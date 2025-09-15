Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Einfluss auf die AfD "Höcke war als Lehrer sehr beliebt"
Rechtsaußen Björn Höcke ist in der AfD eine wirkmächtige Reizfigur. Mit Höckes Familie, seiner Zeit als Lehrer und seiner Macht in der AfD hat sich der Autor eines neuen Buchs beschäftigt.
Unaufhaltsam nach rechts: So hat sich die AfD seit ihrer Gründung entwickelt. Auch in Landesverbänden wie Nordrhein-Westfalen, wo sie bei der Kommunalwahl gerade stark an Zustimmung gewonnen hat, hat sie sich radikalisiert. Dabei galt dieser Kurs im Westen lange als problematisch und schädlich für die Partei. Und im Westen, so der Merksatz der Politik, werden Bundestagswahlen gewonnen.
Mehrere Gründe hat es, dass die AfD trotzdem diesen Weg eingeschlagen hat. Einer davon ist Björn Höcke. Der 53-Jährige ist Landes- und Fraktionschef in Thüringen und der prominenteste Rechtsextremist der AfD. Der Journalist Frederik Schindler hat über Monate zu Höcke recherchiert: Wer ist der Mann, der die AfD vor sich her treibt? Wie tickt er und was sind seine Ziele?
t-online: Herr Schindler, im Osten ist die AfD ohnehin enorm stark, inzwischen ist die Zustimmung aber auch im Westen groß. Dort galt ihr radikaler Kurs lange als Hindernis. Wie sehr unterscheidet sich die Partei im Westen noch von der im Osten?
Frederik Schindler: Programmatisch gibt es wenige Unterschiede. Etwa der russlandfreundliche Kurs ist im Osten noch stärker ausgeprägt. Wichtiger als das offizielle Programm ist in der AfD ohnehin das, was die Funktionäre sagen. Das geht in Ost wie West oft deutlich über die Beschlusslage hinaus. Auch personell sind mittlerweile große Teile mehrerer westdeutscher Landesverbände von Rechtsextremisten geprägt, etwa in Bayern. Dort hat man zuletzt einen ehemaligen Neonazi als Rechtsanwalt beauftragt – ausgerechnet in einem Verfahren gegen die Eintragung der AfD in ein Verzeichnis extremistisch beeinflusster Organisationen.
Der Journalist Frederik Schindler, Jahrgang 1993, berichtet seit 2018 über die AfD. Er ist Redakteur im Ressort Innenpolitik der "Welt" und "Welt am Sonntag" und dort seit der Bundestagswahl 2021 für die Berichterstattung über die Rechtsaußen-Partei verantwortlich. In seiner Kolumne "Gegenrede" beschäftigt er sich vor allem mit Antisemitismus und Islamismus. Am 15. September erscheint sein Buch "Höcke: Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht".
Sie haben für Ihr Buch zu einem der radikalsten Köpfe in der AfD recherchiert, der für die Entwicklung der Partei immer wieder als verantwortlich genannt wird: dem Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke. Wie stark ist sein Einfluss auf die AfD insgesamt?
Höcke ist weit mehr als ein Landespolitiker. Wenn man sich die Geschichte der AfD seit 2013 anschaut, ist er die prägendste Figur, tonangebend für die ideologische Entwicklung der Gesamtpartei. Tatsächlich gibt es inzwischen auch andere mächtige Strippenzieher, da ist in den vergangenen Jahren eine neue Generation nach vorn gedrängt. Aber auch sie teilen Höckes Ideologie in großen Teilen.
Ihre Erkenntnisse kurz gefasst: Wie tickt Höcke politisch?
Höcke ist ein Rechtsextremist und Geschichtsrevisionist. Er ist kein Opportunist, sondern ein Überzeugungstäter mit langfristigem Plan. Sein Ziel ist, eine ethnisch möglichst homogene völkische Gemeinschaft zu errichten. An deren Spitze sieht er sich selbst. Das lässt sich anhand seiner Schriften und Reden analysieren. Auf dem Weg zu diesem Ziel will er Ministerpräsident in Thüringen werden und auch in die Bundesspitze der AfD vorstoßen. Damit liebäugelt er seit Langem, hat es sich aber bislang nie getraut. Sobald er sich der Mehrheit sicher sein kann, wird er antreten.
Sie haben sich intensiv mit Höckes Familiengeschichte beschäftigt. Wie ist Höcke aufgewachsen, welche Rolle spielt seine Familie?
Höcke spricht selbst von einer "hochpolitischen Familie", in der er aufgewachsen sei. Sein Vater war Sonderschullehrer an einer Blindenschule. Wie ich im Buch zeige, ist er da mehrfach mit Rechtsextremismus aufgefallen. Wichtig sind auch Höckes Großeltern väterlicherseits. Sie mussten aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reichs fliehen, so wie Millionen andere Deutsche, als Konsequenz der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Höcke thematisiert das Thema Vertreibung heute immer wieder, und zwar mit stark überhöhten Opferzahlen und Gräuelpropaganda. Ein beliebtes Stilmittel von Geschichtsrevisionisten, um die historische Schuld der Nationalsozialisten zu relativieren.
AfD-Chefin Alice Weidel hat in ihrer Familie auch einen Vertriebenen-Hintergrund.
Höcke und Weidel verbindet ihre Familiengeschichte. Weidel sagte im vergangenen Jahr einer rechtsextremen Zeitschrift, sie weigere sich, den nun polnischen Namen des Geburtsorts ihrer Familie väterlicherseits nachzuschauen. Über die Vorgeschichte der Flucht und Vertreibung, den von Deutschland begonnenen Raub- und Vernichtungskrieg, verliert sie in dem Interview kein Wort.
Höckes Vater war Lehrer, Höcke selbst war es vor seiner Zeit als Politiker auch. Eine heikle Position für einen Rechtsextremisten. Sie haben mit seinen ehemaligen Schülern und Kollegen aus dieser Zeit gesprochen. Wie beschreiben die ihn als Lehrer?
Höcke war als Lehrer sehr beliebt. Viele seiner ehemaligen Schüler bezeichnen ihn als ihren Lieblingslehrer und beschreiben ihn als jemanden, der ein weiches Herz gehabt habe – zum Beispiel bei der Notenvergabe. Demnach hat er sich sogar für die persönlichen Probleme seiner Schüler interessiert.
Hat sich Höckes politische Einstellung schon damals gezeigt?
An beiden Schulen, an denen er unterrichtet hat, ist er mit politischen Ansichten aufgefallen. An der ersten Schule sollte zum Beispiel ein Schüler aus Sri Lanka abgeschoben werden, im Jahr 2004. Das hat die Schulgemeinde sehr bewegt. Im Lehrerkollegium wurde diskutiert, in einer Resolution dafür zu plädieren, den Jungen nach vielen Jahren guter Integration in Deutschland nicht abzuschieben. Höcke hat sich gegen seine Kollegen gewandt. Schon damals sagte er, es drohe, dass die europäischen Völker in ihren Ländern zu Minderheiten würden. Ich berichte zudem über politische Vorfälle, bei denen Höcke von der jeweiligen Schulleitung vorgeladen wurde – sowohl an der Schule in Groß-Gerau als auch an der in Bad Sooden-Allendorf.
War Höcke also schon zu dieser Zeit rechtsextrem?
Schon Jahre vor der AfD-Gründung stand Höcke etwa in engem Austausch mit dem neurechten Vordenker Götz Kubitschek. Und er war auch mit dem militanten Neonazi Thorsten Heise bekannt. Meine Recherche zeigt, dass die Verbindung zu Heise noch mehrere Jahre länger anhielt als bislang bekannt. Im Buch zeige ich außerdem, dass es einen weiteren geschichtsrevisionistischen Publizisten gibt, mit dem Höcke sich schon viele Jahre vor der Parteigründung anfreundete. In den ersten beiden Jahren der AfD-Geschichte, also 2013 und 2014, ist Höcke in der Öffentlichkeit allerdings vor allem als konservativer Familienvater aufgetreten.
Ab wann trat Höcke anders, radikaler auf?
Nach der Landtagswahl 2014 hat er sich erstmals von mehreren rechtsextremen Medien interviewen lassen. Damit hat er ein erstes Signal gesetzt und sich in dem Milieu erkennbar gegeben: Ich bin einer von euch. Das hat viele Menschen erstaunt und erschreckt – zum Beispiel in Höckes ehemaligem Kollegium. Auch in der AfD hat das damals noch erheblichen Protest ausgelöst.
Das hat sich inzwischen geändert. Ablesbar auch an der stärksten Frau in der AfD: Alice Weidel. Sie hat Höcke zu Anfang scharf kritisiert, wollte ihn sogar aus der Partei werfen lassen. Inzwischen lobt sie ihn öffentlich. Wie ist es zu diesem Wandel gekommen?
Beide haben erkannt, dass sie sich gegenseitig brauchen, und deshalb Frieden geschlossen. Weidel braucht Höcke, um sich die Unterstützung der besonders Radikalen in der Partei zu sichern. Sie weiß: Würde sie sich gegen ihn stellen, hätte sie danach ein Problem mit seinen Leuten. Weidel will ihre eigene Macht aber unbedingt erhalten. Und damit Höckes inhaltliche Interessen auch in der Parteispitze vertreten werden, ist auch er auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen.
Haben Höcke und seine Mitstreiter die AfD unterwandert?
Ja. Sie geben das auch offen zu, zum Beispiel in dem Film "Der lange Anlauf" über Höcke, den das rechtsextreme Filmkunstkollektiv gedreht hat. Darin berichtet Götz Kubitschek von einer Briefkorrespondenz zwischen ihm und Höcke, weit vor der Entstehung der AfD. Er sagt, man habe lange auf eine Partei wie die AfD gewartet, die in der Anlaufphase uneindeutig ist, geführt von Menschen, denen man das Etikett "rechtsextrem" nicht einfach umhängen könne. Eine Partei, die immer stärker wird, bis man sie nicht mehr einfach vom Feld fegen könne. Höcke und seine Mitstreiter haben die AfD also genutzt, gekapert und umgebaut – von einer rechtskonservativen zu einer inzwischen in relevanten Teilen rechtsextremen Partei.
Höcke hat in Thüringen bei der Landtagswahl 2024 mit 32,8 Prozent das beste Ergebnis für die AfD jemals geholt. Warum wählen ihn so viele, obwohl seine Positionierung bekannt ist?
Ein Teil der Wähler vertritt selbst autoritäre Einstellungen, im Osten stärker als im Westen. Das aber ist nur ein Teil der Erklärung. Andere Wähler bewerten die Arbeit der anderen Parteien als derart schlecht, dass sie über Grenzüberschreitungen und Skandale hinwegsehen. Es gibt also beides in Thüringen: Menschen, die die AfD wegen Höcke wählen, und Menschen, die die AfD trotz Höcke wählen.
Die nächste Thüringenwahl steht 2029 an. Wie schätzen Sie Höckes Chancen ein, dann tatsächlich Ministerpräsident zu werden?
Das kommt auf unterschiedliche Faktoren an. Zurzeit sehe ich nicht, dass die CDU mit der AfD zusammenarbeiten wird, vor allem nicht in Thüringen. Entscheidend wird sein, ob die anderen Parteien es schaffen, Wähler wieder stärker von ihrer Politik zu überzeugen. Bestimmte Probleme, die viele Menschen betreffen, müssten dafür gelöst werden – zum Beispiel in den Bereichen soziale Ungleichheit, Preissteigerungen, Islamismus und innere Sicherheit. Ansonsten wird das Vertrauen in politische Institutionen, das viele verloren haben, kaum zurückzugewinnen sein.
Herr Schindler, vielen Dank für das Gespräch.
