Ergebnisse der Kommunalwahl Alle Hochrechnungen der NRW-Wahl live im Überblick
Das Ergebnis der NRW-Wahl 2025 wird mit Spannung erwartet. Nun haben rund 13,7 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben und das Warten auf die ersten Ergebnisse beginnt, da die Wahllokale geschlossen sind.
Dritte Hochrechnung für die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl heute
Die dritte Hochrechnung für die Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl liegt vor: Die CDU erhält 33,7 Prozent, die SPD kommt auf 22,1 Prozent der Stimmen, die AfD legt mit 15 Prozent immer noch deutlich zu, die Grünen vereinen nur 13,1 Prozent der Stimmen auf sich.
Derweil kommt die Linke auf 5,5 Prozent, die FDP erhält 3,5 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 7,1 Prozent der Stimmen.
Analyse zu den Ergebnissen der heutigen NRW-Wahl 2025
Die CDU ist Wahlsieger, die AfD verdreifacht ihr Ergebnis: Erneut geht die SPD als Verlierer vom Platz. Für die Genossen in Berlin muss das ein Alarmsignal sein, kommentiert t-online-Reporter Daniel Mützel die NRW-Kommunalwahl.
NRW-Wahl 2025 live: AfD-Kandidaten gehen wohl in Stichwahl
Update vom 14. September, 20.45 Uhr: Bei den derzeitigen Ergebnissen für die Wahl der neuen Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen könnten die AfD-Kandidaten in mehreren Großstädten in die Stichwahl kommen. In Gelsenkirchen kam AfD-Kandidat Norbert Emmerich nach Auszählung von 174 der 209 Stimmbezirke auf rund 31 Prozent der Stimmen und lag damit rund 5 Prozentpunkte hinter SPD-Kandidatin Andrea Henze.
Ähnlich sieht es bei der OB-Wahl in Duisburg aus. Dort erreicht AfD-Kandidat Carsten Groß nach Auszählung von 421 der 448 Stimmbezirke bei rund 20 Prozent – und käme demnach in die Stichwahl mit Amtsinhaber Sören Link (SPD), der bei rund 46 Prozent der Stimmen lag.
Zweite Hochrechnung der Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 live:
Update vom 14. September, 19.45 Uhr: Die zweite Hochrechnung der NRW-Ergebnisse lautet wie folgt: CDU erhält 34,6 Prozent, die SPD kommt auf 21,9 Prozent der Stimmen, AfD legt mit 16 Prozent immer noch deutlich zu, die Grünen vereinen nur 12,4 Prozent der Stimmen auf sich.
Derweil kommt die Linke auf 5,1 Prozent und die FDP erhält 3,2 Prozent der Stimmen. Die anderen Parteien bekommen 6,8 Prozent.
Hochrechnungen für Ergebnisse der NRW-Wahl live: In Gelsenkirchen kommt es wohl zur Stichwahl zwischen SPD und AfD
In Gelsenkirchen dürfte es bei der Oberbürgermeisterwahl zu einer Stichwahl zwischen der SPD und der AfD kommen. Nach Auszählung von 153 der 209 Wahllokale lag die SPD-Kandidatin Andrea Henze mit 35,70 Prozent vor dem AfD-Kandidaten Norbert Emmerich mit 31,77 Prozent. Beide führen mit deutlichem Abstand vor den anderen Kandidaten.
Erste Hochrechnung für die Ergebnisse der NRW-Wahl ist da
Update vom 14. September, 19.11 Uhr: Einer ersten Hochrechnung für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) zufolge war die CDU bereits erneut stärkste Kraft geworden, während die SPD leichte Verluste hinnehmen musste. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst kann bei dem Urnengang landesweit mit 34,2 Prozent der Stimmen rechnen, wie die Hochrechnung von Infratest dimap ergab.
Im Vergleich zur Kommunalwahl vor fünf Jahren büßte die CDU damit lediglich 0,1 Prozentpunkte ein. Die SPD kam bei der Wahl am Sonntag der Prognose zufolge auf 22,6 Prozent und verlor damit 1,7 Prozentpunkte. Die AfD konnte ihr Ergebnis deutlich um 11,3 Prozentpunkte auf 16,4 Prozent verbessern.
Zweite Hochrechnung der Ergebnisse der NRW-Wahl live: Grüne stürzen ab, AfD dritte Kraft
Die auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen mit der CDU regierenden Grünen stürzten um 8,3 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent ab. Die Linke erreichte 5,4 Prozent – ein Plus von 1,6 Prozent. Die FDP kam auf 3,4 Prozent und verlor damit 2,2 Prozent. Das BSW wurde nicht gesondert ausgewiesen.
Rund 13,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner waren dazu aufgerufen, bis zur Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl standen unter anderem auch die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl.
Landesweit entschieden die Bürgerinnen und Bürger über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten sowie Regionsversammlungen. Zudem standen zahlreiche Bürgermeister und Landräte zur Wahl. Die Wahl fand in 427 Kommunen statt, darunter waren 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.
Erste Hochrechnung für die Ergebnisse der NRW-Wahl kommt bald
Die erste Hochrechnung für die Ergebnisse der NRW-Wahl wird laut dem WDR gegen 19 Uhr erwartet. Bisher feiert sich die AfD als großer Wahlsieger, während die Grünen die höchsten Verluste zu verzeichnen haben. Dennoch kann sich das Bild nach der Hochrechnung noch deutlich ändern.
Erste Hochrechnungen bei der NRW-Wahl 2025 live: Das Warten beginnt
Update vom 14. September, 18.33: Das Warten auf die erste Hochrechnung für die heutige NRW-Wahl 2025 hat begonnen: Bestätigen sich die Zahlen? Durch die Auszählung der Stimmen kann sich an dem bisherigen Bild der ersten Prognose einiges ändern, da es zu deutlichen Verschiebungen bei der Auszählung kommen kann.
Erste Prognose für die Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live
Update vom 14. September, 18.09: Die CDU hat nach einer Prognose des WDR die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kommen demnach auf 34 Prozent und liegen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahl-Ergebnis von 2020, als die CDU 34,3 Prozent erreichte.
Zweitstärkste Kraft wurde laut der Prognose von Infratest dimap die SPD mit 22,5 Prozent. Die Sozialdemokraten müssten damit im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbußen hinnehmen. Vor fünf Jahren hatte die SPD einen historisch niedrigen Stimmenanteil von 24,3 Prozent.
Stark hinzugewinnen konnte die AfD. Sie kann laut Prognose mit 16,5 Prozent ihr Ergebnis mehr als verdreifachen (2020: 5,1 Prozent). Die Grünen erlitten starke Verluste und liegen bei 11,5 Prozent. 2020 hatte die Partei mit 20 Prozent ihr bestes Kommunalwahl-Ergebnis erzielt.
Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: Wahllokale geschlossen
Update vom 14. September, 18.00 Uhr: Das Warten auf die Hochrechnungen und die ersten Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 hat begonnen. Seit 18.00 Uhr sind die Wahllokale geschlossen.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: Warten auf die Hochrechnungen für die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl
Update vom 14. September, 17.37 Uhr: Die heutigen Kommunalwahlen in NRW steht kurz vor dem Ende der Stimmabgabe. Nach dem Schließen der Wahllokale beginnt das Warten auf die ersten Ergebnisse der NRW-Wahl 2025. Traditionell lassen aussagekräftige Hochrechnungen für die NRW-Wahlen ein bisschen auf sich warten.
Der Grund sind die aufwendigen Nachwahlbefragungen, die für Landtags- und Bundestagswahlen für eine erste Prognose der Ergebnisse genutzt werden. Diese gibt es bei den NRW-Kommunalwahlen jedoch nicht.
Ergebnisse der NRW-Wahl heute live: Wahllokale schließen bald
Update vom 14. September, 17.11 Uhr: Die Spannung bei der heutigen NRW-Wahl 2025 steigt: Es sind nicht nur noch rund 50 Minuten, bis die Wahllokale um 18.00 Uhr für die Kommunalwahlen in NRW schließen. Solange haben die Wählerinnen und Wähler noch Zeit, ihre Stimme für die Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW abzugeben.
Danach beginnt die Auszählung für die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen.
Ergebnisse der NRW-Wahl heute live: Vorfall in Wahllokal
Update vom 14. September, 16.45 Uhr: Vorfall bei der heutigen NRW-Wahl 2025: In einem Wahllokal in Krefeld ist ein älterer Mann kollabiert und gestorben. Der Mann habe am Nachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau das Wahllokal im Stadtteil Uerdingen besucht, sagte ein Sprecher der Stadt Krefeld zum tödlichen Vorfall vor den Ergebnissen der NRW-Wahl 2025. Eine Person im Wahllokal habe noch versucht, ihn vor Ort wiederzubeleben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann vorerkrankt gewesen. Die "Rheinische Post" hatte zuerst über den Todesfall bei den Kommunalwahlen in NRW berichtet.
