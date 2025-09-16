Laut BGH-Beschluss machte der Verfassungsschutz die Polizei auf die Verdächtigen aufmerksam. Er übermittelte Ende März nicht nur Erkenntnisse zum türkischen Nachrichtendienst MIT, zu dessen Vorgehensweise, und zu den internen Strukturen des türkischen Generalkonsulats in Hürth, sondern auch Protokolle der Telekommunikationsüberwachung. Darin seien Zeitpunkt und Inhalt der Gespräche dokumentiert gewesen.

Türkische Spionage in Deutschland

In den bisherigen Verfassungsschutzberichten in NRW spielte das türkische Generalkonsulat in Hürth keine Rolle. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Jürgen Kayser, warnte aber wiederholt vor der Gefahr der türkischen Einflussnahme in Deutschland. Gerade vor Wahlen in der Türkei werden wohl regelmäßig türkischstämmige deutsche Politiker angesprochen.

Seit Jahren ist Deutschland ein wichtiger Schauplatz für die Aktivitäten des MIT. Im Mittelpunkt steht nicht die klassische Spionage gegen deutsche Behörden, sondern die Kontrolle der eigenen Diaspora: Oppositionelle Organisationen, kritische Stimmen und Exilanten geraten ins Visier, wenn sie sich gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan stellen.

Weitere Fälle bekannt

Dass die deutschen Sicherheitsbehörden die Aktivitäten des MIT mittlerweile mit erheblicher Aufmerksamkeit verfolgen, zeigen aktuelle Verfahren. So nahm etwa die Bundesanwaltschaft Mitte Dezember 2024 zwei türkische Staatsbürger und einen Deutschen mit türkischen Wurzeln als mutmaßliche Agenten fest.

Bereits zuvor war ein weiterer Fall publik geworden. Im November 2024 erhoben die Strafverfolger Anklage gegen einen 57-jährigen Mann aus Düren. Er soll über Jahre hinweg Informationen über türkische Landsleute gesammelt und weitergegeben haben, die er der Gülen-Bewegung zurechnete – jener islamisch geprägten Gemeinschaft, die Ankara seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 als Terrororganisation verfolgt.

Zwischen 2018 und 2021, so der Vorwurf, habe er wiederholt anonyme Schreiben an türkische Stellen geschickt und darin persönliche Daten sowie weitere Hinweise über vermeintliche Anhänger der Bewegung geliefert. Das Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Ankara hatte in DiTiB-Moscheen sogar gezielt dazu aufgerufen, Gülen-Anhänger zu melden. Dieses Schreiben an die Imame der DiTiB liegt t-online vor.

Infos zu PKK und mehr

Die Auseinandersetzung zwischen Erdoğan und der Gülen-Bewegung reicht weit zurück. Bis 2013 galten beide Lager als enge Verbündete, ehe ein Machtkampf die Fronten verhärtete. Während die türkische Regierung Gülen als Drahtzieher des Umsturzversuchs von 2016 darstellte, wies dieser jede Verantwortung zurück und beschuldigte Erdoğan, den Putsch selbst inszeniert zu haben, um die eigene Macht zu festigen.