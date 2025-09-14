Wahlpanne in NRW Stimmzettel fehlt – Wahlteam besucht Bielefelder zu Hause

Aktualisiert am 14.09.2025 - 13:26 Uhr

Der Stimmzettel für die Wahl des oder der OB fehlte bei einigen Wahlberechtigten. (Quelle: Christoph Reichwein/dpa/dpa-bilder)

Was tun, wenn bei der Kommunalwahl ein Stimmzettel fehlt? In Bielefeld klingeln Wahlhelfer jetzt bei einigen Stimmberechtigten an der Tür, damit sie alle ihre Stimmen für die NRW-Wahl 2025 regelkonform abgeben können.

Wegen einer Panne bei der Ausgabe der NRW-Kommunalwahl-Stimmzettel kommen Wahlhelfer in Bielefeld zu einigen Stimmberechtigten vor der NRW-Wahl 2025 nach Hause. In einem Wahllokal im Stadtteil Ubbedissen sei versehentlich ein Stimmzettel für die Kommunalwahlen in NRW zu wenig ausgeteilt worden – der Zettel für die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin habe gefehlt. Das teilte Linda Schumacher, die Leiterin des Wahlteams, mit.

Die betroffenen Wähler "suchen wir nun einzeln mit einer verschlossenen Wahlurne zu Hause auf und geben ihnen dort die Möglichkeit, die Stimme noch abzugeben", kündigte Schumacher im Zusammenhang mit der NRW-Kommunalwahl an. Der Aufwand für die betroffenen Wählerinnen und Wähler soll so möglichst gering gehalten werden. Nach Angaben der Stadt sind rund 80 Stimmberechtigte in dem kleinen Stadtteil betroffen.

Wahlpanne bei der NRW-Wahl 2025 heute: Warten auf die Ergebnisse

Nachdem die Wahllokale für die Kommunalwahlen in NRW um 8 Uhr öffneten, beginnt das Warten auf die Ergebnisse der NRW-Wahl 2025. Mit Spannung schaut ganz Deutschland auf die ersten Ergebnisse der heutigen NRW-Wahl 2025. Diese haben eine größere Bedeutung als erwartet, denn eigentlich wären sie direkt in die heiße Phase der diesjährigen Bundestagswahl gefallen.

Da diese nach dem Bruch der Ampel aber vorgezogen wurde, erfreuen sich die Kommunalwahlen in NRW und vor allem die Ergebnisse der NRW-Kommunalwahl 2025 auch über die Grenzen des Bundeslandes hinaus eines großen medialen Interesses.

Ergebnisse der NRW-Wahl 2025: Merz kündigt Konsequenzen an

Die heutigen Kommunalwahlen in NRW sind die ersten nach dem Antritt der Bundesregierung. Da es in diesem Jahr keine Landtagswahlen im Herbst gibt, dient die Kommunalwahl in NRW 2025 mit den rund 13,7 Millionen Wahlberechtigten als Gradmesser. Aufgrund der möglichen Brisanz für die bundesweite Politik könnte es sich lohnen, die Kommunalwahlen 2025 in NRW live zu verfolgen.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat kürzlich noch die Bedeutung der Ergebnisse bei der NRW-Wahl in den Forderung gestellt. Der Kanzler kündigt bereits vor den Ergebnissen der Kommunalwahlen in NRW Konsequenzen aus der Kommunalwahl an.