Kommunalwahl NRW Grüne stürzen ab und feiern sich trotzdem
Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind die Grünen abgestürzt. Doch nach der Wahl will die Partei davon nichts wissen und gibt sich demonstrativ zufrieden. Zu Recht?
Bei den Grünen könnte die Stimmung kaum besser sein. So zumindest verkauft es die Parteispitze. Das Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen gebe "Zuversicht" und "Rückenwind", sagt Parteichef Felix Banaszak. Es gebe viele "Lichtseiten", die uns "Mut machen". Hört man Banaszak und seiner Kollegin Franziska Brantner bei der Vorstandsklausur am Montag in Bonn zu, könnte man glauben, die Grünen hätten bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen einen großen Erfolg verbucht.
Dem ist allerdings nicht so. Die Partei kommt auf 13,5 Prozent. Vor fünf Jahren waren es noch 20 Prozent. Der Absturz kommt nicht überraschend. Bei der Wahl 2020 erzielten die Grünen damals ihr bestes Ergebnis bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Es war die Zeit, als die Partei mit Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Spitze vom Kanzleramt träumen konnte. Fünf Jahre später ist die Situation eine andere, Habeck und Baerbock haben sich aus der aktiven Politik verabschiedet.
Grüne suchen Kurs
Hinter den Grünen liegt die Regierungsbeteiligung in der ungeliebten Ampel. Nun sucht sie ihre Rolle in der Opposition und wirkt zuweilen orientierungslos. Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen versucht die Parteispitze, den Fokus wegzulenken von den verlorenen Prozentpunkten. Stattdessen lautet die Ansage: Das ist das zweitbeste Ergebnis der Grünen bei einer Kommunalwahl in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland.
So kann man es auch sehen, formal ist das korrekt. Und in der Tat: Es gibt auch Positives, an dem sich die Partei festhalten kann. Bundesweit liegen die Grünen in Umfragen konstant bei rund 11 Prozent. Damit liegt ihr Ergebnis in Nordrhein-Westfalen etwas über dem Bundestrend. Sie haben auch im Vergleich zur Bundestagswahl im Januar leicht zugelegt. Damals kamen sie in Nordrhein-Westfalen auf 12,4 Prozent. Dass die Partei die 20 Prozent von vor fünf Jahren nicht halten kann, haben auch in der Partei alle nicht anders erwartet. Damals war die Hochzeit der Klimabewegung, heute ist die Stimmung eine ganz andere. Die eigentliche Frage dürfte für die Partei gelautet haben: Wie schlimm wird es?
Stichwahlen in wichtigen Städten
In der Partei tröstet man sich nun auch damit, in die Stichwahlen für wichtige Oberbürgermeister-Posten in größeren und großen Städten gekommen zu sein: etwa in Köln, Düsseldorf und Aachen. In Bonn muss sich die grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Guido Déus stellen, der im ersten Wahlgang die Nase vorn hatte. Dörner gibt sich nach der Wahl dennoch optimistisch, spricht von einem "sehr guten Tag". Auch weil sie mehr Unterstützung bekommen hat als 2020. Dass die Parteispitze ihre Vorstandsklausur nach Bonn gelegt hat, nutzt sie, um ihrer Parteikollegin Brantner das Bonner Rheinufer mit dem Fahrrad zu zeigen.
Wirklich Grund zur Freude hat Tilman Fuchs. Er will Oberbürgermeister der Stadt Münster werden und hat gute Chancen. Er kam am Sonntag auf mehr als 41 Prozent. In der Stichwahl tritt er gegen den CDU-Politiker Georg Lunemann an. Gewinnt Fuchs bei der Stichwahl, wäre er der erste grüne Oberbürgermeister in Münster. Der 55 Jahre alte Sozialdezernent hat im Wahlkampf auf soziale Themen wie Wohnen gesetzt und offensichtlich einen Nerv getroffen.
Tatsächlich könnte die Partei also trotz ihrer Wahlschlappe nach der Stichwahl in einigen Rathäusern den Oberbürgermeister stellen. Doch um einen wirklichen Erfolg verbuchen zu können, muss sie die Stichwahlen am Ende auch gewinnen. Ausgemacht ist das nicht. Doch die Kommunalwahl in NRW zeigt auch, dass die Grünen offenbar vor allem in Städten – ohnehin vielfach grüne Hochburgen – und mit eher linken Themen punkten. Auf dem Land sieht das bis auf wenige Ausnahmen ganz anders aus.
Soziale Fragen nach vorn stellen
Vielleicht auch gerade deswegen verbrachte Parteichefin Franziska Brantner den Wahlabend demonstrativ im ländlichen Raum, nämlich in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis. Dort drückte sie ihrer Parteikollegin Alexandra Gauß die Daumen. Damit hat sich Brantner aber auch für ein sicheres Terrain entschieden: für einen Ort, an dem ein grüner Erfolg zu erwarten war. Gauß wurde nämlich von CDU und FDP unterstützt, die SPD schickte gar keinen Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen. Somit bekam Gauß 81 Prozent der Stimmen und konnte sich klar gegen ihren AfD-Herausforderer durchsetzen.
Was kann die Partei also aus der Kommunalwahl lernen, um auch auf Bundesebene wieder erfolgreich zu sein? "Politik muss sich immer an dem orientieren, was los ist", sagt Banaszak auf die Frage, ob die Zukunft seiner Partei künftig wieder links ist – weg von Habecks bürgerlichem Mitte-Kurs. Die Links-Mitte-Debatte seiner Partei hält Banaszak für eine theoretische. Dennoch betont er, dass es wichtig sei, die "sozialen Fragen" nach vorn zu stellen.
Kein Wettbewerb mit Populisten
Für die Grünen birgt das bundesweit auch eine Gefahr, denn vor allem die Linkspartei besetzt drängende soziale Themen wie Wohnen. In Nordrhein-Westfalen ist die Linke traditionell schwach, anderswo, besonders im Osten, gilt das nicht. An die Linke haben die Grünen bei der Bundestagswahl im Januar 700.000 Wählerinnen und Wähler verloren. Es ist offen, ob es die Grünen schaffen könnten, dezidiert linke Politik im Wettbewerb mit der Linken authentisch zu vertreten.
Im Bund versuchen die Grünen aktuell ohnehin, sich als verantwortungsbewusste Oppositionskraft zu verkaufen. Es brauche eine demokratische Oppositionskraft, die einen politischen Stil pflege, der nicht beim "Wettbewerb der Populisten" mitmache, sagte etwa die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katharina Dröge, zuletzt. Man wolle nicht "schrill" und "unversöhnlich" sein, sondern hart in der Sache. Es ist eben explizit nicht der Stil der Linken, dem die Grünen nacheifern wollen.
Der nächste bedeutende Stimmungstest für die Grünen kommt im März nächsten Jahres. Dann wird in Baden-Württemberg gewählt, es geht um die Nachfolge von Winfried Kretschmann. Er war der erste und ist bisher der einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands. In seine Fußstapfen will Cem Özdemir treten. Ein Sieg ist diesem aber alles andere als sicher. In Umfragen liegen die Grünen deutlich hinter der CDU. Ähnlich wie Kretschmann setzt auch Özdemir im eher konservativen Baden-Württemberg auf ein bürgerliches Profil. Erst im Sommer warnte er seine Partei öffentlichkeitswirksam vor einem Linksruck.
