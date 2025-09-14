t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Duisburg: Einbruch in Briefwahlzentrum für Kommunalwahl

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWM-Ärger: Deutsche doch im Finale
TextErgebnisse der NRW-Wahl im Überblick
TextTote Radfahrer geben Polizei Rätsel auf
Text"Bauer sucht Frau"-Paar feiert Meilenstein
TextOlympiasieger scheitert in der WM-Quali

Kommunalwahl in NRW
Einbruch in Briefwahlzentrum in Duisburg

Von t-online
Aktualisiert am 14.09.2025 - 17:48 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-935-828359Vergrößern des Bildes
Stimmzettel für die Briefwahl (Symbolbild): In ein Briefwahlzentrum in Duisburg wurde in der Nacht eingebrochen. (Quelle: Friso Gentsch)
News folgen

In einer Grundschule in Duisburg sollten Wahlbriefe für die Kommunalwahl in NRW sicher verwahrt und ausgezählt werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Einbruchs.

In Duisburg wurde in der Nacht vor der Kommunalwahl in ein Briefwahlzentrum eingebrochen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, habe die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Loading...

Der Einbruch soll in der Gesamtschule Süd stattgefunden haben, wohl durch ein eingetretenes Fenster. Im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) gab Stadtsprecherin Gabi Priem bereits Entwarnung: "Es ist nichts verloren gegangen." Die Wahlbriefe, die in der Schule ausgezählt werden, seien noch nicht vor Ort gewesen.

Vor allem in den größeren Städten haben viele Wählerinnen und Wähler ihre Kreuze schon vorab per Briefwahl gesetzt. In den letzten Tagen vor der Kommunalwahl war das Interesse an der Briefwahl noch einmal deutlich gestiegen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten in vielen großen Städten hatte Briefwahl beantragt. Der Anteil war zumeist noch höher als bei der Kommunalwahl 2020, die in die Zeit der Corona-Pandemie fiel.

Der Vorfall ist nicht der einzige, der auf Pannen bei der Wahl hindeutet. Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im Newsblog.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DuisburgPolizei
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom