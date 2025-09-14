NRW-Kommunalwahl im Newsblog Stichwahlen gegen AfD: SPD und CDU sagen sich Unterstützung zu

Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland hat gewählt. Die CDU gewinnt, die SPD erzielt ein historisch schlechtes Ergebnis. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Bis 18 Uhr waren rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Bürger entschieden heute über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen. Ferner wurden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt – unter anderem die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Wahl fand in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

SPD und CDU sagen sich Unterstützung in Stichwahlen gegen AfD zu

Bei der Wahl der neuen Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen haben es AfD-Kandidaten in drei Großstädten in die Stichwahl geschafft. In Gelsenkirchen und Duisburg entscheiden die Wählerinnen und Wähler in zwei Wochen zwischen den Bewerbern von SPD und AfD, wer ihr Rathauschef werden soll. In Hagen tritt der AfD-Kandidat gegen einen CDU-Politiker in der Stichwahl an. Lesen Sie hier die aktuellen Ergebnisse.

SPD in Gelsenkirchen hauchdünn vor der AfD

Die SPD ist bei den Ratswahlen in Gelsenkirchen ganz knapp stärkste Kraft vor der AfD geworden. Die SPD-Kandidatin Andrea Henze tritt in der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten zudem gegen den AfD-Politiker Norbert Emmerich an. Die Grünen haben bereits ihre Unterstützung für die Henze angekündigt.

Köln: Grüne feiern Wahlergebnis

In Köln lässt sich Berîvan Aymaz, Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen feiern. Sie geht mit knapp 28 Prozent (Stand 21.42 Uhr) in die Stichwahl gegen Torsten Burmester (SPD) mit aktuell 21,38 Prozent. "Was für ein Abend, was für Wochen, was für Monate. Ich bin überwältigt und tief gerührt“, sagte Aymaz. Sie bedankte sich bei den Grünen für einen "grandiosen Einsatz". Dieses Ergebnis zeige, dass sich die Kölnerinnen und Kölner "eine Oberbürgermeisterin mit Haltung und Herz wünschen". Sie wolle Köln weltoffener, nachhaltiger und lebenswerter gestalten.