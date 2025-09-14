NRW-Wahl Zweite Hochrechnung: SPD historisch schlecht – die AfD feiert

Wahlplakate zur Kommunalwahl: Die SPD hat ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. (Quelle: Michael Korte/WDR Westdeutscher Rundfunk/obs/dpa-bilder)

Die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen sind geschlossen. Erste Hochrechnungen zu den Ergebnissen der Kommunalwahl zeigen, welche Partei besonders punkten konnte.

Die CDU hat die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen laut einer zweiten Hochrechnung gewonnen. Die Partei erhält 34,6 Prozent, die SPD kommt auf 21,9 Prozent der Stimmen, AfD legt mit 16,0 Prozent deutlich zu, die Grünen vereinen nur 12,4 Prozent der Stimmen auf sich.

Derweil kommt die Linke auf 5,1 Prozent und die FDP erhält 3,2 Prozent der Stimmen. Andere Parteien bekommen noch 6,8 Prozent.

Auch bei erster Hochrechnung zeichnete sich CDU-Gewinn ab

Einer ersten Hochrechnung für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) zufolge war die CDU bereits erneut stärkste Kraft geworden, während die SPD leichte Verluste hinnehmen musste. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst kann bei dem Urnengang landesweit mit 34,2 Prozent der Stimmen rechnen, wie die Hochrechnung von Infratest dimap ergab.

Im Vergleich zur Kommunalwahl vor fünf Jahren büßte die CDU damit lediglich 0,1 Prozentpunkte ein. Die SPD kam bei der Wahl am Sonntag der Prognose zufolge auf 22,6 Prozent und verlor damit 1,7 Prozentpunkte. Die AfD konnte ihr Ergebnis deutlich um 11,3 Prozentpunkte auf 16,4 Prozent verbessern.

Die auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen mit der CDU regierenden Grünen stürzten um 8,3 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent ab. Die Linke erreichte 5,4 Prozent – ein Plus von 1,6 Prozent. Die FDP kam auf 3,4 Prozent und verlor damit 2,2 Prozent. Das BSW wurde nicht gesondert ausgewiesen.

Zahlen der ersten Prognose bei der NRW-Wahl

Eine erste Prognose des WDR hatte zuvor gezeigt, dass die CDU die Wahl gewonnen hat. Die Christdemokraten kommen demnach auf 34 Prozent und liegen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahl-Ergebnis von 2020, als die CDU 34,3 Prozent erreichte.

Zweitstärkste Kraft wurde laut der Prognose von Infratest dimap die SPD mit 22,5 Prozent. Die Sozialdemokraten müssten damit im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbußen hinnehmen. Vor fünf Jahren hatte die SPD einen historisch niedrigen Stimmenanteil von 24,3 Prozent.

Stark hinzugewinnen konnte die AfD. Sie kann laut Prognose mit 16,5 Prozent ihr Ergebnis mehr als verdreifachen (2020: 5,1 Prozent). Die Grünen erlitten starke Verluste und liegen bei 11,5 Prozent. 2020 hatte die Ökopartei mit 20 Prozent ihr bestes Kommunalwahl-Ergebnis erzielt.

Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.

