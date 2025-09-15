Bislang war für das 2030er-Ziel mit einem Bruttostromverbrauch von 750 Terawattstunden (TWh) im Jahr kalkuliert worden. Derzeit liegt der Verbrauch laut Ministerium bei 510 TWh. Der Monitoring-Bericht geht nun von 600 bis 700 TWh 2030 aus; Ministerin Reiche rechnet wegen geringerer Fortschritte bei der Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Wärme eher mit dem "unteren Ende" dieses Korridors. Das würde die nötige und damit künftig gewünschte Ausbaugeschwindigkeit der Erneuerbaren deutlich reduzieren.

Denn Reiche sagte auch: "Wir bauen so viel zu, wie wir tatsächlich brauchen und es ökonomisch effizient ist". So würden "teure Überkapazitäten" vermieden. "Ich möchte die Energiewende so zum Erfolg führen, dass wir wirtschaftlich stark bleiben und weniger öffentliches Geld aufwenden müssen, um zu unterstützen, zu subventionieren." Der Erfolg der Energiewende bemesse sich "nicht nur an der installierten Leistung". Jede Kilowattstunde müsse optimal und effizient genutzt werden.

SPD interpretiert den Bericht anders

In der SPD liest man den Monitoring-Bericht etwas anders als beim Koalitionspartner CDU/CSU. "Insgesamt zeichnet das Monitoring ein positives Bild von der Energiewende und gibt keinen Anlass für etwaige 'Neuauflagen'", sagte die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer. Der Bericht bekräftige den "Bedarf von mehr Flexibilisierung und Speichern, damit der systemische Umstieg auf die erneuerbaren Energien gelingt".

Scheer forderte anders als Reiche, dem Rückgang beim Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach "entgegenzuwirken". Sie sagte zudem, fossile Gaskraftwerke seien "kein Selbstzweck", sondern müssten sich im Verhältnis zu anderen Optionen wie etwa steuerbaren Erneuerbaren oder Speichern "rechtfertigen".

Scheer betonte zudem, der Monitoring-Prozess enthalte "keine Empfehlung für den Einsatz von CCS im Strommarkt", also die Abscheidung und Speicherung von klimaschädlichem CO2. Reiches zehn Schlüsselmaßnahmen sehen hingegen vor, CCS "als Klimaschutztechnologie zu etablieren". Auch Kraftwerke sollen davon laut der Ministerin profitieren.

Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Armand Zorn, sieht keinen Anlass, die Energiewende abzubremsen. Der Monitoring-Bericht bestätige, dass in den kommenden Jahrzehnten eine deutlich erhöhte Stromnachfrage bestehen werde, sagte Zorn t-online. Dass die genaue Stromnachfrage schwer zu prognostizieren ist, sei bereits davor bekannt gewesen. "Die Stromproduktion muss daher ungebremst weiter ausgebaut werden, insbesondere bei erneuerbaren Energien."

Gleichzeitig zeige der Bericht, dass es noch Optimierungspotenziale gebe, sagte Zorn. "Wir müssen selbstverständlich darauf achten, dass wir so kosten- und fördereffizient wie möglich vorgehen, ohne bei unseren Ambitionen Abstriche zu machen." In Anbetracht der Prognoseunsicherheit dürfe das Stromsystem aber "nicht zu knapp" dimensioniert werden. "Es darf nicht sein, dass in 10 Jahren zu geringe Stromverfügbarkeit unser Wachstum hemmt."