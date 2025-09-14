t-online - Nachrichten für Deutschland
Kommunalwahlen NRW: SPD und CDU sagen sich Unterstützung bei Stichwahlen zu

NRW-Kommunalwahl im Newsblog
Stichwahlen gegen AfD: SPD und CDU sagen sich Unterstützung zu

Von J. Fischer, D. Schafbuch, N. Breuer, K. Hitscher, A. Janzen
Aktualisiert am 15.09.2025 - 01:47 UhrLesedauer: 10 Min.
Im Video: Das erwarten die Wähler von der Kommunalwahl in NRW. (Quelle: t-online)
Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland hat gewählt. Die CDU gewinnt, die SPD erzielt ein historisch schlechtes Ergebnis. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Bis 18 Uhr waren rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Bürger entschieden heute über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen. Ferner wurden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt – unter anderem die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Wahl fand in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

Verfolgen Sie die wichtigsten Informationen zur Kommunalwahl in unserem Newsblog:

SPD und CDU sagen sich Unterstützung in Stichwahlen gegen AfD zu

AfD-Kandidaten schaffen es in drei Großstädten in Stichwahl

Bei der Wahl der neuen Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen haben es AfD-Kandidaten in drei Großstädten in die Stichwahl geschafft. In Gelsenkirchen und Duisburg entscheiden die Wählerinnen und Wähler in zwei Wochen zwischen den Bewerbern von SPD und AfD, wer ihr Rathauschef werden soll. In Hagen tritt der AfD-Kandidat gegen einen CDU-Politiker in der Stichwahl an. Lesen Sie hier die aktuellen Ergebnisse.

SPD in Gelsenkirchen hauchdünn vor der AfD

Die SPD ist bei den Ratswahlen in Gelsenkirchen ganz knapp stärkste Kraft vor der AfD geworden. Die SPD-Kandidatin Andrea Henze tritt in der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten zudem gegen den AfD-Politiker Norbert Emmerich an. Die Grünen haben bereits ihre Unterstützung für die Henze angekündigt.

Köln: Grüne feiern Wahlergebnis

In Köln lässt sich Berîvan Aymaz, Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen feiern. Sie geht mit knapp 28 Prozent (Stand 21.42 Uhr) in die Stichwahl gegen Torsten Burmester (SPD) mit aktuell 21,38 Prozent. "Was für ein Abend, was für Wochen, was für Monate. Ich bin überwältigt und tief gerührt“, sagte Aymaz. Sie bedankte sich bei den Grünen für einen "grandiosen Einsatz". Dieses Ergebnis zeige, dass sich die Kölnerinnen und Kölner "eine Oberbürgermeisterin mit Haltung und Herz wünschen". Sie wolle Köln weltoffener, nachhaltiger und lebenswerter gestalten.

Berîvan Aymaz lässt sich von ihrer Partei feiern.Vergrößern des Bildes
Berîvan Aymaz (Grüne): Die OB-Kandidatin lässt sich von ihrer Partei feiern. (Quelle: Sebastian Hahn)

"Wir wollen Geschichte schreiben, wir wollen Berîvan Aymaz zur ersten Oberbürgermeisterin einer Millionenstadt machen", sagte der Kreisvorsitzende Cyrill Ibn Salem. Seien Co-Vorsitzende Kirsten Jahn pflichtete ihm bei. "Wir wollen eine Politik für alle Menschen machen." Lesen Sie hier alle aktuellen Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl in Köln.

Eilmeldung

Vierte Hochrechnung: Trend setzt sich fort

Die vierte Hochrechnung zeigt folgendes Ergebnis der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen: Die CDU liegt aktuellen Zahlen zufolge bei 33,3 Prozent, die SPD bringt es auf 22,1 Prozent. Die AfD legt mit 14,8 Prozent zwar weiterhin deutlich zu, verdreifacht hat sie ihr Ergebnis damit jedoch nicht mehr.

Die Grünen bringen es auf 13,3 Prozent, die Linke erzielt 5,6 Prozent der Stimmen. Die FDP verzeichnet 3,6 Prozent und andere Parteien bringen es auf 7,3 Prozent.

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen - DüsseldorfVergrößern des Bildes
Wahlparty in Nordrhein-Westfalen: Die CDU hat die Kommunalwahlen für sich entschieden. (Quelle: Christoph Reichwein/dpa/dpa-bilder)

FDP-Chef Dürr verweist auf Erneuerungsprozess der Liberalen

Der FDP-Vorsitzende Christian Dürr hat angesichts der Verluste seiner Partei bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen auf die aktuelle Situation der Liberalen hingewiesen. "Wir Freien Demokraten sind mitten in einer Erneuerung, um das verloren gegangene Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin dankbar, dass so viele Kandidaten entschlossen und engagiert vor Ort für die FDP gekämpft haben, denn das gibt dieser Erneuerung Rückenwind."

76. Ordentlicher FDP-BundesparteitagVergrößern des Bildes
Christian Dürr: Der FDP-Chef rechtfertigt das Wahlergebnis seiner Partei in NRW. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Dritte Hochrechnung: CDU bleibt weit vorn

Auch die dritte Hochrechnung zeigt einen klaren Sieger der Kommunalwahl in NRW: Die CDU erhält 33,7 Prozent, die SPD kommt auf 22,1 Prozent der Stimmen, die AfD legt mit 15,0 Prozent deutlich zu, die Grünen holen nur 13,1 Prozent der Stimmen.

Derweil kommt die Linke auf 5,5 Prozent und die FDP auf 3,5 Prozent der Stimmen. Andere Parteien holen 7,1 Prozent.

Ein Alarmsignal für die Genossen

Die CDU ist Wahlsieger, die AfD verdreifacht ihr Ergebnis: Erneut geht die SPD als Verlierer vom Platz. Für die Genossen in Berlin muss das ein Alarmsignal sein, kommentiert t-online-Reporter Daniel Mützel die NRW-Kommunalwahl.

Trotz schlechtem Ergebnis: FDP mit Chance auf Bürgermeisterämter

Auch wenn die FDP in ersten Prognosen mit insgesamt 3,5 Prozent eine klare Niederlage erlitten hat und im Vergleich zur letzten Wahl 2,2 Prozentpunkte verliert, haben die Liberalen gute Chancen auf mehrere Bürgermeisterämter.

Nach aktuellen Zahlen liegen in den Gemeinden Hallenberg, Rahden und Extertal die FDP-Kandidaten vorn. In Hallenberg kann Enrico Eppner so 85,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. In Rahden kommt Florian Haas von der FDP Stand jetzt auf 66,2 Prozent und liegt damit deutlich vor CDU-Kandidat Bert Honsel (CDU).

Mehr aus dem Ressort
imago366649631Vergrößern des Bildes
Enrico Eppner: Der FDP-Kandidat hat aktuellen Zahlen zufolge in Hallenberg 85,4 Prozent der Stimmen eingesammelt. (Quelle: PatriciaxGeisler /imago)

In Extral könnte FDP-Kandidat Christan Sauter mit 38,8 Prozent hinter Ralf Klemme von der Partei Zukunft Extral in die Stichwahl kommen.

Zweite Hochrechnung: CDU gewinnt, die AfD feiert

Auch eine zweite Hochrechnung zeigt: Die CDU hat die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Partei erhält 34,6 Prozent, die SPD kommt auf 21,9 Prozent der Stimmen, die AfD legt mit 16,0 Prozent deutlich zu, die Grünen vereinen nur 12,4 Prozent der Stimmen auf sich.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
