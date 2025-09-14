NRW-Kommunalwahl im Newsblog Wähler stirbt in Wahllokal – letzte Umfragen
In Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland sind 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Fenster eingetreten: Einbruch in Briefwahlzentrum in Duisburg
- Mann bricht in Wahllokal zusammen und stirbt
- Wahlbeteiligung im Vergleich zur vergangenen Wahl gestiegen
- Stimmzettel fehlt – Wahlteam besucht Bielefelder zu Hause
- Enge Rennen in den größten Städten
- Wahlen haben begonnen
- Merz kündigt vor Wahl Konsequenzen an
- Prognosen und Hochrechnungen: Ergebnisse der Wahl in NRW live
Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Seit 8 Uhr sind rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme für die Kommunalwahlen in NRW abzugeben. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden bei der heutigen NRW-Wahl 2025 über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen. Ferner werden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt – unter anderem die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Wahl findet in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.
- Wahlzettel richtig ausfüllen: Das müssen Sie beachten
- Im Wahllokal: Was Sie besser lassen sollten
- Öffnungszeiten: So lange können Sie heute abstimmen
Verfolgen Sie die wichtigsten Informationen zur Kommunalwahl in unserem Newsblog:
Die Spannung bei der heutigen Kommunalwahl in NRW steigt: In rund 50 Minuten, um 18 Uhr, schließen die Wahllokale. Bis dahin haben die Wählerinnen und Wähler noch Zeit, ihre Stimme abzugeben.
Fenster eingetreten: Einbruch in Briefwahlzentrum in Duisburg
In Duisburg gab es in der Nacht vor der Kommunalwahl einen Einbruch in einem Briefwahlzentrum. In der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) gab Stadtsprecherin Gabi Priem allerdings Entwarnung: "Es ist nichts verloren gegangen." Die Wahlbriefe, die in der Schule ausgezählt werden, seien noch nicht vor Ort gewesen.
Mann bricht in Wahllokal zusammen und stirbt
In einem Wahllokal in Krefeld ist ein älterer Mann kollabiert und gestorben. Der Mann habe am Nachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau das Wahllokal im Stadtteil Uerdingen besucht, sagte ein Sprecher der Stadt Krefeld. Eine Person im Wahllokal habe noch versucht, ihn vor Ort wiederzubeleben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann vorerkrankt gewesen. Die "Rheinische Post" hatte berichtet.
Die Ehefrau wurde von Notfallseelsorgern betreut. Das sei auch dem Wahlvorstand angeboten worden, sagte der Sprecher. Der Wahlvorstand habe sich letztlich entschieden, weiter vor Ort zu bleiben und die Stimmabgabe für die Kommunalwahl dort weiter zu betreuen.
Das Wahllokal liegt in einem Seniorenheim. Der Mann sei aber kein Bewohner gewesen, sagte der Stadtsprecher. Die Polizei hatte zunächst nur einen Todesfall in dem Gebäude bestätigt.
Verdacht auf Manipulation: Wahllokal öffnet mit Verspätung
In einigen Bezirken in Dortmund haben Wähler ihre Stimmen zur Kommunalwahl nach Angaben der Stadt erst mit Verzögerung abgeben können. Vier Wahllokale in der Großstadt öffneten demnach nicht pünktlich um 8.00 Uhr, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung. In einem Fall musste die Polizei verständigt werden.
Große Nachfrage bei digitalen Wahlhilfen
Zahlreiche Menschen haben vor ihrer Stimmabgabe digitale Wahlhilfen genutzt. Hunderttausende Aufrufe waren schon vor der Kommunalwahl zu verzeichnen. Der "Lokal-o-mat" für zehn Städte war vor dem Wochenende bereits mehr als 300.000 Mal genutzt worden und das "Kommunalwahl-Navi" für acht Großstädte fast 241.000 Mal, wie die Organisatoren mitteilten. In einigen Städten gab es auch weitere lokale Wahlhilfen wie den "Düssel-O-Mat", den "Bonn-o-mat" oder den "Wahl Buddy" in Dortmund. Vorbild ist der seit Jahren erfolgreiche bundesweite "Wahl-O-Mat".
"Die hohe Nachfrage verdeutlicht, wie groß der Bedarf an Informationen über lokale Politik vor der Kommunalwahl ist", sagte der Düsseldorfer Politikprofessor Stefan Marschall, unter dessen Federführung zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung der "Lokal-o-mat" entwickelt wurde.
Wahlbeteiligung im Vergleich zur vergangenen Wahl gestiegen
Die Beteiligung an der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist bis mittags etwas höher ausgefallen als bei der zurückliegenden Kommunalwahl im Jahr 2020. Bis 12 Uhr hatten etwa 32 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, wie Landeswahlleiterin Monika Wißmann mitteilte. 2020 lag der Anteil mittags bei etwa 29 Prozent. Die Angaben beruhen auf einer Stichprobe aus acht Kommunen.
Bei der Kommunalwahl 2020 lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl am Ende des Wahltags bei 51,9 Prozent.
Stimmzettel fehlt – Wahlteam besucht Bielefelder zu Hause
Wegen einer Panne bei der Ausgabe der Kommunalwahl-Stimmzettel kommen Wahlhelfer in Bielefeld zu einigen Stimmberechtigten nach Hause. In einem Wahllokal im Stadtteil Ubbedissen sei versehentlich ein Stimmzettel zu wenig ausgeteilt worden – der Zettel für die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin habe gefehlt. Das teilte Linda Schumacher, die Leiterin des Wahlteams, mit.
Die betroffenen Wähler "suchen wir nun einzeln mit einer verschlossenen Wahlurne zu Hause auf und geben ihnen dort die Möglichkeit, die Stimme noch abzugeben", kündigte Schumacher an. Der Aufwand für die betroffenen Wählerinnen und Wähler soll so möglichst gering gehalten werden. Nach Angaben der Stadt sind rund 80 Stimmberechtigte in dem kleinen Stadtteil betroffen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Diese bundespolitische Bedeutung hat die Kommunalwahl
Kommunalwahlen ziehen in der Regel kein großes Interesse auf sich. Zu lokal sind die Themen, zu unbekannt die meisten Kandidaten. Bei der anstehenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist das allerdings anders. Denn obwohl nur die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte gewählt werden, hat diese Wahl größere Bedeutung.
Die Wahlen in NRW sind die ersten nach dem Antritt der Bundesregierung. Da es in diesem Jahr keine Landtagswahlen im Herbst gibt, dient die Kommunalwahl als Gradmesser.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters