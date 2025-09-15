t-online - Nachrichten für Deutschland
NRW-Kommunalwahl: Das trieb die Wähler bei der um

Ein Thema verliert an Bedeutung
Kommunalwahl in NRW: Das trieb die Wähler um

Von t-online, afp
15.09.2025 - 11:46 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0805005620Vergrößern des Bildes
Briefwahlunterlagen der Stadt Köln (Symbolbild): Ein Thema dominierte die Wahl bei den Bürgern klar. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)
News folgen

Für die schwarz-grüne Landesregierung war die Kommunalwahl eine klare Schlappe. Das spiegelt sich auch in der erfassten Wählermotivation wider.

Das gute Abschneiden der CDU und der AfD bei den Kommunalwahlen lässt sich auch bei den ausschlaggebenden Themen für die Wahlentscheidung nachvollziehen – die von ihnen gesetzten Themen Wirtschaft und Einwanderung dominieren klar. Wie das Umfrageinstitut infratest dimap im Auftrag des WDR ermittelt hat, gaben 36 Prozent der Befragten an, dass die Wirtschaftspolitik für sie bei der Wahl entscheidend war. Einwanderung und Integration liegt mit 32 Prozent auf dem zweiten Platz.

Die beiden Themen haben damit im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl 2020 deutlich zugelegt. Wirtschaftspolitik ist um acht Prozentpunkte gestiegen, Einwanderung und Integration sogar um 12.

Klare Verluste gab es bei dem Thema Umwelt und Klima, das laut der Erfassung nur noch auf Platz Fünf liegt. Mit 19 Prozent hat es ganze 13 Prozentpunkte verloren. Dazu passend ist im Vergleich zu 2020 auch das Wahlergebnis der Grünen deutlich schlechter ausgefallen: Mit 13,5 Prozent verliert die Partei 6,5 Punkte.

Mieten nur auf Platz sieben

Das Thema öffentliche Sicherheit (24 Prozent) landet auf Platz drei, gefolgt von Schule und Bildung (23 Prozent), Umwelt und Klima (19 Prozent), Verkehr und Stadtplanung (16 Prozent) und Wohnungsbau und Mieten (14 Prozent).

Die AfD konnte ihr Ergebnis deutlich um 9,4 Punkte auf 14,5 Prozent verbessern. Die auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen mit der CDU regierenden Grünen stürzten um 6,5 Punkte auf 13,5 Prozent ab. Die Linke erreichte 5,6 Prozent – ein Plus von 1,8 Punkten. Die FDP kam auf 3,7 Prozent und verlor damit 1,9 Punkte. Das BSW erreichte 1,1 Prozent.

In den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen zogen AfD-Bewerber in die Stichwahlen um die Oberbürgermeisterposten ein. In Duisburg und Gelsenkirchen treten sie gegen die SPD an, in Hagen gegen die CDU. Die Stichwahlen finden am 28. September statt.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur AFP
