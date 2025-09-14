Ergebnisse der Kommunalwahl Alle Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl live
Das Wahlergebnis der NRW-Wahl 2025 wird mit Spannung erwartet. Das sagen die erst Prognose und Hochrechnung über die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW aus.
Update vom 14. September, 15.12 Uhr: Hinweis der Manipulation bei heutigen NRW-Wahl 2025 vor den heutigen Ergebnissen der NRW-Wahl 2025: In einigen Bezirken in Dortmund haben Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen zur NRW-Kommunalwahl nach Angaben der Stadt erst mit Verzögerung abgeben können. Vier Wahllokale in der Großstadt öffneten demnach nicht pünktlich um 8.00 Uhr, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung, bevor die Wahlberechtigten in der Lage waren, ihre Stimme für die Kommunalwahlen in NRW abzugeben.
In einem Fall sei die Polizei verständigt worden: In Lütgendortmund sei das Türschloss zum Wahlraum nach ersten Erkenntnissen manipuliert worden, meldete die Stadt. Ein Schlüsseldienst habe die Tür öffnen müssen. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Das Wahllokal liegt in einer Wohnanlage für Senioren.
NRW-Wahl 2025 heute live: "Mobiles Wahllokal" vor der Kita
Auch in Herne öffnete ein Standort zur Stimmabgabe für NRW-Wahl 2025 erst etwas später. Vor der Kita im Stadtteil Wanne sei am Morgen ein "mobiles Wahllokal" zum Einsatz gekommen. Auswirkungen auf die Wählerinnen und Wähler habe es nicht gegeben. Sie konnten ihre Stimme für die Ergebnisse der NRW-Wahl einreichen.
Landesweit hatten laut einer Stichprobe bis zum Mittag rund 32 Prozent der Stimmberechtigten gewählt.
NRW-Wahl 2025 heute live: erste Zahlen zur Wahlbeteiligung der Kommunalwahlen
Update vom 14. September, 13.37 Uhr: Die Wahllokale waren seit 8.00 Uhr geöffnet. Am Mittag kamen die ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung bei der heutigen NRW-Wahl. Die Wahlbeteiligung vor den ersten Ergebnissen den heutigen Kommunalwahlen in NRW ist bis mittags etwas höher ausgefallen als bei der zurückliegenden Kommunalwahl im Jahr 2020. Bis 12.00 Uhr hatten etwa 32 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, wie Landeswahlleiterin Monika Wißmann mitteilte. 2020 lag der Anteil mittags bei etwa 29 Prozent. Die Angaben für die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in NRW beruhen auf einer Stichprobe aus acht Kommunen.
Bei der NRW-Kommunalwahl 2020 lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl am Ende des Wahltags bei 51,9 Prozent.
NRW-Wahl 2025 live: Alle Ergebnisse heute im Überblick
Mit Spannung schaut ganz Deutschland auf die ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025. Diese Haben eine größere Bedeutung als erwartet, denn eigentlich wären sie direkt in die heiße Phase der diesjährigen Bundestagswahl gefallen. Da diese nach dem Bruch der Ampel aber vorgezogen wurde, erfreuen sich die Kommunalwahlen in NRW und vor allem die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahl 2025 auch über die Grenzen des Bundeslandes hinaus einem großen medialen Interesse.
