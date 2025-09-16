Spionin bei der Polizei? Verbotene Nachrichten an den türkischen Geheimdienst
Eine Polizistin soll einer Mitarbeiterin des türkischen Konsulats sensible Daten weitergegeben haben. Die Ermittlungen gewähren einen seltenen Einblick in die Methoden des türkischen Geheimdiensts in Deutschland.
Mindestens vier Jahre lang soll eine Polizistin aus dem Polizeipräsidium in Köln mit dem türkischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofes (BGH) hervor, der t-online vorliegt. Demnach hatte die Polizistin regelmäßigen Kontakt zu einer Mitarbeiterin des türkischen Konsulats und gab ihr sensible Informationen weiter.
Die Ermittler stützen den Anfangsverdacht der Spionage auf Überwachungsmaßnahmen des Landesamtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Dieses hatte sich im März an die Polizei gewandt und die gewonnenen Erkenntnisse zur Verfügung gestellt. Anfang Juli erfolgten bei den Beschuldigten Durchsuchungen wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit.
Es ist nicht das erste Mal, dass in Deutschland gegen mutmaßliche türkische Spione ermittelt wird. Es stellt sich die Frage: Wie weit reicht Erdoğans Arm?
Der Fall der Kölner Polizistin offenbart, dass das türkische Generalkonsulat in Hürth nicht nur ein Anlaufpunkt für türkische Staatsangehörige in Passangelegenheiten oder anderen administrativen Dingen ist. Offenbar ist es auch ein getarnter Standort des türkischen Inlands- und Auslandsnachrichtendienstes Millî İstihbarat Teşkilatı (MIT), der im Auftrag der türkischen Regierung, des Staatspräsidenten Erdoğan und seiner Partei, der AKP, arbeitet.
Deckmantel Konsulat?
Die Legalresidentur, also ein Geheimdienststandort unter legalem Deckmantel, sei mit hauptamtlichen Mitarbeitern des Geheimdiensts besetzt, heißt es im Beschluss. Dort habe die mutmaßliche Agentenführerin der Kölner Polizistin gearbeitet.
Die beschuldigte Türkin lebt schon seit April 1995 in Deutschland und ist aufgrund einer Familienzusammenführung hierhergekommen. Sie hat wohl seit 2005 einen unbefristeten Aufenthaltstitel und wurde 2012 vom türkischen Generalkonsulat als sogenannte "Ortskraft" eingestellt. Der Generalbundesanwalt wirft ihr vor, sie sei am Konsulat mit Sachverhalten von sicherheits- oder nachrichtendienstlicher Relevanz befasst gewesen.
Angeblich unterstützte sie Mitarbeiter des MIT logistisch und administrativ. Sie habe Recherchen durchgeführt und Berichte geschrieben und diese den Sicherheitsbehörden der Türkei zugänglich gemacht. Dafür spähte sie mutmaßlich auch Veranstaltungen aus. Und sie hatte offenbar eine gute Quelle.
Unbefristeter Aufenthaltstitel
Eine ihrer Zuträgerinnen war laut BGH eine Polizistin des Polizeipräsidiums in Köln. Die Polizeibeamtin hatte offenbar spätestens seit 2021 Austausch mit der Konsulatsmitarbeiterin – sowohl telefonisch als auch über verschlüsselte Messengerdienste. Aus dem Beschluss geht hervor, dass die Polizeibeamtin zumindest vom 29. März 2024 bis zum 24. Februar 2025 wiederholt dienstinterne Informationen und Bewertungen weitergeleitet haben soll. Dies sei teils auf Nachfrage der mutmaßlichen Spionin geschehen, teils eigeninitiativ – letztlich aber nicht unbemerkt von den deutschen Sicherheitsbehörden.
Laut BGH-Beschluss machte der Verfassungsschutz die Polizei auf die Verdächtigen aufmerksam. Er übermittelte Ende März nicht nur Erkenntnisse zum türkischen Nachrichtendienst MIT, zu dessen Vorgehensweise, und zu den internen Strukturen des türkischen Generalkonsulats in Hürth, sondern auch Protokolle der Telekommunikationsüberwachung. Darin seien Zeitpunkt und Inhalt der Gespräche dokumentiert gewesen.
Türkische Spionage in Deutschland
In den bisherigen Verfassungsschutzberichten in NRW spielte das türkische Generalkonsulat in Hürth keine Rolle. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Jürgen Kayser, warnte aber wiederholt vor der Gefahr der türkischen Einflussnahme in Deutschland. Gerade vor Wahlen in der Türkei werden wohl regelmäßig türkischstämmige deutsche Politiker angesprochen.
Seit Jahren ist Deutschland ein wichtiger Schauplatz für die Aktivitäten des MIT. Im Mittelpunkt steht nicht die klassische Spionage gegen deutsche Behörden, sondern die Kontrolle der eigenen Diaspora: Oppositionelle Organisationen, kritische Stimmen und Exilanten geraten ins Visier, wenn sie sich gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan stellen.
Weitere Fälle bekannt
Dass die deutschen Sicherheitsbehörden die Aktivitäten des MIT mittlerweile mit erheblicher Aufmerksamkeit verfolgen, zeigen aktuelle Verfahren. So nahm etwa die Bundesanwaltschaft Mitte Dezember 2024 zwei türkische Staatsbürger und einen Deutschen mit türkischen Wurzeln als mutmaßliche Agenten fest.
Bereits zuvor war ein weiterer Fall publik geworden. Im November 2024 erhoben die Strafverfolger Anklage gegen einen 57-jährigen Mann aus Düren. Er soll über Jahre hinweg Informationen über türkische Landsleute gesammelt und weitergegeben haben, die er der Gülen-Bewegung zurechnete – jener islamisch geprägten Gemeinschaft, die Ankara seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 als Terrororganisation verfolgt.
Zwischen 2018 und 2021, so der Vorwurf, habe er wiederholt anonyme Schreiben an türkische Stellen geschickt und darin persönliche Daten sowie weitere Hinweise über vermeintliche Anhänger der Bewegung geliefert. Das Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Ankara hatte in DiTiB-Moscheen sogar gezielt dazu aufgerufen, Gülen-Anhänger zu melden. Dieses Schreiben an die Imame der DiTiB liegt t-online vor.
Infos zu PKK und mehr
Die Auseinandersetzung zwischen Erdoğan und der Gülen-Bewegung reicht weit zurück. Bis 2013 galten beide Lager als enge Verbündete, ehe ein Machtkampf die Fronten verhärtete. Während die türkische Regierung Gülen als Drahtzieher des Umsturzversuchs von 2016 darstellte, wies dieser jede Verantwortung zurück und beschuldigte Erdoğan, den Putsch selbst inszeniert zu haben, um die eigene Macht zu festigen.
Im aktuellen Fall in Köln und Hürth ist bislang nicht klar, welche Informationen genau von der Polizistin weitergegeben wurden. Klar ist nur: Bei den weitergeleiteten Informationen ging es um Dinge, die für Präsident Erdoğan und seine Regierung von Interesse sein könnten: angebliche islam- und türkeifeindliche Vorfälle, sowie Aktivitäten der PKK und anderer kurdischer Gruppierungen. Der Polizistin war dabei laut BGH bewusst, dass sie gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland handelte.
