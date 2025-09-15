AfD kommt in diesen Städten in Stichwahl

Sinan Selen: Der 53-jährige Kölner wäre der erste Chef des Bundesverfassungsschutzes, der nicht in Deutschland geboren wurde. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Sinan Selen blickt auf eine lange Karriere in den deutschen Sicherheitsbehörden zurück. Nun soll der 53-Jährige Chef des Bundesverfassungsschutzes werden.

Sinan Selen, der langjährige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), soll den Inlandsnachrichtendienst künftig leiten. Das hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) entschieden. Wie aus Koalitionskreisen zu hören war, zählt der Posten, der seit dem Herbst vergangenen Jahres vakant war, zu den Spitzenposten, über deren Besetzung Union und SPD vorab miteinander ins Gespräch kommen wollten. Die Personalie soll voraussichtlich diesen Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Sinan Selen ist seit 2019 Vizepräsident des Verfassungsschutzes

Selen ist seit Anfang 2019 Vizepräsident des BfV. Zuvor hatte sich der Kölner, der auf eine lange Karriere in den Sicherheitsbehörden zurückblickt, während eines dreijährigen Ausflugs in die Privatwirtschaft um Sicherheitsfragen beim TUI-Konzern gekümmert.

Der 53-Jährige hatte die Behörde seit November 2024 bereits interimsmäßig gemeinsam mit Vizepräsidentin Silke Willems geleitet. Er ist der erste BfV-Präsident, der nicht in Deutschland geboren wurde. Selen kam als Kleinkind mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland.