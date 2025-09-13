"Als hätten wir einen Dukatenesel" Özdemir: Gegen Rente mit 63 – und für höheres Renteneintrittsalter

Von t-online Aktualisiert am 13.09.2025 - 09:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Cem Özdemir (Archivbild): Der Grünen-Politiker fordert ein höheres Renteneintrittsalter. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der Debatte um das Renteneintrittsalter hat sich der Grünen-Politiker Cem Özdemir eingeschaltet. Er will, dass Menschen länger arbeiten.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat ein höheres Renteneintrittsalter in Deutschland gefordert. In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" sagte er: "Wir fahren sehenden Auges in ein Desaster" – und sprach sich damit für grundlegende Änderungen im Rentensystem aus. Özdemir war Bundeslandwirtschaftsminister und gilt als möglicher Spitzenkandidat seiner Partei für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl 2026.

Loading...

Im "Tagesspiegel" kritisierte Özdemir die Rentenpolitik der schwarz-roten Bundesregierung deutlich. So unterstütze die SPD die Frühverrentung, während die Union die Aktivrente befürworte. "Als hätten wir einen Dukatenesel." Die Politik müsse sich aus seiner Sicht "unbequemen Wahrheiten" stellen.