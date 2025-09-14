Grüner Ostkongress Warum sächselt diese Grüne plötzlich?

Von Julia Naue 14.09.2025

Paula Piechotta: Sie kommt aus dem Osten und sitzt für die Grünen im Bundestag. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Grünen und der Osten, das passt nicht so recht zusammen. Jetzt hat die Partei zu einem Kongress geladen, um dort besser Fuß zu fassen. Und um ein drohendes Wahldebakel abzuwenden.

Julia Naue berichtet aus Lutherstadt Wittenberg

Paula Piechotta kann sächseln. Das klingt ungewohnt, denn im Bundestag oder im Fernsehen spricht die Grünen-Politikerin Hochdeutsch. Es ist eine Frage des Ernstgenommenwerdens. Beim Ostkongress der Grünen in Lutherstadt Wittenberg diskutiert sie auf einer Bühne über die Frage, ob Ostdeutsche Bürger zweiter Klasse sind. Als die in Leipzig lebende Bundestagsabgeordnete ankündigt, auch sächseln zu wollen, bekommt sie viel Applaus. Und präsentiert ihr Können. Doch schnell verfällt sie wieder ins Hochdeutsche. Es ist wohl Gewohnheit.

Die Grünen und Ostdeutschland – das ist keine Liebesgeschichte. Die postmaterialistischen Werte der Grünen wie Umwelt- und Klimaschutz, Solidarität und Selbstverwirklichung passten nicht so recht zur Massenarbeitslosigkeit im Osten nach der Wiedervereinigung. Bis heute hat die Partei dort nicht richtig Fuß gefasst. Im vergangenen Jahr schieden die Grünen in Thüringen und Brandenburg aus dem Landtag aus. Nächstes Jahr wird in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gewählt. Die Umfragen sagen nichts Gutes für die Grünen voraus.

Auch deshalb hat die Partei nun nach Sachsen-Anhalt zum Ostkongress geladen. Rund 500 Anhängerinnen und Anhänger aus Ost und West haben sich angemeldet. Das Ziel: Die Partei im Osten stärken, sich besser vernetzen und einander verstehen lernen. Der Kongress ist Teil einer größeren Ost-Offensive. Parteichef Felix Banaszak tourte im Sommer durch die ostdeutschen Bundesländer. Für den Duisburger war das in weiten Teilen Neuland. Ein neuer Beirat berät den Parteivorstand außerdem zu Ostfragen. Kann all das die Stimmung drehen?

Austausch bei Brause und Bier

In einem Veranstaltungszentrum in der beschaulichen Altstadt von Lutherstadt Wittenberg wird ein Wochenende lang diskutiert, zugehört und sich kennengelernt. Es gibt Workshops zum Thema "Gut und sicher kommunizieren" oder Gesprächsformate wie das von Piechotta, die in Gera geboren ist: "Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse: Gefühl oder Realität". Die prominenten Ost-Gesichter der Grünen sind gekommen: Neben Piechotta sind es Katrin Göring-Eckardt, Steffi Lemke, Michael Kellner oder der einzige Ostdeutsche im Parteivorstand, Heiko Knopf.

Sie alle geben sich zuversichtlich, doch der "Gegenwind", über den Knopf in seiner Eröffnungsrede spricht, ist nur allzu real. Denn vor einer Woche hat eine neue Umfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt viele aufgeschreckt. Nur bittere drei Prozent für die Grünen – damit wären sie aus dem Landtag raus. Doch noch viel drastischer: 39 Prozent für die AfD, 27 Prozent für die CDU, 13 Prozent für die Linke und 7 Prozent für die SPD.