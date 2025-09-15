t-online - Nachrichten für Deutschland
Erneuerbare Energien: Kritik an Reiche – SPD interpretiert Bericht anders

Kritik an Wirtschaftsministerin
"Klimaschutz wird durch diese Regierung abgewickelt"

  Johannes Bebermeier
  Daniel Mützel
Von Johannes Bebermeier, Daniel Mützel
Aktualisiert am 16.09.2025 - 08:18 UhrLesedauer: 4 Min.
Katherina Reiche im Video: "Das ist ein bedeutender Fortschritt und das ist ein klarer Erfolg." (Quelle: reuters)
News folgen

Wirtschaftsministerin Reiche sieht die Energiewende am Scheideweg. Sie will mit weniger Subventionen und mehr Fokus auf Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit gegensteuern. Doch nicht nur die Grünen zweifeln an ihren Plänen.

Die Grünen befürchten nach der Vorstellung eines Monitoring-Berichts, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Energiewende ausbremsen will. Auch der Koalitionspartner SPD zieht zum Teil andere Schlüsse aus dem wissenschaftlichen Bericht, der heute in Berlin vorgestellt wurde.

"Der meiste Zweifel an der Energiewende herrscht bei der Ministerin", kritisierte der energiepolitische Sprecher der Grünen, Michael Kellner. Der Bericht empfehle Katherina Reiche, die Energiewendepolitik im Wesentlichen fortzuführen. "Sie macht den Eindruck, sie wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Erkenntnis der Wissenschaft."

"Wir befürchten, Katherina Reiche will weiterhin die Energiewende abbremsen", sagte Kellner. "Klimaschutz wird durch diese Regierung abgewickelt. Wir sehen eine Bremsspur beim Verbrenner-Aus genauso wie gezieltes Verzögern beim Klimaziel 2040, direkt auf Order des Bundeskanzlers."

Der für Energiepolitik zuständige Fraktionsvize der Union, Sepp Müller, widersprach dem. "Die Koalition treibt die Energiewende mit dem Monitoring voran: Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz bringen wir in Einklang", sagte Müller t-online. "Ziel ist es, zusätzliche Kraftwerke zu bauen und die Energie bezahlbar zu machen, während das Klimaschutzziel weiterhin Priorität hat."

Der klimapolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mark Helfrich, sagte t-online, der Bericht zeige "vielschichtige Optimierungspotenziale der Energiewende". Die angekündigte Neuausrichtung der Energiepolitik werde "unter Einhaltung der Klimaziele die Energiewende deutlich kosteneffizienter vorantreiben". Davon profitierten Bürger, Unternehmen und das Klima gleichermaßen.

Reiche: Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit

Wirtschafts- und Energieministerin Reiche hatte sich zuvor für einen Kurswechsel bei der Energiewende ausgesprochen. Die Energiewende stehe an einem Scheideweg, sagte sie bei der Vorstellung eines Monitoringberichts. Damit die Energiewende ein Erfolgsmodell bleibe, müssten Verlässlichkeit, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Kostentragfähigkeit des Energiesystems für den Wirtschaftsstandort ins Zentrum rücken.

imago images 0833545807Vergrößern des Bildes
Für neue Solaranlagen auf Hausdächern soll es den Vorstellungen der Wirtschaftsministerin zufolge keine Einspeisevergütung mehr geben. (Quelle: IMAGO/Elke Münzel/imago)

Auf Grundlage des Berichts schlägt Reiche zehn "Schlüsselmaßnahmen" vor. So sollen erneuerbare Energien zum Teil weiter gefördert werden – für neue Solaranlagen auf Hausdächern soll es aber etwa keine Einspeisevergütung mehr geben. Beim Netzausbau soll künftig durch Freileitungen Geld eingespart werden. Subventionen sollen systematisch gesenkt und das Stromsystem stärker digitalisiert werden.

Erneuerbaren-Ausbau dürfte langsamer vorangehen

Ministerin Reiche betonte, sie halte an den Klimaschutzzielen und am Ziel fest, den Stromverbrauch im Jahr 2030 zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Alle seriösen Studien gingen aber von deutlich geringeren Stromverbräuchen aus, als sie den Ausbauplänen bisher zugrunde gelegen hätten. Trotz des derzeit schwächeren Ausbaus bei Offshore-Windanlagen etwa würde somit das 80-Prozent-Ziel erreicht.

Meistgelesen

Bislang war für das 2030er-Ziel mit einem Bruttostromverbrauch von 750 Terawattstunden (TWh) im Jahr kalkuliert worden. Derzeit liegt der Verbrauch laut Ministerium bei 510 TWh. Der Monitoring-Bericht geht nun von 600 bis 700 TWh 2030 aus; Ministerin Reiche rechnet wegen geringerer Fortschritte bei der Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Wärme eher mit dem "unteren Ende" dieses Korridors. Das würde die nötige und damit künftig gewünschte Ausbaugeschwindigkeit der Erneuerbaren deutlich reduzieren.