Die Ehefrau wurde von Notfallseelsorgern betreut. Das sei auch dem Wahlvorstand angeboten worden, sagte der Sprecher. Der Wahlvorstand habe sich letztlich entschieden, weiter vor Ort zu bleiben und die Stimmabgabe für die NRW-Kommunalwahl dort weiter zu betreuen.
Das Wahllokal liegt in einem Seniorenheim. Der Mann sei aber kein Bewohner gewesen, sagte der Stadtsprecher. Die Polizei hatte zunächst nur einen Todesfall in dem Gebäude bestätigt.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 live: Einbruch in Briefwahlzentrum in Duisburg bestätigt
Update vom 14. September, 16.04 Uhr: Wie die "WAZ" und der WDR übereinstimmend berichten, soll vor den Ergebnissen der heutigen NRW-Wahl in Duisburg in ein Briefwahlzentrum eingebrochen worden sein. Der Einbruch soll demnach bereits in der Nacht auf Sonntag passiert sein. Das bestätigte die Leitstelle der Polizei unter anderem dem WDR.
Dennoch gab es Entwarnung für die NRW-Kommunalwahlen in Duisburg: Nach Angaben einer Stadtsprecherin konnten jedoch keine Briefwahlunterlagen gestohlen werden. Grund dafür ist, dass diese sich zum Zeitpunkt des Einbruchs noch nicht im Gebäude befunden haben sollen. "Es hat allerdings einen Sachschaden gegeben", führte die Sprecherin gegenüber dem WDR weiter aus, "da die Fenster von den Tätern eingetreten worden sind." Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Vorfalls vor der NRW-Kommunalwahl aufgenommen.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: Hinweis auf Manipulation in Dortmund
Update vom 14. September, 15.12 Uhr: Hinweis auf Manipulation bei der heutigen NRW-Wahl 2025 vor den Ergebnissen der NRW-Wahl 2025: In einigen Bezirken in Dortmund haben Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen zur NRW-Kommunalwahl nach Angaben der Stadt erst mit Verzögerung abgeben können. Vier Wahllokale in der Großstadt öffneten demnach nicht pünktlich um 8.00 Uhr, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung, bevor die Wahlberechtigten in der Lage waren, ihre Stimme für die Kommunalwahlen in NRW abzugeben.
In einem Fall sei die Polizei verständigt worden: In Lütgendortmund sei das Türschloss zum Wahlraum nach ersten Erkenntnissen manipuliert worden, meldete die Stadt. Ein Schlüsseldienst habe die Tür öffnen müssen. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Das Wahllokal liegt in einer Wohnanlage für Senioren.
NRW-Wahl 2025 heute live: "Mobiles Wahllokal" vor der Kita
Auch in Herne öffnete ein Standort zur Stimmabgabe für NRW-Wahl 2025 erst etwas später. Vor der Kita im Stadtteil Wanne sei am Morgen ein "mobiles Wahllokal" zum Einsatz gekommen. Auswirkungen auf die Wählerinnen und Wähler habe es nicht gegeben. Sie konnten ihre Stimme für die Ergebnisse der NRW-Wahl einreichen.
Landesweit hatten laut einer Stichprobe bis zum Mittag rund 32 Prozent der Stimmberechtigten gewählt.
NRW-Wahl 2025 heute live: erste Zahlen zur Wahlbeteiligung der Kommunalwahlen
Update vom 14. September, 13.37 Uhr: Die Wahllokale waren seit 8.00 Uhr geöffnet. Am Mittag kamen die ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung bei der heutigen NRW-Wahl. Die Wahlbeteiligung vor den ersten Ergebnissen der heutigen Kommunalwahlen in NRW ist bis mittags etwas höher ausgefallen als bei der zurückliegenden Kommunalwahl im Jahr 2020. Bis 12.00 Uhr hatten etwa 32 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben, wie Landeswahlleiterin Monika Wißmann mitteilte. 2020 lag der Anteil mittags bei etwa 29 Prozent. Die Angaben für die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in NRW beruhen auf einer Stichprobe aus acht Kommunen.
Bei der NRW-Kommunalwahl 2020 lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl am Ende des Wahltags bei 51,9 Prozent.
NRW-Wahl 2025 live: Alle Ergebnisse heute im Überblick
Mit Spannung schaut ganz Deutschland auf die ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025. Diese haben eine größere Bedeutung als erwartet, denn eigentlich wären sie direkt in die heiße Phase der diesjährigen Bundestagswahl gefallen. Da diese nach dem Bruch der Ampel aber vorgezogen wurde, erfreuen sich die Kommunalwahlen in NRW und vor allem die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahl 2025 auch über die Grenzen des Bundeslandes hinaus eines großen medialen Interesses.
