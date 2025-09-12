Die Vorschläge seien schon vor rund neun Monaten erstmals unterbreitet worden, entgegnete Hoch. Er erhoffe sich von dem Gesetz nicht nur, dass in den Familien über Bestattungsformen gesprochen werde, sondern auch über Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Testamente und Organspenden.

Viele Friedhöfe seien so gestaltet, dass Menschen sie weiter als attraktiv empfänden, sagte Hoch zur Kritik der CDU. "Friedhöfe sind nichts Statisches, sondern was wir miteinander prägen."

Sternenkinder dürfen beerdigt werden

Die Zustimmung aller Fraktionen fand die Regelung, nach der künftig sogenannte Sternenkinder beerdigt werden können, auch gemeinsam mit einem gleichzeitig verstorbenen Elternteil. Gemeint sind ungeborene Kinder, die vor der 24. Schwangerschaftswoche sterben oder die mit weniger als 500 Gramm Körpergewicht tot auf die Welt kommen.

Eingeführt wird auch eine Obduktionspflicht für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, wenn die Ursache ihres Todes nicht zweifelsfrei geklärt ist.

Die Ausgabe von Teilen der Asche aus einer Urne ist Bestattern vorbehalten. Wenn Asche übrig ist, etwa nach der Fertigung eines Diamanten oder nach einer Flussbestattung, muss sie in der Regel auf einem Friedhof bestattet werden. Verstorbene können künftig auch am offenen Sarg verabschiedet werden, entweder beim Bestattungsunternehmen oder bei der Bestattungsfeier. Für Soldaten, die im Auslandseinsatz gestorben sind, soll es dauerhafte Ehrengräber geben.

Beispiel Diamant: Viele erfüllen sich ihren Wunsch im Ausland

"Die alten Möglichkeiten der Beerdigung werden nicht abgeschafft", betonte der SPD-Abgeordnete Oliver Keusch in der Debatte. Es gehe um den Respekt vor klassischen und neuen Bestattungsformen, eine Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen der vergangenen 40 Jahre. Menschen, die sich ihren Wunsch im Ausland erfüllten, sollten nicht auch noch ein schlechtes Gewissen haben müssen.

Rund 20 Prozent der Menschen suchten bereits ihre Lösung im Ausland, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Steven Wink. Der Wille des Verstorbenen sei entscheidend, dem trage das Gesetz Rechnung.

Wenn jemand zu Lebzeiten nichts anderes verfügt habe, bleibe der Friedhof der Normalfall, betonte der Grünen-Abgeordnete Josef Winkler. "Das Gesetz bedeutet mehr Freiheit, nicht weniger Tradition." Friedhöfe seien schon immer im Wandel gewesen, angepasst an die Lebenswünsche der Menschen. Das Gesetz eröffne Wahlmöglichkeiten, ohne die Beerdigungskultur infrage zu stellen. Die vorgesehene Evaluation des Gesetzes sei auch vorgesehen, um Skeptikern gerecht zu werden.

Damian Lohr von der AfD sagte, "es werden viele gute Neuerungen eingeführt". Beim Tod solle in erster Linie der Wille des Verstorbenen zählen.