Ergebnisse der Kommunalwahl Alle Hochrechnungen der NRW-Wahl live im Überblick

Von Mark Stoffers Aktualisiert am 14.09.2025 - 23:17 Uhr Lesedauer: 10 Min.

Am heutigen Sonntag zählt es: Rund 13,7 Millionen Wahlberechtigte wählen bei den Kommunalwahlen in NRW ihre kommunalen Vertretungen neu. (Symbolbild) (Quelle: Kerstin Kokoska/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Ergebnis der NRW-Wahl 2025 wird mit Spannung erwartet. Nun haben rund 13,7 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben und das Warten auf die ersten Ergebnisse beginnt, da die Wahllokale geschlossen sind.

Hochrechnungen der NRW-Wahl live: Abstand zwischen AfD und Grünen wird kleiner

Laut einer Hochrechnung von 21.43 Uhr wird der Abstand zwischen AfD und den Grünen bei den landesweiten Ergebnissen der heutigen NRW-Wahl kleiner. Die AfD liegt nun bei 14,8 Prozent (plus 9,7) vor den Grünen mit 13,3 Prozent (minus 6,7) an dritter Stelle. Die CDU kommt danach auf 33,3 Prozent (minus 1,0) und der SPD mit 22,1 Prozent (minus 2,2).

Loading...

Dritte Hochrechnung für die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl heute

Die dritte Hochrechnung für die Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl liegt vor: Die CDU erhält 33,7 Prozent, die SPD kommt auf 22,1 Prozent der Stimmen, die AfD legt mit 15 Prozent immer noch deutlich zu, die Grünen vereinen nur 13,1 Prozent der Stimmen auf sich.

Derweil kommt die Linke auf 5,5 Prozent, die FDP erhält 3,5 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 7,1 Prozent der Stimmen.

Analyse zu den Ergebnissen der heutigen NRW-Wahl 2025

Die CDU ist Wahlsieger, die AfD verdreifacht ihr Ergebnis: Erneut geht die SPD als Verlierer vom Platz. Für die Genossen in Berlin muss das ein Alarmsignal sein, kommentiert t-online-Reporter Daniel Mützel die NRW-Kommunalwahl.

Update vom 14. September, 20.45 Uhr: Bei den derzeitigen Ergebnissen für die Wahl der neuen Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen könnten die AfD-Kandidaten in mehreren Großstädten in die Stichwahl kommen. In Gelsenkirchen kam AfD-Kandidat Norbert Emmerich nach Auszählung von 174 der 209 Stimmbezirke auf rund 31 Prozent der Stimmen und lag damit rund 5 Prozentpunkte hinter SPD-Kandidatin Andrea Henze.

Ähnlich sieht es bei der OB-Wahl in Duisburg aus. Dort erreicht AfD-Kandidat Carsten Groß nach Auszählung von 421 der 448 Stimmbezirke bei rund 20 Prozent – und käme demnach in die Stichwahl mit Amtsinhaber Sören Link (SPD), der bei rund 46 Prozent der Stimmen lag.

Zweite Hochrechnung der Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 live:

Update vom 14. September, 19.45 Uhr: Die zweite Hochrechnung der NRW-Ergebnisse lautet wie folgt: CDU erhält 34,6 Prozent, die SPD kommt auf 21,9 Prozent der Stimmen, AfD legt mit 16 Prozent immer noch deutlich zu, die Grünen vereinen nur 12,4 Prozent der Stimmen auf sich.

Derweil kommt die Linke auf 5,1 Prozent und die FDP erhält 3,2 Prozent der Stimmen. Die anderen Parteien bekommen 6,8 Prozent.

Hochrechnungen für Ergebnisse der NRW-Wahl live: In Gelsenkirchen kommt es wohl zur Stichwahl zwischen SPD und AfD

In Gelsenkirchen dürfte es bei der Oberbürgermeisterwahl zu einer Stichwahl zwischen der SPD und der AfD kommen. Nach Auszählung von 153 der 209 Wahllokale lag die SPD-Kandidatin Andrea Henze mit 35,70 Prozent vor dem AfD-Kandidaten Norbert Emmerich mit 31,77 Prozent. Beide führen mit deutlichem Abstand vor den anderen Kandidaten.

Erste Hochrechnung für die Ergebnisse der NRW-Wahl ist da