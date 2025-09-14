In Gelsenkirchen könnte es ähnlich ausgehen AfD-Kandidat in Duisburg kommt gegen SPD-Amtsinhaber in die Stichwahl

Ein AfD-Mitglied aus Gelsenkirchen: In der Stadt schafft es der AfD-Kandidat wohl in die Stichwahl.

In Gelsenkirchen deutet alles auf eine Stichwahl mit einem AfD-Kandidaten hin. In Duisburg steht das Ergebnis bereits fest.

Bei der Wahl der neuen Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen könnten die AfD-Kandidaten in mehreren Großstädten in die Stichwahl kommen. In Gelsenkirchen kam AfD-Kandidat Norbert Emmerich nach Auszählung von 174 der 209 Stimmbezirke auf rund 31 Prozent der Stimmen und lag damit rund 5 Prozentpunkte hinter SPD-Kandidatin Andrea Henze.

In Duisburg steht das Ergebnis hingegen fest. Dort kommt es zur Stichwahl zwischen AfD-Kandidat Carsten Groß und Amtsinhaber Sören Link (SPD). Bei der OB-Wahl in Duisburg lautet das endgültige Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen: Sören Link (SPD) 46,0 Prozent, Carsten Groß (AfD) 19,7; Sylvia Linn (CDU) 14,5; Sebastian Ritter (Grüne) 6,3; Barbara Laakmann (Linke) 4,6.

Wenn bei den Abstimmungen über Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landräte keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl. Hier reicht dann eine einfache Mehrheit zum Sieg.

Wahl mit Strahlkraft

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Bis 18 Uhr waren rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Bürger entschieden heute über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen.