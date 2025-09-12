t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

AfD-Politiker beleidigt 15-Jährige auf Facebook

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBayern-Umfrage: AfD mit Höchstwert
TextSchauspielerin ist wieder Mutter geworden
TextDeutsche stürzt beim Wandern in den Tod
TextNeue Probleme für deutsches Skigebiet
TextSo sieht das Beckenbauer-Denkmal aus

Sexualisierter Spruch
AfD-Politiker beleidigt 15-Jährige

Von t-online
12.09.2025 - 18:26 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0703975317Vergrößern des Bildes
Ein Politiker mit AfD-Shirt auf dem Bundesparteitag (Symbolbild): Der Bürgermeisterkandidat für Recklinghausen hat wohl online eine 15-Jährige beleidigt. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)
News folgen

Die AfD hat Sascha Menkhaus mehrfach ausgezeichnet. Jetzt ist der Politiker auf Facebook mit beleidigenden Kommentaren aufgefallen.

Der AfD-Bürgermeisterkandidat für das in NRW gelegene Recklinghausen, Sascha S. Menkhaus, hat auf Facebook eine 15-Jährige sexualisiert beleidigt. Das berichtet der Instagram-Account "die.insider" in einem Post mit Verweis auf mehrere Facebook-Screenshots. Menkhaus bezeichnete die 15-Jährige demnach als "Schulmatratz*in". Der Beitrag aus dem August ist nicht mehr abrufbar.

Loading...

Menkhaus reagierte mit dem Kommentar auf ein Bild einer Schülerin aus dem brandenburgischen Lauchhammer. Ein anderer Facebook-Nutzer hatte unter das Bild laut Screenshot die Frage "Ist das die Schulmatratze?" kommentiert, Menkhaus korrigierte: "Schulmatratz*in bitte".

Das Bild stammte ursprünglich aus einem Post der Berliner "tageszeitung". Die 15-Jährige hatte für die Zeitung einen Text geschrieben, in dem sie schildert, wie es sich anfühlt, in einer AfD-Hochburg aufzuwachsen. Nach ihrer Aussage bleiben die rechten Aussagen ihrer Mitschüler unwidersprochen – ihre offene linke Einstellung macht sie zudem immer wieder zur Zielscheibe.

Sie schildert etwa: "Denn wer keine Deutschlandflagge oder einen Adler im Instagramprofil hat und nicht die Sylt-Version von "L’amour toujours" auf Klassenfahrt mitgrölt, fällt mittlerweile auf."

AfD zeichnete Menkhaus mehrfach aus

Bei der Bundestagswahl gewann die AfD in Lauchammer sowohl bei Erst- als auch bei Zweitstimmen mit klarem Abstand – und verpasste mit 48 und 46 Prozent beide Male nur knapp die absolute Mehrheit.

Menkhaus wurde im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge von der AfD-Fraktion des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe als Kommunalpolitiker des Jahres ausgezeichnet. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Ratsfraktion Recklinghausen, bei der Kommunalwahl am 14. September kandidiert er als Bürgermeister.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDFacebookInstagramLauchhammerRecklinghausen
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom