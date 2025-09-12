Machtpoker für die Linken

An dieser Sachlage hat sich nun eigentlich nichts geändert, wenn voraussichtlich noch in diesem Monat abgestimmt wird. Doch Linken-Chef Jan van Aken hat im Sommer den Preis für die Stimmen seiner Partei weiter in die Höhe getrieben. Er pochte auf ein Mitspracherecht seiner Partei bei der Besetzung von Verfassungsrichter-Posten. Bislang wird die Linke nicht in die parteipolitischen Absprachen über die Besetzung von Richterposten eingebunden, ebenso wenig die AfD.

Im Juli sagte van Aken zu t-online: "Also wenn es jetzt kein Zugehen auf uns gibt in dieser Frage, dann heißt das: Die CDU setzt ausschließlich und eindeutig auf AfD-Stimmen." Er fügte hinzu: "Und dann kann man dem aus meiner Sicht nicht zustimmen." Rund zwei Monate später gab es in dieser Frage bislang offenbar keine Bewegung bei der Union. Van Aken hatte sogar Gespräche unter dem Radar angeboten und betont, dass es bei der Frage nach einem Vorschlagsrecht auch nicht sofort eine Lösung geben müsse. Gespräche darüber würden schon reichen.

Das, so scheint es zumindest, ist nicht passiert. Die Linke steckt jetzt in einer Zwickmühle. Stimmen im Juli, wie geplant, ausreichend Linke für den Kandidaten Spinner, erweist sich van Akens Drohung als heiße Luft. Das schwächt die Verhandlungsposition seiner Partei und wirkt inkonsequent. Verweigern die Linken die notwendigen Stimmen, steht die ganze Wahl Spinners im Bundestag auf der Kippe. Denn ein Richter in Karlsruhe, der es nur mit Stimmen der AfD dorthin geschafft hat, wäre eine Zäsur.

Auch die Grünen in der Klemme

Das bringt auch die Grünen in die Bredouille, die mit Sorge auf die Entwicklungen schauen. Auch für sie stellt sich die Frage, ob sie für Spinner stimmen können, wenn die Linken ihre Unterstützung verweigern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ihre Unterstützung zurückziehen, um Spinner nicht gemeinsam mit der AfD eine Mehrheit zu verschaffen. Das würde bedeuten: Spinner fiele durch.

Sollte die Blockade anhalten, ist es zwar dank einer neuen Regel unter bestimmten Voraussetzungen möglich, dass der Bundesrat die Wahl der Verfassungsrichter übernehmen könnte. Für die schwarz-rote Koalition wäre das aber eine Blamage und könnte zur Zerreißprobe werden.

Noch ist bei den Linken nichts entschieden. "Es gibt grundsätzlich keinen Automatismus unserer Zustimmung. Wir erwarten von der Union, dass sie endlich das Gespräch mit uns sucht, statt Entscheidungen im Alleingang zu treffen", sagte etwa die rechtspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Clara Bünger.