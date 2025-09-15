Kritik an Wirtschaftsministerin "Wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Erkenntnis"



Von Johannes Bebermeier , Daniel Mützel 15.09.2025 - 16:11 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Katherina Reiche: Die Wirtschaftsministerin hat am Montag den Monitoring-Bericht zur Energiewende und ihre Schlüsse aus dem Papier vorgestellt. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Wirtschaftsministerin Reiche sieht die Energiewende am Scheideweg. Sie will mit weniger Subventionen und mehr Fokus auf Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit gegensteuern. Doch nicht nur die Grünen zweifeln an ihren Plänen.

Die Grünen befürchten nach der Vorstellung eines Monitoring-Berichts, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Energiewende ausbremsen will. Auch der Koalitionspartner SPD zieht zum Teil andere Schlüsse aus dem wissenschaftlichen Bericht, der heute in Berlin vorgestellt wurde.

"Der meiste Zweifel an der Energiewende herrscht bei der Ministerin", kritisierte der energiepolitische Sprecher der Grünen, Michael Kellner. Der Bericht empfehle Katherina Reiche, die Energiewendepolitik im Wesentlichen fortzuführen. "Sie macht den Eindruck, sie wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Erkenntnis der Wissenschaft."

"Wir befürchten, Katherina Reiche will weiterhin die Energiewende abbremsen", sagte Kellner. "Klimaschutz wird durch diese Regierung abgewickelt. Wir sehen eine Bremsspur beim Verbrenner-Aus genauso wie gezieltes Verzögern beim Klimaziel 2040, direkt auf Order des Bundeskanzlers."

Analyse zum Monitoring-Bericht: Reiche macht Schluss mit Habeck

Der für Energiepolitik zuständige Fraktionsvize der Union, Sepp Müller, widersprach dem. "Die Koalition treibt die Energiewende mit dem Monitoring voran: Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz bringen wir in Einklang", sagte Müller t-online. "Ziel ist es, zusätzliche Kraftwerke zu bauen und die Energie bezahlbar zu machen, während das Klimaschutzziel weiterhin Priorität hat."

Reiche: Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit

Wirtschafts- und Energieministerin Reiche hatte sich zuvor für einen Kurswechsel bei der Energiewende ausgesprochen. Die Energiewende stehe an einem Scheideweg, sagte sie bei der Vorstellung eines Monitoringberichts. Damit die Energiewende ein Erfolgsmodell bleibe, müssten Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Kostentragfähigkeit des Energiesystems für den Wirtschaftsstandort ins Zentrum rücken.

Auf Grundlage des Berichts schlägt Reiche zehn "Schlüsselmaßnahmen" vor. So sollen erneuerbare Energien zum Teil weiter gefördert werden – für neue Solaranlagen auf Hausdächern soll es aber etwa keine Einspeisevergütung mehr geben. (Lesen Sie hier mehr dazu.) Beim Netzausbau soll künftig durch Freileitungen Geld eingespart werden. Subventionen sollen systematisch gesenkt und das Stromsystem stärker digitalisiert werden.

Erneuerbaren-Ausbau dürfte langsamer vorangehen

Ministerin Reiche betonte, sie halte an den Klimaschutzzielen und am Ziel fest, den Stromverbrauch im Jahr 2030 zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Alle seriösen Studien gingen aber von deutlich geringeren Stromverbräuchen aus, als sie den Ausbauplänen bisher zugrunde gelegen hätten. Trotz des derzeit schwächeren Ausbaus bei Offshore-Windanlagen etwa würde somit das 80-Prozent-Ziel erreicht.