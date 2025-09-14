Kommunalwahlen 2025 NRW live: CDU gewinnt – AfD verdreifacht Stimmenanteil

NRW-Kommunalwahl im Newsblog CDU gewinnt – AfD verdreifacht Stimmenanteil
In Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland waren 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Jetzt sind die Wahllokale geschlossen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Wüst: AfD-Ergebnis "muss uns zu denken geben"
- CDU gewinnt – AfD verdreifacht Stimmenanteil
- Wahllokale schließen ihre Türen
- Fenster eingetreten: Einbruch in Briefwahlzentrum in Duisburg
- Mann bricht in Wahllokal zusammen und stirbt
- Wahlbeteiligung im Vergleich zur vergangenen Wahl gestiegen
- Stimmzettel fehlt – Wahlteam besucht Bielefelder zu Hause
- Enge Rennen in den größten Städten
- Prognosen und Hochrechnungen: Ergebnisse der Wahl in NRW live
Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Bis 18 Uhr waren rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Bürger entschieden heute über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen. Ferner wurden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt – unter anderem die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Wahl fand in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.
Verfolgen Sie die wichtigsten Informationen zur Kommunalwahl in unserem Newsblog:
Wüst: AfD-Ergebnis "muss uns zu denken geben"
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat besorgt auf die deutlichen Zugewinne der AfD bei den Kommunalwahlen in NRW reagiert. "Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen. Selbst meine Partei nicht, die diese Wahl so klar gewonnen hat", sagte Wüst im ARD-"Bericht aus Berlin". Mehr Reaktionen auf die erste Prognose zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen lesen Sie hier.
CDU gewinnt – AfD verdreifacht Stimmenanteil
Die CDU hat nach einer Prognose des WDR die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kommen demnach auf 34 Prozent und liegen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahl-Ergebnis von 2020, als die CDU 34,3 Prozent erreichte.
Zweitstärkste Kraft wurde laut der Prognose von Infratest dimap die SPD mit 22,5 Prozent. Die Sozialdemokraten müssten damit im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbußen hinnehmen. Vor fünf Jahren hatte die SPD einen historisch niedrigen Stimmenanteil von 24,3 Prozent.
Stark hinzugewinnen konnte die AfD. Sie kann laut Prognose mit 16,5 Prozent ihr Ergebnis mehr als verdreifachen (2020: 5,1 Prozent). Die Grünen erlitten starke Verluste und liegen bei 11,5 Prozent. 2020 hatte die Ökopartei mit 20 Prozent ihr bestes Kommunalwahl-Ergebnis erzielt.
Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.
Wahllokale schließen ihre Türen
In Nordrhein-Westfalen haben die Wahllokale zur Kommunalwahl um 18 Uhr ihre Türen geschlossen. Jetzt beginnen Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen.
Fast 14 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, abzustimmen. Es geht um rund 20.000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr.
Wenige Minuten bis zum Ende der Kommunalwahl
Die Spannung bei der heutigen Kommunalwahl in NRW steigt: In rund 50 Minuten, um 18 Uhr, schließen die Wahllokale. Bis dahin haben die Wählerinnen und Wähler noch Zeit, ihre Stimme abzugeben.
Stimmzettelpanne in Wahllokal in Essen
In einem Wahllokal in Essen ist es heute Morgen zu einer Panne gekommen. Wie WDR und "WAZ" übereinstimmend berichten, haben die Wahlhelfer im Stadtteil Borbeck etwa zweieinhalb Stunden lang falsche Stimmzettel ausgegeben – die Stimmen von 87 Personen wurden so falsch abgegeben.
Erst nach der kompletten Auszählung könne festgestellt werden, ob der Fehler eine Auswirkung auf das Ergebnis hatte. Auch andere Wahllokale in Essen sollen unsicher sein, ob sie die richtigen Stimmzettel ausgegeben haben.
Fenster eingetreten: Einbruch in Briefwahlzentrum in Duisburg
In Duisburg gab es in der Nacht vor der Kommunalwahl einen Einbruch in einem Briefwahlzentrum. In der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) gab Stadtsprecherin Gabi Priem allerdings Entwarnung: "Es ist nichts verloren gegangen." Die Wahlbriefe, die in der Schule ausgezählt werden, seien noch nicht vor Ort gewesen.
Mann bricht in Wahllokal zusammen und stirbt
In einem Wahllokal in Krefeld ist ein älterer Mann kollabiert und gestorben. Der Mann habe am Nachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau das Wahllokal im Stadtteil Uerdingen besucht, sagte ein Sprecher der Stadt Krefeld. Eine Person im Wahllokal habe noch versucht, ihn vor Ort wiederzubeleben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann vorerkrankt gewesen. Die "Rheinische Post" hatte berichtet.
Die Ehefrau wurde von Notfallseelsorgern betreut. Das sei auch dem Wahlvorstand angeboten worden, sagte der Sprecher. Der Wahlvorstand habe sich letztlich entschieden, weiter vor Ort zu bleiben und die Stimmabgabe für die Kommunalwahl dort weiter zu betreuen.
Das Wahllokal liegt in einem Seniorenheim. Der Mann sei aber kein Bewohner gewesen, sagte der Stadtsprecher. Die Polizei hatte zunächst nur einen Todesfall in dem Gebäude bestätigt.
