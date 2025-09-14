t-online - Nachrichten für Deutschland
Kommunalwahl: Nach Manipulation – Wahllokal öffnet mit Verspätung

Kommunalwahl in NRW
Hinweis auf Manipulation: Wahllokal öffnet mit Verspätung

Von dpa
14.09.2025 - 15:34 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250914-935-830758Vergrößern des Bildes
Menschen an einer Wahlurne: Teilweise konnten die Wahllokale erst verspätet öffnen. (Quelle: Henning Kaiser)
Ein manipuliertes Türschloss hat in Dortmund wohl den geregelten Ablauf der Kommunalwahl verhindert. Auch in weiteren Bezirken kam es zu Verspätungen.

In einigen Bezirken in Dortmund haben Wähler ihre Stimmen zur Kommunalwahl nach Angaben der Stadt erst mit Verzögerung abgeben können. Vier Wahllokale in der Großstadt öffneten demnach nicht pünktlich um 8 Uhr, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung.

In einem Fall sei die Polizei verständigt worden: In Lütgendortmund sei das Türschloss zum Wahlraum nach ersten Erkenntnissen manipuliert worden, meldete die Stadt. Ein Schlüsseldienst habe die Tür öffnen müssen. Weitere Angaben dazu gab es zunächst nicht. Das Wahllokal befindet sich in einer Wohnanlage für Senioren.

Auch in Herne öffnete ein Standort erst etwas später. Vor der Kita im Stadtteil Wanne sei am Morgen ein "mobiles Wahllokal" zum Einsatz gekommen. Auswirkungen für die Wähler habe dies nicht gehabt.

Landesweit hatten laut einer Stichprobe bis zum Mittag rund 32 Prozent der Stimmberechtigten gewählt – ein leichter Anstieg im Vergleich mit der letzten Kommunalwahl. Lesen Sie hier alles zu aktuellen Entwicklungen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Telekom