Reaktionen auf NRW-Wahl Wüst: AfD-Ergebnis "muss uns zu denken geben"

Von dpa , t-online 14.09.2025 - 18:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Hendrik Wüst (CDU): Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident zeigt sich besorgt über das Ergebnis der Kommunalwahlen. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa/dpa-bilder)

Die CDU hat die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ersten Prognosen zufolge gewonnen. Doch das Ergebnis gibt Ministerpräsident Wüst zu bedenken.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat besorgt auf die deutlichen Zugewinne der AfD bei den Kommunalwahlen in NRW reagiert. "Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen. Selbst meine Partei nicht, die diese Wahl so klar gewonnen hat", sagte Wüst im ARD-"Bericht aus Berlin".

Dass die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl voraussichtlich mehr als verdreifacht habe, stelle alle demokratischen Parteien vor Herausforderungen. Alle müssten sich nun fragen: "Was sind die richtigen Antworten in Sachen Armutsmigration? Sind alle Teile unserer Sozialsysteme wirklich gerecht? Was ist mit Problemimmobilien?", sagte Wüst.

Nach einer ersten Prognose könnte die CDU mit 34,0 Prozent ihr Ergebnis von 2020 etwa halten, die SPD würde etwas verlieren und mit 22,5 Prozent auf Platz zwei liegen, die AfD käme mit 16,5 Prozent auf Platz 3.

Linken-Chef spricht von grandiosem Ergebnis

Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken hat das Abschneiden seiner Partei bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen als grandios betitelt. "Das ist ein grandioses Ergebnis für die Linke – wir haben unser Ziel nicht nur erreicht, sondern übertroffen! Der Aufschwung der Linken setzt sich ungebremst fort und das gibt uns den Rückenwind für die kommenden Wahlen", sagte er nach einer ersten Prognose des WDR der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nach den 18-Uhr-Zahlen liegt die Linke mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.

Die Linke habe den Menschen zugehört und ihre Themen im Wahlkampf übernommen. "Wir ziehen jetzt flächendeckend in die Kreistage ein – das ist ein Sieg der Hoffnung über die Ohnmacht im Alltag der Menschen und der Anfang von viel mehr", sagte van Aken.