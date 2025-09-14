Abschiebungen nach Afghanistan Bundesregierung verhandelt direkt mit Islamisten

Ein Taliban-Kämpfer in Afghanistan: Die Bundesregierung verhandelt wohl direkt mit den Islamisten. (Quelle: Siddiqullah Alizai)

Trotz Kritik von Menschenrechtlern plant die Bundesregierung weitere Abschiebungen nach Afghanistan. Auch direkte Gespräche mit den islamistischen Taliban scheut der Innenminister nicht.

Das Bundesinnenministerium führt direkte Gespräche mit den Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir wollen reguläre und regelmäßige Rückführungen nach Afghanistan ermöglichen." Es gebe dazu Gespräche "mit afghanischen Vertretern".

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sich Anfang des Monats Vertreter des Innenministeriums mit den Taliban in Katar getroffen hatten, um einen regulären Abschiebemechanismus zu etablieren. Derzeit werde eine Entsendung deutscher Vertreter in Afghanistans Hauptstadt Kabul organisiert, um die Gespräche vor Ort fortzusetzen. Vertreter Katars seien dabei als Vermittler tätig.

Ziel der Gespräche ist demnach, Abschiebungen von Deutschland nach Afghanistan zu vereinfachen. Dem Bericht zufolge sollen die Abschiebungen etwa nicht mehr nur mit Charterflugzeugen durchgeführt werden, sondern auch per Linienflug.

Regierung will Aufnahmeprogramme beenden

Die radikalislamischen Taliban hatten im August 2021 die Macht in Afghanistan übernommen. Seither gibt es dort schwere Menschenrechtsverletzungen, von denen insbesondere Frauen betroffen sind. Gleichwohl hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Aufnahmeprogramme "soweit wie möglich" zu beenden.

Im Rahmen dieser Programme erhielten Menschen Aufnahmezusagen, die vor der Machtübernahme der Taliban für die Bundeswehr oder andere Institutionen gearbeitet hatten oder die aus anderen Gründen als besonders gefährdet eingestuft wurden – etwa Frauenrechtlerinnen oder Menschenrechtsaktivisten.

Erst kürzlich forderten rund 200 Afghanen in einem Brandbrief an Kanzler Friedrich Merz, schnellstens – wie ursprünglich zugesichert – nach Deutschland gebracht zu werden. Andernfalls befürchten sie, von der islamistischen Taliban-Regierung entführt, gefoltert, willkürlich verhaftet oder sogar hingerichtet zu werden.

Seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban kam es zweimal zu Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland. Im August 2024 – damals regierte noch die Koalition von SPD, Grünen und FDP – wurden 28 verurteilte Straftäter in die afghanische Hauptstadt gebracht.