Denn Reiche sagte auch: "Wir bauen so viel zu, wie wir tatsächlich brauchen und es ökonomisch effizient ist". So würden "teure Überkapazitäten" vermieden. "Ich möchte die Energiewende so zum Erfolg führen, dass wir wirtschaftlich stark bleiben und weniger öffentliches Geld aufwenden müssen, um zu unterstützen, zu subventionieren." Der Erfolg der Energiewende bemesse sich "nicht nur an der installierten Leistung". Jede Kilowattstunde müsse optimal und effizient genutzt werden.

SPD interpretiert den Bericht anders

In der SPD liest man den Monitoring-Bericht etwas anders als beim Koalitionspartner CDU/CSU. "Insgesamt zeichnet das Monitoring ein positives Bild von der Energiewende und gibt keinen Anlass für etwaige 'Neuauflagen'", sagte die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer. Der Bericht bekräftige den "Bedarf von mehr Flexibilisierung und Speichern, damit der systemische Umstieg auf die erneuerbaren Energien gelingt".

Scheer forderte anders als Reiche, dem Rückgang beim Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach "entgegenzuwirken". Sie sagte zudem, fossile Gaskraftwerke seien "kein Selbstzweck", sondern müssten sich im Verhältnis zu anderen Optionen wie etwa steuerbaren Erneuerbaren oder Speichern "rechtfertigen".

imago images 0823254854Vergrößern des Bildes
Nina Scheer (SPD): "Insgesamt zeichnet das Monitoring ein positives Bild von der Energiewende." (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Scheer betonte zudem, der Monitoring-Prozess enthalte "keine Empfehlung für den Einsatz von CCS im Strommarkt", also die Abscheidung und Speicherung von klimaschädlichem CO2. Reiches zehn Schlüsselmaßnahmen sehen hingegen vor, CCS "als Klimaschutztechnologie zu etablieren". Auch Kraftwerke sollen davon laut der Ministerin profitieren.

Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Armand Zorn, sieht keinen Anlass, die Energiewende abzubremsen. Der Monitoring-Bericht bestätige, dass in den kommenden Jahrzehnten eine deutlich erhöhte Stromnachfrage bestehen werde, sagte Zorn t-online. Dass die genaue Stromnachfrage schwer zu prognostizieren ist, sei bereits davor bekannt gewesen. "Die Stromproduktion muss daher ungebremst weiter ausgebaut werden, insbesondere bei erneuerbaren Energien."

Gleichzeitig zeige der Bericht, dass es noch Optimierungspotenziale gebe, sagte Zorn. "Wir müssen selbstverständlich darauf achten, dass wir so kosten- und fördereffizient wie möglich vorgehen, ohne bei unseren Ambitionen Abstriche zu machen." In Anbetracht der Prognoseunsicherheit dürfe das Stromsystem aber "nicht zu knapp" dimensioniert werden. "Es darf nicht sein, dass in 10 Jahren zu geringe Stromverfügbarkeit unser Wachstum hemmt."

Mehr aus dem Ressort

Lob und Widerspruch von Verbänden

Von Verbänden erhielt die Ministerin für ihre Schlussfolgerungen aus dem Bericht sowohl Lob als auch Widerspruch. "Am erheblichen Ausbaubedarf erneuerbarer Energien ändert sich aus Sicht der Energiebranche nichts", erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW. Mit den jetzigen Ausbauzielen erreiche man 2030 einen Anteil von 80 Prozent Erneuerbaren bei einem Stromverbrauch von 620 TWh. "Um diese Ziele zu erreichen, dürfen wir jetzt nicht im Tempo nachlassen", forderte der BDEW.

Der Industrieverband BDI lobte das Reformpaket. Es sei das Fundament für ein deutlich effizienteres Energiesystem. Der Verband der Chemischen Industrie stützt Reiches Vorschläge. Die Energiewende sei längst nicht mehr auf Kurs, Bezahlbarkeit müsse wieder eine zentrale Rolle spielen.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie warnt vor einem Ausbremsen der Energiewende. Es brauche keine Neuausrichtung, sagte Chefin Simone Peter: "Es müssen bestimmte Dinge nachgebessert werden." Die Deutsche Umwelthilfe warf Reiche vor, sie baue "weiter auf die verkürzten Vorschläge der Gaslobby" auf. Der Deutsche Naturschutzring warnte vor einer "energiepolitischen Vollbremsung".

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
Themen
Bündnis 90/Die GrünenCDUEnergiewendeKatherina ReicheSPD
