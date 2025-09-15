Ein Thema verliert an Bedeutung Kommunalwahl in NRW: Das trieb die Wähler um

Von t-online , afp 15.09.2025

Briefwahlunterlagen der Stadt Köln (Symbolbild): Ein Thema dominierte die Wahl bei den Bürgern klar. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Für die schwarz-grüne Landesregierung war die Kommunalwahl eine klare Schlappe. Das spiegelt sich auch in der erfassten Wählermotivation wider.

Das gute Abschneiden der CDU und der AfD bei den Kommunalwahlen lässt sich auch bei den ausschlaggebenden Themen für die Wahlentscheidung nachvollziehen – die von ihnen gesetzten Themen Wirtschaft und Einwanderung dominieren klar. Wie das Umfrageinstitut infratest dimap im Auftrag des WDR ermittelt hat, gaben 36 Prozent der Befragten an, dass die Wirtschaftspolitik für sie bei der Wahl entscheidend war. Einwanderung und Integration liegt mit 32 Prozent auf dem zweiten Platz.

Die beiden Themen haben damit im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl 2020 deutlich zugelegt. Wirtschaftspolitik ist um acht Prozentpunkte gestiegen, Einwanderung und Integration sogar um 12.

Klare Verluste gab es bei dem Thema Umwelt und Klima, das laut der Erfassung nur noch auf Platz Fünf liegt. Mit 19 Prozent hat es ganze 13 Prozentpunkte verloren. Dazu passend ist im Vergleich zu 2020 auch das Wahlergebnis der Grünen deutlich schlechter ausgefallen: Mit 13,5 Prozent verliert die Partei 6,5 Punkte.

Mieten nur auf Platz sieben

Das Thema öffentliche Sicherheit (24 Prozent) landet auf Platz drei, gefolgt von Schule und Bildung (23 Prozent), Umwelt und Klima (19 Prozent), Verkehr und Stadtplanung (16 Prozent) und Wohnungsbau und Mieten (14 Prozent).