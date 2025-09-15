Linken-Chefin Reichinnek "Für einen respektvollen Ton ist es langsam zu spät"

Bei Caren Miosga wirbt Heidi Reichinnek für Umverteilung durch Vermögen- und Erbschaftsteuern – Anlass zur Mäßigung in der Wortwahl sieht sie nicht.

Am vergangenen Donnerstag war Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek bereits bei ZDF-Talkerin Maybrit Illner zu Gast, um den deutschen Sozialstaat gegen die Umbaupläne der schwarz-roten Koalition zu verteidigen, am Sonntagabend diskutierte sie mit ähnlicher Stoßrichtung bei Caren Miosga. Diesmal standen allerdings weniger die insbesondere von der Union geforderten Leistungskürzungen beim Bürgergeld im Mittelpunkt als die Besteuerungspläne der Linken für Vermögende.



Gäste:

Heidi Reichinnek (Die Linke), Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Philippa Sigl-Glöckner, Ökonomin

Michael Bröcker, Journalist ("Table Media")

"Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinnek?", hatte Miosga als Leitfrage ausgegeben – und konfrontierte die Linken-Politikerin direkt mit ihrem Wunsch nach einem Systemwechsel. Sie wolle nicht zurück zur DDR, versicherte Reichinnek, dies sei kein Sozialismus gewesen, wie ihn sich ihre Partei vorstelle. Natürlich brauche man freie Wahlen. Aber es gelte trotzdem, "die Verteilungs- und die Eigentumsfrage" zu stellen, denn "so, wie es gerade im Kapitalismus läuft, ist es ja auch nicht wirklich gut". Es gebe "ein massives Gerechtigkeitsproblem in diesem Land". Seit der Agenda 2010 habe man in Deutschland einen "massiven Niedriglohnsektor" aufgebaut, zudem sei der Mindestlohn "nicht armutsfest".



Miosga wirft Reichinnek "Populismus" vor

Die Moderatorin hatte nun einen Einspieler mit Social-Media-Postings Reichinneks vorbereitet, in denen diese unter anderem gegen Milliardäre und "leistungsloses Einkommen" polemisiert. "Drei Viertel der Vermögen in Deutschland sind ererbt", bekräftigte Reichinnek im Studio. Arbeit werde stärker besteuert als Vermögen, das sei "eine Unwucht, da muss man doch ran!" Miosga führte die Biontech-Gründer als Beispiel für positives Unternehmertum an – und störte sich zudem an Reichinneks radikaler Sprache. "Ist das nicht Populismus?", wollte sie wissen, "kann man nicht im Ton respektvoll bleiben?" Reichinnek widersprach: "Für einen respektvollen Ton ist es langsam mal zu spät."

Nur bedingt Verständnis zeigte die Linken-Chefin auch für die Kritik an einem inzwischen gelöschten Social-Media-Posting eines ihrer Referenten, der die Ermordung des rechtsradikalen US-Aktivisten Charlie Kirk abfällig kommentiert hatte. "Man freut sich niemals über den Tod von irgendjemandem", stellte sie zwar klar, fügte aber hinzu, dass es sich bei dem Mordopfer um einen Rassisten, einen Weißen Suprematisten, gehandelt habe. Sie sei "irritiert, dass der so betrauert wird".