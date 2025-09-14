Stille bei Bayern-Spiel: Das war der Grund

Am heutigen Sonntag stimmen Millionen Menschen bei der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl ab. (Archivfoto) (Quelle: Federico Gambarini/dpa)

In Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland sind 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Seit 8 Uhr können rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland an die Urne gehen. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen. Ferner werden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt – unter anderem die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Wahl findet in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

Verfolgen Sie die wichtigsten Informationen zur Kommunalwahl in unserem Newsblog:

Das sagen die jüngsten Umfragen voraus

Laut einer Umfrage des Meinungsinstituts Forsa für die Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen wird die CDU wie bereits vor fünf Jahren bei den Kommunalwahlen die meisten Stimmen erhalten. Laut der Befragung, die im Juli erhoben wurde, käme die Partei von Bundeskanzler Friedrich Merz auf 32 Prozent und würde damit 2,3 Prozentpunkte weniger erhalten als vor fünf Jahren.

Auf Rang zwei folgt die SPD mit 22 Prozent (-2,3). Den dritten Rang teilen sich Grüne und AfD mit 14 Prozent. Die Grünen würden dabei 6 Prozentpunkte verlieren, während die AfD einen Zuwachs von fast neun Prozentpunkten verzeichnen würde. Dahinter folgen die Linke (sechs Prozent) sowie FDP (drei Prozent) und das BSW (zwei Prozent).

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für etwaige Wahlausgänge. Zudem sind die Gesamterhebungen bei Umfragen zu Kommunalwahlen nicht so entscheidend wie die einzelnen Wahlergebnisse in jedem einzelnen Kreis oder den kommunen.

