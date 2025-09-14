t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

OB-Wahl in Gelsenkirchen: AfD schafft es in Duisburg in Stichwahl

Eilmeldung
Krimi im Finale: Deutschland ist Basketball-Europameister
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTote Radfahrer geben Polizei Rätsel auf
TextErgebnisse der NRW-Wahl im Überblick
TextReiner Calmund weint bei TV-Abschied
TextWM-Ärger: Deutsche doch im Finale
Text"Bauer sucht Frau"-Paar feiert Meilenstein

In Gelsenkirchen könnte es ähnlich ausgehen
AfD-Kandidat in Duisburg kommt gegen SPD-Amtsinhaber in die Stichwahl

Von dpa
Aktualisiert am 14.09.2025 - 21:37 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0830926855Vergrößern des Bildes
Ein AfD-Mitglied aus Gelsenkirchen: In der Stadt schafft es der AfD-Kandidat wohl in die Stichwahl. (Quelle: IMAGO/Ying Tang)
News folgen

In Gelsenkirchen deutet alles auf eine Stichwahl mit einem AfD-Kandidaten hin. In Duisburg steht das Ergebnis bereits fest.

Bei der Wahl der neuen Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen könnten die AfD-Kandidaten in mehreren Großstädten in die Stichwahl kommen. In Gelsenkirchen kam AfD-Kandidat Norbert Emmerich nach Auszählung von 174 der 209 Stimmbezirke auf rund 31 Prozent der Stimmen und lag damit rund 5 Prozentpunkte hinter SPD-Kandidatin Andrea Henze.

Loading...

In Duisburg steht das Ergebnis hingegen fest. Dort kommt es zur Stichwahl zwischen AfD-Kandidat Carsten Groß und Amtsinhaber Sören Link (SPD). Bei der OB-Wahl in Duisburg lautet das endgültige Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen: Sören Link (SPD) 46,0 Prozent, Carsten Groß (AfD) 19,7; Sylvia Linn (CDU) 14,5; Sebastian Ritter (Grüne) 6,3; Barbara Laakmann (Linke) 4,6.

Wenn bei den Abstimmungen über Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landräte keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl. Hier reicht dann eine einfache Mehrheit zum Sieg.

Wahl mit Strahlkraft

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gilt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl. Bis 18 Uhr waren rund 13,7 Millionen Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Bürger entschieden heute über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten und Regionsversammlungen.

Ferner wurden zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt – unter anderem die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Wahl fand in allen 427 Kommunen des Landes statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDCDUDuisburgGelsenkirchenSPD
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom