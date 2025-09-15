Beide haben erkannt, dass sie sich gegenseitig brauchen, und deshalb Frieden geschlossen. Weidel braucht Höcke, um sich die Unterstützung der besonders Radikalen in der Partei zu sichern. Sie weiß: Würde sie sich gegen ihn stellen, hätte sie danach ein Problem mit seinen Leuten. Weidel will ihre eigene Macht aber unbedingt erhalten. Und damit Höckes inhaltliche Interessen auch in der Parteispitze vertreten werden, ist auch er auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen.

Haben Höcke und seine Mitstreiter die AfD unterwandert?

Ja. Sie geben das auch offen zu, zum Beispiel in dem Film "Der lange Anlauf" über Höcke, den das rechtsextreme Filmkunstkollektiv gedreht hat. Darin berichtet Götz Kubitschek von einer Briefkorrespondenz zwischen ihm und Höcke, weit vor der Entstehung der AfD. Er sagt, man habe lange auf eine Partei wie die AfD gewartet, die in der Anlaufphase uneindeutig ist, geführt von Menschen, denen man das Etikett "rechtsextrem" nicht einfach umhängen könne. Eine Partei, die immer stärker wird, bis man sie nicht mehr einfach vom Feld fegen könne. Höcke und seine Mitstreiter haben die AfD also genutzt, gekapert und umgebaut – von einer rechtskonservativen zu einer inzwischen in relevanten Teilen rechtsextremen Partei.

Höcke hat in Thüringen bei der Landtagswahl 2024 mit 32,8 Prozent das beste Ergebnis für die AfD jemals geholt. Warum wählen ihn so viele, obwohl seine Positionierung bekannt ist?

Ein Teil der Wähler vertritt selbst autoritäre Einstellungen, im Osten stärker als im Westen. Das aber ist nur ein Teil der Erklärung. Andere Wähler bewerten die Arbeit der anderen Parteien als derart schlecht, dass sie über Grenzüberschreitungen und Skandale hinwegsehen. Es gibt also beides in Thüringen: Menschen, die die AfD wegen Höcke wählen, und Menschen, die die AfD trotz Höcke wählen.

Die nächste Thüringenwahl steht 2029 an. Wie schätzen Sie Höckes Chancen ein, dann tatsächlich Ministerpräsident zu werden?

Das kommt auf unterschiedliche Faktoren an. Zurzeit sehe ich nicht, dass die CDU mit der AfD zusammenarbeiten wird, vor allem nicht in Thüringen. Entscheidend wird sein, ob die anderen Parteien es schaffen, Wähler wieder stärker von ihrer Politik zu überzeugen. Bestimmte Probleme, die viele Menschen betreffen, müssten dafür gelöst werden – zum Beispiel in den Bereichen soziale Ungleichheit, Preissteigerungen, Islamismus und innere Sicherheit. Ansonsten wird das Vertrauen in politische Institutionen, das viele verloren haben, kaum zurückzugewinnen sein.