Denn in der Regel ziehen die Ergebnisse Kommunalwahlen in NRW oder einem anderen Bundesland kein großes Interesse auf sich. Zu lokal sind die Themen, zu unbekannt die meisten Kandidaten. Bei der anstehenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist das allerdings anders. Obwohl nur die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte gewählt werden, haben die Ergebnisse der NRW-Wahl heute größere Bedeutung.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: NRW-Kommunalwahlen dienen als Gradmesser für die Politik
Die heutigen Kommunalwahlen in NRW sind die ersten nach dem Antritt der Bundesregierung. Da es in diesem Jahr keine Landtagswahlen im Herbst gibt, dient die Kommunalwahl in NRW 2025 als Gradmesser. Aufgrund der möglichen Brisanz für die bundesweite Politik könnte es sich lohnen, die Kommunalwahlen 2025 in NRW live zu verfolgen.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat kürzlich noch die Bedeutung der Ergebnisse bei der NRW-Wahl in den Forderung gestellt. Der Kanzler kündigt bereits vor den Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW Konsequenzen aus der Kommunalwahl an.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: Prognose und Hochrechnungen zu Kommunalwahlen in NRW
Am heutigen Sonntag, 14. September 2025, wählt das bevölkerungsreichste Bundesland auf kommunaler Ebene seine Vertretungen bei der NRW-Wahl 2025 neu. Dabei könnte sich durch die Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in NRW heute einiges verändern. Etwa 13,7 Millionen Wahlberechtigte sind angehalten, ihre Stimmzettel für die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 richtig auszufüllen, per Briefwahl rechtzeitig einzusenden oder in den geöffneten Wahllokalen abzugeben, um die politische Ausrichtung in 31 Kreisen sowie 396 Städten und Gemeinden in den kommenden fünf Jahren nach der NRW-Wahl zu bestimmen.
Doch auch abseits der Grenzen des Bundeslandes sollte das Interesse groß sein, da die Kommunalwahlen in NRW die einzige verbleibende große in Deutschland in diesem Jahr sind. Dementsprechend haben die Prognose, die Hochrechnungen und schließlich die amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen eine besondere Aussagekreaft für die Stimmung im ganzen Land. Doch wann kommen die ersten Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 überhaupt?
NRW-Wahl 2025 live: Wann die Ergebnisse für Kommunalwahlen in NRW kommen
Die Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW 2025 werden heut am Wahlabend nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr veröffentlicht und laufend aktualisiert. Die ersten Hochrechnungen und Schnellmeldungen für die Ergebnisse der NRW-Wahl lassen sich unmittelbar nach Beginn der Auszählung online abrufen, zum Beispiel auf den offiziellen Seiten der Landeswahlleitung NRW.
Die endgültigen amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 werden in den Folgetagen bekannt gegeben. Etwaige Stichwahlen (zum Beispiel für Bürgermeister und Landräte) finden am 28. September 2025 statt, deren Ergebnisse für die NRW-Wahl ebenfalls am Wahlabend veröffentlicht werden.
NRW-Kommunalwahl live: Wie verlässlich die Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute sind
Die bei Bundestags- und Landtagswahlen üblichen, aufwendigen Nachwahlbefragungen, aus denen sich um 18 Uhr erste recht präzise Prognosen für den Wahlausgang ergeben, gibt es bei den NRW-Kommunalwahlen allerdings nicht. Für aussagekräftige Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW müssen die Auszählungen der Wahllokale in den Städten und Gemeinden abgewartet werden.
Diese ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025 ergeben erst im Lauf des Abends ein aussagekräftiges Bild des Ausgangs bei den NRW-Kommunalwahlen. Hinzu kommt, dass sich durch die fehlenden Prognosen die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen im Lauf des Abends noch erheblich verschieben können, je nachdem, in welchen Stadtteilen die Auszählungen schneller voranschreiten und in welchen langsamer. Laut der Landeswahlleiterin ging das erste Ergebnis bei den Kommunalwahlen 2020 um 21.30 Uhr ein, das letzte um 03.38 Uhr.
Die Landeswahlleiterin stellt in der Wahlnacht auf www.wahlergebnisse.nrw die Wahlergebnisse für die Kreistage und die Stadträte der kreisfreien Städte sowie für die Oberbürgermeister und Landräte zusammen. Für die kreisangehörigen Gemeinden wird dort demnach eine Linksammlung zu den Ergebnisveröffentlichungen der Kommunen bereitgestellt.
