sehen natürlich, dass seit Jahren schon die Sozialausgaben stärker steigen als das Wirtschaftswachstum."