Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: NRW-Kommunalwahlen dienen als Gradmesser für die Politik

Die heutigen Kommunalwahlen in NRW sind die ersten nach dem Antritt der Bundesregierung. Da es in diesem Jahr keine Landtagswahlen im Herbst gibt, dient die Kommunalwahl in NRW 2025 als Gradmesser. Aufgrund der möglichen Brisanz für die bundesweite Politik könnte es sich lohnen, die Kommunalwahlen 2025 in NRW live zu verfolgen.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat kürzlich noch die Bedeutung der Ergebnisse bei der NRW-Wahl in den Forderung gestellt. Der Kanzler kündigt bereits vor den Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW Konsequenzen aus der Kommunalwahl an.

Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: Prognose und Hochrechnungen zu Kommunalwahlen in NRW

Am heutigen Sonntag, 14. September 2025, wählt das bevölkerungsreichste Bundesland auf kommunaler Ebene seine Vertretungen bei der NRW-Wahl 2025 neu. Dabei könnte sich durch die Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in NRW heute einiges verändern. Etwa 13,7 Millionen Wahlberechtigte sind angehalten, ihre Stimmzettel für die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 richtig auszufüllen, per Briefwahl rechtzeitig einzusenden oder in den geöffneten Wahllokalen abzugeben, um die politische Ausrichtung in 31 Kreisen sowie 396 Städten und Gemeinden in den kommenden fünf Jahren nach der NRW-Wahl zu bestimmen.

Doch auch abseits der Grenzen des Bundeslandes sollte das Interesse groß sein, da die Kommunalwahlen in NRW die einzige verbleibende große in Deutschland in diesem Jahr sind. Dementsprechend haben die Prognose, die Hochrechnungen und schließlich die amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen eine besondere Aussagekreaft für die Stimmung im ganzen Land. Doch wann kommen die ersten Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 überhaupt?

NRW-Wahl 2025 live: Wann die Ergebnisse für Kommunalwahlen in NRW kommen

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW 2025 werden heut am Wahlabend nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr veröffentlicht und laufend aktualisiert. Die ersten Hochrechnungen und Schnellmeldungen für die Ergebnisse der NRW-Wahl lassen sich unmittelbar nach Beginn der Auszählung online abrufen, zum Beispiel auf den offiziellen Seiten der Landeswahlleitung NRW.

Die endgültigen amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 werden in den Folgetagen bekannt gegeben. Etwaige Stichwahlen (zum Beispiel für Bürgermeister und Landräte) finden am 28. September 2025 statt, deren Ergebnisse für die NRW-Wahl ebenfalls am Wahlabend veröffentlicht werden.

NRW-Kommunalwahl live: Wie verlässlich die Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute sind

Die bei Bundestags- und Landtagswahlen üblichen, aufwendigen Nachwahlbefragungen, aus denen sich um 18 Uhr erste recht präzise Prognosen für den Wahlausgang ergeben, gibt es bei den NRW-Kommunalwahlen allerdings nicht. Für aussagekräftige Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW müssen die Auszählungen der Wahllokale in den Städten und Gemeinden abgewartet werden.

Diese ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025 ergeben erst im Lauf des Abends ein aussagekräftiges Bild des Ausgangs bei den NRW-Kommunalwahlen. Hinzu kommt, dass sich durch die fehlenden Prognosen die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen im Lauf des Abends noch erheblich verschieben können, je nachdem, in welchen Stadtteilen die Auszählungen schneller voranschreiten und in welchen langsamer. Laut der Landeswahlleiterin ging das erste Ergebnis bei den Kommunalwahlen 2020 um 21.30 Uhr ein, das letzte um 03.38 Uhr.