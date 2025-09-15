Kommunalwahl NRW Grüne stürzen ab und feiern sich trotzdem

Von Julia Naue 15.09.2025 - 16:18 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Bundesvorsitzende Franziska Brantner: Sie war im Wahlabend in Windeck. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago)

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind die Grünen abgestürzt. Doch nach der Wahl will die Partei davon nichts wissen und gibt sich demonstrativ zufrieden. Zu Recht?

Bei den Grünen könnte die Stimmung kaum besser sein. So zumindest verkauft es die Parteispitze. Das Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen gebe "Zuversicht" und "Rückenwind", sagt Parteichef Felix Banaszak. Es gebe viele "Lichtseiten", die uns "Mut machen". Hört man Banaszak und seiner Kollegin Franziska Brantner bei der Vorstandsklausur am Montag in Bonn zu, könnte man glauben, die Grünen hätten bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen einen großen Erfolg verbucht.

Dem ist allerdings nicht so. Die Partei kommt auf 13,5 Prozent. Vor fünf Jahren waren es noch 20 Prozent. Der Absturz kommt nicht überraschend. Bei der Wahl 2020 erzielten die Grünen damals ihr bestes Ergebnis bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Es war die Zeit, als die Partei mit Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Spitze vom Kanzleramt träumen konnte. Fünf Jahre später ist die Situation eine andere, Habeck und Baerbock haben sich aus der aktiven Politik verabschiedet.

Grüne suchen Kurs

Hinter den Grünen liegt die Regierungsbeteiligung in der ungeliebten Ampel. Nun sucht sie ihre Rolle in der Opposition und wirkt zuweilen orientierungslos. Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen versucht die Parteispitze, den Fokus wegzulenken von den verlorenen Prozentpunkten. Stattdessen lautet die Ansage: Das ist das zweitbeste Ergebnis der Grünen bei einer Kommunalwahl in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland.

So kann man es auch sehen, formal ist das korrekt. Und in der Tat: Es gibt auch Positives, an dem sich die Partei festhalten kann. Bundesweit liegen die Grünen in Umfragen konstant bei rund 11 Prozent. Damit liegt ihr Ergebnis in Nordrhein-Westfalen etwas über dem Bundestrend. Sie haben auch im Vergleich zur Bundestagswahl im Januar leicht zugelegt. Damals kamen sie in Nordrhein-Westfalen auf 12,4 Prozent. Dass die Partei die 20 Prozent von vor fünf Jahren nicht halten kann, haben auch in der Partei alle nicht anders erwartet. Damals war die Hochzeit der Klimabewegung, heute ist die Stimmung eine ganz andere. Die eigentliche Frage dürfte für die Partei gelautet haben: Wie schlimm wird es?

Stichwahlen in wichtigen Städten