Denn in der Regel ziehen die Ergebnisse von Kommunalwahlen in NRW oder einem anderen Bundesland kein großes Interesse auf sich. Zu lokal sind die Themen, zu unbekannt die meisten Kandidaten. Bei der anstehenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist das allerdings anders. Obwohl nur die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte gewählt werden, haben die Ergebnisse der NRW-Wahl heute größere Bedeutung.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: NRW-Kommunalwahlen dienen als Gradmesser für die Politik
Die heutigen Kommunalwahlen in NRW sind die ersten nach dem Antritt der Bundesregierung. Da es in diesem Jahr keine Landtagswahlen im Herbst gibt, dient die Kommunalwahl in NRW 2025 als Gradmesser. Aufgrund der möglichen Brisanz für die bundesweite Politik könnte es sich lohnen, die Kommunalwahlen 2025 in NRW live zu verfolgen.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat kürzlich noch die Bedeutung der Ergebnisse bei der NRW-Wahl in den Forderung gestellt. Der Kanzler kündigt bereits vor den Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW Konsequenzen aus der Kommunalwahl an.
Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute live: Prognose und Hochrechnungen zu Kommunalwahlen in NRW
Am heutigen Sonntag, 14. September 2025, wählt das bevölkerungsreichste Bundesland auf kommunaler Ebene seine Vertretungen bei der NRW-Wahl 2025 neu. Dabei könnte sich durch die Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in NRW heute einiges verändern. Etwa 13,7 Millionen Wahlberechtigte sind angehalten, ihre Stimmzettel für die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 richtig auszufüllen, per Briefwahl rechtzeitig einzusenden oder in den geöffneten Wahllokalen abzugeben, um die politische Ausrichtung in 31 Kreisen sowie 396 Städten und Gemeinden in den kommenden fünf Jahren nach der NRW-Wahl zu bestimmen.
Doch auch abseits der Grenzen des Bundeslandes sollte das Interesse groß sein, da die Kommunalwahlen in NRW die einzige verbleibende große in Deutschland in diesem Jahr sind. Dementsprechend haben die Prognose, die Hochrechnungen und schließlich die amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen eine besondere Aussagekreaft für die Stimmung im ganzen Land. Doch wann kommen die ersten Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 überhaupt?
NRW-Wahl 2025 live: Wann die Ergebnisse für Kommunalwahlen in NRW kommen
Die Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW 2025 werden heut am Wahlabend nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr veröffentlicht und laufend aktualisiert. Die ersten Hochrechnungen und Schnellmeldungen für die Ergebnisse der NRW-Wahl lassen sich unmittelbar nach Beginn der Auszählung online abrufen, zum Beispiel auf den offiziellen Seiten der Landeswahlleitung NRW.
Die endgültigen amtlichen Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen 2025 werden in den Folgetagen bekannt gegeben. Etwaige Stichwahlen (zum Beispiel für Bürgermeister und Landräte) finden am 28. September 2025 statt, deren Ergebnisse für die NRW-Wahl ebenfalls am Wahlabend veröffentlicht werden.
NRW-Kommunalwahl live: Wie verlässlich die Ergebnisse der NRW-Wahl 2025 heute sind
Die bei Bundestags- und Landtagswahlen üblichen, aufwendigen Nachwahlbefragungen, aus denen sich um 18 Uhr erste recht präzise Prognosen für den Wahlausgang ergeben, gibt es bei den NRW-Kommunalwahlen allerdings nicht. Für aussagekräftige Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW müssen die Auszählungen der Wahllokale in den Städten und Gemeinden abgewartet werden.
Diese ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025 ergeben erst im Lauf des Abends ein aussagekräftiges Bild des Ausgangs bei den NRW-Kommunalwahlen. Hinzu kommt, dass sich durch die fehlenden Prognosen die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahlen im Lauf des Abends noch erheblich verschieben können, je nachdem, in welchen Stadtteilen die Auszählungen schneller voranschreiten und in welchen langsamer. Laut der Landeswahlleiterin ging das erste Ergebnis bei den Kommunalwahlen 2020 um 21.30 Uhr ein, das letzte um 03.38 Uhr.
Die Landeswahlleiterin stellt in der Wahlnacht auf www.wahlergebnisse.nrw die Wahlergebnisse für die Kreistage und die Stadträte der kreisfreien Städte sowie für die Oberbürgermeister und Landräte zusammen. Für die kreisangehörigen Gemeinden wird dort demnach eine Linksammlung zu den Ergebnisveröffentlichungen der Kommunen bereitgestellt.
