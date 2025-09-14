NRW-Kommunalwahl im Newsblog Wähler stirbt in Wahllokal – letzte Umfragen



Von Julian Alexander Fischer , David Schafbuch Aktualisiert am 14.09.2025 - 17:30 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Player wird geladen Im Video: Das erwarten die Wähler von der Kommunalwahl in NRW. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

In Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland sind 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Seit 8 Uhr sind rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme für die Kommunalwahlen in NRW abzugeben. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden bei der heutigen NRW-Wahl 2025 über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen. Ferner werden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt – unter anderem die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Wahl findet in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

Loading...

Loading... Embed

Verfolgen Sie die wichtigsten Informationen zur Kommunalwahl in unserem Newsblog:

Die Spannung bei der heutigen Kommunalwahl in NRW steigt: In rund 50 Minuten, um 18 Uhr, schließen die Wahllokale. Bis dahin haben die Wählerinnen und Wähler noch Zeit, ihre Stimme abzugeben.

Fenster eingetreten: Einbruch in Briefwahlzentrum in Duisburg

In Duisburg gab es in der Nacht vor der Kommunalwahl einen Einbruch in einem Briefwahlzentrum. In der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) gab Stadtsprecherin Gabi Priem allerdings Entwarnung: "Es ist nichts verloren gegangen." Die Wahlbriefe, die in der Schule ausgezählt werden, seien noch nicht vor Ort gewesen.

Mann bricht in Wahllokal zusammen und stirbt

In einem Wahllokal in Krefeld ist ein älterer Mann kollabiert und gestorben. Der Mann habe am Nachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau das Wahllokal im Stadtteil Uerdingen besucht, sagte ein Sprecher der Stadt Krefeld. Eine Person im Wahllokal habe noch versucht, ihn vor Ort wiederzubeleben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann vorerkrankt gewesen. Die "Rheinische Post" hatte berichtet.

Die Ehefrau wurde von Notfallseelsorgern betreut. Das sei auch dem Wahlvorstand angeboten worden, sagte der Sprecher. Der Wahlvorstand habe sich letztlich entschieden, weiter vor Ort zu bleiben und die Stimmabgabe für die Kommunalwahl dort weiter zu betreuen.

Das Wahllokal liegt in einem Seniorenheim. Der Mann sei aber kein Bewohner gewesen, sagte der Stadtsprecher. Die Polizei hatte zunächst nur einen Todesfall in dem Gebäude bestätigt.

Verdacht auf Manipulation: Wahllokal öffnet mit Verspätung