t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Sinan Selen soll jetzt Deutschlands Inlandsgeheimdienst leiten

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSturm: Reedereien stoppen Urlaubsfähren
TextRealitystar scheitert bei Kommunalwahl
Text77-Jähriger stürzt 100 Meter in die Tiefe
TextNeue Methode gegen Parksünder startet
TextWackelt der nächste Bundesliga-Trainer?

Haldenwang-Nachfolger
Er soll jetzt Deutschlands Inlandsgeheimdienst leiten

Von dpa
Aktualisiert am 15.09.2025 - 09:55 UhrLesedauer: 1 Min.
Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2024Vergrößern des Bildes
Sinan Selen: Der 53-jährige Kölner wäre der erste Chef des Bundesverfassungsschutzes, der nicht in Deutschland geboren wurde. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Sinan Selen blickt auf eine lange Karriere in den deutschen Sicherheitsbehörden zurück. Nun soll der 53-Jährige Chef des Bundesverfassungsschutzes werden.

Sinan Selen, der langjährige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), soll den Inlandsnachrichtendienst künftig leiten. Das hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) entschieden. Wie aus Koalitionskreisen zu hören war, zählt der Posten, der seit dem Herbst vergangenen Jahres vakant war, zu den Spitzenposten, über deren Besetzung Union und SPD vorab miteinander ins Gespräch kommen wollten. Die Personalie soll voraussichtlich diesen Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Loading...

Sinan Selen ist seit 2019 Vizepräsident des Verfassungsschutzes

Thomas Haldenwang (CDU)Vergrößern des Bildes
Thomas Haldenwang (CDU): Der frühere Präsident des Verfassungsschutzes ist in die Politik gewechselt. (Archivbild) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Selen ist seit Anfang 2019 Vizepräsident des BfV. Zuvor hatte sich der Kölner, der auf eine lange Karriere in den Sicherheitsbehörden zurückblickt, während eines dreijährigen Ausflugs in die Privatwirtschaft um Sicherheitsfragen beim TUI-Konzern gekümmert.

Der 53-Jährige hatte die Behörde seit November 2024 bereits interimsmäßig gemeinsam mit Vizepräsidentin Silke Willems geleitet. Er ist der erste BfV-Präsident, der nicht in Deutschland geboren wurde. Selen kam als Kleinkind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland.

Der frühere Präsident des Bundesamtes, Thomas Haldenwang, hatte im November angekündigt, dass er eine Kandidatur für die CDU bei der Bundestagswahl anstrebt. Dass Haldenwang bald in den Ruhestand gehen wollte, war schon länger bekannt. Die Ankündigung, für die CDU als Direktkandidat in Wuppertal antreten zu wollen, kam für viele überraschend. Erfolgreich war seine Kandidatur nicht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Alexander DobrindtCDUCSUDeutschlandSPDThomas Haldenwang
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom