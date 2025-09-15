Linken-Chefin Reichinnek "Für einen respektvollen Ton ist es langsam zu spät"
Bei Caren Miosga wirbt Heidi Reichinnek für Umverteilung durch Vermögen- und Erbschaftsteuern – Anlass zur Mäßigung in der Wortwahl sieht sie nicht.
Am vergangenen Donnerstag war Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek bereits bei ZDF-Talkerin Maybrit Illner zu Gast, um den deutschen Sozialstaat gegen die Umbaupläne der schwarz-roten Koalition zu verteidigen, am Sonntagabend diskutierte sie mit ähnlicher Stoßrichtung bei Caren Miosga. Diesmal standen allerdings weniger die insbesondere von der Union geforderten Leistungskürzungen beim Bürgergeld im Mittelpunkt als die Besteuerungspläne der Linken für Vermögende.
Gäste:
- Heidi Reichinnek (Die Linke), Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag
- Philippa Sigl-Glöckner, Ökonomin
- Michael Bröcker, Journalist ("Table Media")
"Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinnek?", hatte Miosga als Leitfrage ausgegeben – und konfrontierte die Linken-Politikerin direkt mit ihrem Wunsch nach einem Systemwechsel. Sie wolle nicht zurück zur DDR, versicherte Reichinnek, dies sei kein Sozialismus gewesen, wie ihn sich ihre Partei vorstelle. Natürlich brauche man freie Wahlen. Aber es gelte trotzdem, "die Verteilungs- und die Eigentumsfrage" zu stellen, denn "so, wie es gerade im Kapitalismus läuft, ist es ja auch nicht wirklich gut". Es gebe "ein massives Gerechtigkeitsproblem in diesem Land". Seit der Agenda 2010 habe man in Deutschland einen "massiven Niedriglohnsektor" aufgebaut, zudem sei der Mindestlohn "nicht armutsfest".
Miosga wirft Reichinnek "Populismus" vor
Die Moderatorin hatte nun einen Einspieler mit Social-Media-Postings Reichinneks vorbereitet, in denen diese unter anderem gegen Milliardäre und "leistungsloses Einkommen" polemisiert. "Drei Viertel der Vermögen in Deutschland sind ererbt", bekräftigte Reichinnek im Studio. Arbeit werde stärker besteuert als Vermögen, das sei "eine Unwucht, da muss man doch ran!" Miosga führte die Biontech-Gründer als Beispiel für positives Unternehmertum an – und störte sich zudem an Reichinneks radikaler Sprache. "Ist das nicht Populismus?", wollte sie wissen, "kann man nicht im Ton respektvoll bleiben?" Reichinnek widersprach: "Für einen respektvollen Ton ist es langsam mal zu spät."
Nur bedingt Verständnis zeigte die Linken-Chefin auch für die Kritik an einem inzwischen gelöschten Social-Media-Posting eines ihrer Referenten, der die Ermordung des rechtsradikalen US-Aktivisten Charlie Kirk abfällig kommentiert hatte. "Man freut sich niemals über den Tod von irgendjemandem", stellte sie zwar klar, fügte aber hinzu, dass es sich bei dem Mordopfer um einen Rassisten, einen Weißen Suprematisten, gehandelt habe. Sie sei "irritiert, dass der so betrauert wird".
Bevor Caren Miosga etwa zur Halbzeit ihre weiteren Gäste in die Diskussion holte, sprach sie noch die Position der Linken zu Ukraine-Krieg, Bundeswehr und Verteidigung an. Ob Reichinnek auch nach der russischen Drohnen-Attacke auf den polnischen Luftraum der Meinung sei, es reiche, mit Kreml-Herrscher Wladimir Putin nur zu reden? "Nein, es braucht Druck", antwortete Reichinnek. Sie sprach sich für schärfere Sanktionen und die Aufnahme russischer Deserteure aus.
Außerdem warb sie dafür, das mit Russland verbündete China "ins Boot zu bekommen". In Sachen Bundeswehr befürwortete sie zwar eine "gut ausgerüstete" Truppe, blieb aber beim Kurs ihrer Partei, "sich der Aufrüstungsspirale zu verweigern".
Kommt eine Reform Erbschaftsteuer?
Eher schon Realitätsverweigerung attestierte der Journalist Michael Bröcker den sozial- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Linken. Diese beseitigten Leistungsanreize, seien ein "Wohlstandsvernichtungsprogramm", kritisierte der "Table Media"-Chefredakteur und wünschte sich "mal einen guten Satz über das Unternehmertum" von Reichinnek.
Während er die von der Partei geforderte Wiedereinführung der ausgesetzten Vermögensteuer "das völlig falsche Instrument" nannte, räumte er ein, dass es bei der Erbschaftsteuer "Schlupflöcher" gebe, die es zu stopfen gelte.
Den von der Linkspartei avisierten Satz von 60 Prozent ab einem zu versteuernden Erbe von drei Millionen Euro nannte Bröcker allerdings "fast prohibitiv" und "absoluten Wahnsinn". Auf die Möglichkeit einer Stundung bei mangelnder Liquidität verwies in diesem Zusammenhang die SPD-Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner. Allerdings äußerte sie grundsätzliche Zweifel daran, dass es zu einer Reform der Erbschaftsteuer wirklich kommen werde, weil diese Ländersache sei. Es könne ja einen Deal zwischen Bund und Ländern geben, schlug Bröcker vor.
Zum Abschluss wollte Caren Miosga von Reichinnek wissen, ob die Linke, auf deren Zustimmung die schwarz-rote Regierungskoalition in diesem Fall angewiesen ist, nun für die neue SPD-Richterkandidatin Sigrid Emmenegger stimmen werde. Das werde man zunächst in der Fraktion diskutieren, gab Reichinnek zurück. Sie persönlich sehe aber keinen Grund, warum man den SPD-Vorschlag nicht unterstützen sollte. Schließlich hätte die Linke auch die ursprüngliche Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf unterstützt, "wenn sie nicht von einer rechten Hetzkampagne weggejagt worden wäre". Für diese Bemerkung gab es den größten Publikumsapplaus des Abends.
