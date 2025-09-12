Sexualisierter Spruch AfD-Politiker beleidigt 15-Jährige
Die AfD hat Sascha Menkhaus mehrfach ausgezeichnet. Jetzt ist der Politiker auf Facebook mit beleidigenden Kommentaren aufgefallen.
Der AfD-Bürgermeisterkandidat für das in NRW gelegene Recklinghausen, Sascha S. Menkhaus, hat auf Facebook eine 15-Jährige sexualisiert beleidigt. Das berichtet der Instagram-Account "die.insider" in einem Post mit Verweis auf mehrere Facebook-Screenshots. Menkhaus bezeichnete die 15-Jährige demnach als "Schulmatratz*in". Der Beitrag aus dem August ist nicht mehr abrufbar.
Menkhaus reagierte mit dem Kommentar auf ein Bild einer Schülerin aus dem brandenburgischen Lauchhammer. Ein anderer Facebook-Nutzer hatte unter das Bild laut Screenshot die Frage "Ist das die Schulmatratze?" kommentiert, Menkhaus korrigierte: "Schulmatratz*in bitte".
Das Bild stammte ursprünglich aus einem Post der Berliner "tageszeitung". Die 15-Jährige hatte für die Zeitung einen Text geschrieben, in dem sie schildert, wie es sich anfühlt, in einer AfD-Hochburg aufzuwachsen. Nach ihrer Aussage bleiben die rechten Aussagen ihrer Mitschüler unwidersprochen – ihre offene linke Einstellung macht sie zudem immer wieder zur Zielscheibe.
Sie schildert etwa: "Denn wer keine Deutschlandflagge oder einen Adler im Instagramprofil hat und nicht die Sylt-Version von "L’amour toujours" auf Klassenfahrt mitgrölt, fällt mittlerweile auf."
AfD zeichnete Menkhaus mehrfach aus
Bei der Bundestagswahl gewann die AfD in Lauchammer sowohl bei Erst- als auch bei Zweitstimmen mit klarem Abstand – und verpasste mit 48 und 46 Prozent beide Male nur knapp die absolute Mehrheit.
Menkhaus wurde im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge von der AfD-Fraktion des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe als Kommunalpolitiker des Jahres ausgezeichnet. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Ratsfraktion Recklinghausen, bei der Kommunalwahl am 14. September kandidiert er als Bürgermeister.
