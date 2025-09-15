Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen Diese AfD-Politiker gehen in die Stichwahlen
Die AfD ist die große Gewinnerin bei der Kommunalwahl in NRW. In drei Städten kann die Partei noch auf ein Bürgermeisteramt hoffen – auch wenn ein Sieg mehr als unwahrscheinlich ist.
Wenn im ersten Wahlgang der Kommunalwahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht hat, kommt es zu einer Stichnachwahl – NRW-weit war das in 21 kreisfreien Städten der Fall. Mit Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen schaffen es auch drei AfD-Kandidaten in die zweite Runde. Sie müssen am 28. September noch einmal gegen die besser platzierten Bewerber antreten.
Ein Erfolg der AfD gilt dabei als unwahrscheinlich. Nach der Wahl riefen sowohl SPD als auch CDU ihre Anhänger zur Wahl der demokratischen Gegenkandidaten auf – egal, welcher Partei sie angehören. t-online stellt die drei AfD-Kandidaten vor und umreißt die Lage in den drei Städten.
So sieht die Lage in Gelsenkirchen aus
In der langjährigen SPD-Hochburg Gelsenkirchen kam AfD-Kandidat Norbert Emmerich im ersten Wahlgang auf 29,8 Prozent. Das stärkste Ergebnis bekam SPD-Kandidatin Andrea Henze, die nach Auszählung aller Stimmen auf 37,0 Prozent kam, wie die Stadt auf ihrer Internetseite schrieb. Schon bei der Bundestagswahl konnte die AfD hier einen großen Triumph einfahren: Sie gewann hier die Zweitstimmen-Wahl.
Der 72-jährige Emmerich wurde in Gelsenkirchen geboren und arbeitete als gelernter Bankkaufmann früher bei der Sparkasse und der Deutschen Bank. Die AfD-Gelsenkirchen wirbt dafür, Zuwanderung zu begrenzen und an Asylbewerber kein Geld zu zahlen – im Wahlprogramm findet sich auch der Begriff "Remigration", mit dem auch die Abschiebung deutscher Staatsbürgern mit Migrationshintergrund gemeint ist.
So sieht die Lage in Hagen aus
In Hagen war der Wahlausgang besonders knapp. AfD-Kandidat Michael Eiche kam auf 21,2 Prozent der Stimmen, Dennis Rehbein von der CDU siegte mit nur knapp vier Prozent Abstand. Er kam auf 25,1 Prozent.
In Hagen profitierte die AfD auch vom Ausscheiden des bisherigen Amtsträgers. Die vergangenen elf Jahre wurde die 190.000 Einwohner Stadt von dem parteilosen, aber von CDU, FDP und Grünen getragenen Oberbürgermeister Erik O. Schulz regiert. Diesmal war er nicht erneut zur Wahl angetreten.
Michael Eiche ist laut AfD-Kreisverband in Hagen geboren und ausgebildeter Pianist und Chordirigent. Er wirbt für mehr Sicherheit und spricht sich gegen illegale Zuwanderung aus. Auf der Website des AfD-Kreisverbandes schreibt Eiche: Er sehe den "Schutz der Heimat und Kultur in Deutschland" als seine Aufgabe an.
So sieht die Lage in Duisburg aus
In Duisburg erreichte Carsten Groß von der AfD mit 19,7 Prozent das zweitbeste Ergebnis aller Kandidaten – lag aber deutlich hinter dem seit 2012 amtierenden Rathauschef Sören Link (SPD), der 46,0 Prozent der Stimmen erzielt.
Link behauptete sich damit gegen den Trend der schwächelnden Bundes-SPD, teilte im Gespräch mit der "Bild" aber auch unmissverständlich gegen seine eigene Partei aus: "Ich bin Mitglied der Partei der Arbeit geworden, bin für soziale Gerechtigkeit. Ich habe keine Lust, verarscht und beschissen zu werden. Das ist aber genau das, was da passiert." Er fordert von seiner Partei auch auf Bundesebene einen härteren Kurs bei Sozialen-Themen.
Mit etwa einer halben Million Einwohner ist Duisburg die bevölkerungsreichste der drei Städte. Wie die anderen AfD-Bewerber, die es in die Stichwahl geschafft haben, tritt auch Carsten Groß für das Oberbürgemereisteramt in seiner Geburtsstadt an. Der ausgebildete Energieelektroniker arbeitet laut der Duisburg-AfD seit 36 Jahren im selben Betrieb, in die Partei ist er bereits 2018 eingetreten.
Groß wirbt dafür, die "marode Infrastruktur" der Stadt zu verbessern. Er kritisierte sogenannte Armutszuwanderung aus Osteuropa und will die Sicherheit der Bürger verbessern.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa