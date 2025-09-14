Kommunalwahl in NRW Hinweis auf Manipulation: Wahllokal öffnet mit Verspätung
Ein manipuliertes Türschloss hat in Dortmund wohl den geregelten Ablauf der Kommunalwahl verhindert. Auch in weiteren Bezirken kam es zu Verspätungen.
In einigen Bezirken in Dortmund haben Wähler ihre Stimmen zur Kommunalwahl nach Angaben der Stadt erst mit Verzögerung abgeben können. Vier Wahllokale in der Großstadt öffneten demnach nicht pünktlich um 8 Uhr, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung.
In einem Fall sei die Polizei verständigt worden: In Lütgendortmund sei das Türschloss zum Wahlraum nach ersten Erkenntnissen manipuliert worden, meldete die Stadt. Ein Schlüsseldienst habe die Tür öffnen müssen. Weitere Angaben dazu gab es zunächst nicht. Das Wahllokal befindet sich in einer Wohnanlage für Senioren.
- Weil Stimmzettel fehlen: Wahlteam stattet Hausbesuch ab
- Der große Überblick: Das ist in Wahllokalen verboten
Auch in Herne öffnete ein Standort erst etwas später. Vor der Kita im Stadtteil Wanne sei am Morgen ein "mobiles Wahllokal" zum Einsatz gekommen. Auswirkungen für die Wähler habe dies nicht gehabt.
Landesweit hatten laut einer Stichprobe bis zum Mittag rund 32 Prozent der Stimmberechtigten gewählt – ein leichter Anstieg im Vergleich mit der letzten Kommunalwahl. Lesen Sie hier alles zu aktuellen Entwicklungen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen.
- Nachrichtenagentur dpa