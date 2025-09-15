t-online - Nachrichten für Deutschland
FDP: Kemmerich teilt nach Austritt gegen Ex-Parteifreunde aus

Kurzzeit-Ministerpräsident
"Hasenfüße" – Kemmerich keilt nach Austritt gegen die FDP

Von dpa, t-online, pri
15.09.2025 - 12:45 UhrLesedauer: 2 Min.
Thüringens Ex-Ministerpräsident Thomas KemmerichVergrößern des Bildes
Thomas Kemmerich verlässt die FDP. (Archivbild) (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)
Thomas Kemmerich regierte 27 Tage lang in Erfurt. Nach dem Abschied von der FDP teilt er gegen den sozialliberalen Flügel der Partei aus. Und er nennt Gründe für den Austritt.

Der frühere Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich ledert nach seinem Austritt aus der FDP gegen frühere Parteifreunde. "Den letzten Anstoß gab mir die Feigheit von einem guten Dutzend FDP-Bundestagsabgeordneten bei der Abstimmung Ende Januar über das Zustrombegrenzungsgesetz. Dieses Gesetz scheiterte auch wegen dieser Hasenfüße", sagte Kemmerich der "Bild".

Bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf von Unions-Fraktionschef Friedrich Merz Ende Januar hatten 23 der 90 FDP-Bundestagsabgeordneten die Zustimmung verweigert – obwohl die Fraktionsführung öffentlich ein Ja angekündigt hatte. Das Gesetz scheiterte knapp.

Mit der Abstimmung über das "Zustrombegrenzungsgesetz" wollte Friedrich Merz – damals noch Unionskanzlerkandidat – unter dem Eindruck des tödlichen Messerangriffs von Aschaffenburg Tatkraft und Handlungsstärke in der Migrationspolitik demonstrieren. Kern des Gesetzentwurfs war eine Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus. Außerdem sollten die Befugnisse der Bundespolizei erweitert werden.

imago images 0417700061Vergrößern des Bildes
Konstantin Kuhle lehnte den Kurs der FDP-Spitze um Christian Lindner in der Migrationspolitik ab. (Quelle: IMAGO/M. Popow/imago)

Unter den FDP-Abweichlern war auch der frühere Justizminister Marco Buschmann, der Rechtspolitiker Johannes Kuhle sowie der FDP-Sozialexperte Johannes Vogel. Allerdings hatte Merz auch Kritik aus der eigenen Partei erfahren. So lehnten Unions-Abgeordnete wie der ehemalige Kanzleramtsminister Helge Braun und der frühere parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz den Vorstoß ihres Partei- und Fraktionschefs ab. Sie alle gehören dem Bundestag nicht mehr an.

Zukunft der FDP? "Das regelt der Markt"

Kemmerich hatte in der vergangenen Woche seinen Austritt aus der FDP erklärt. Er erklärte nun über seinen Austritt: "Am Ende habe ich womöglich zu lange gewartet. Doch besser spät als nie."

Über die Zukunft seiner früheren Partei sagte Kemmerich: "Der Moment, an dem man das Ruder hätte herumreißen können, ist verpasst. Insofern gilt: Das regelt der Markt." Über seine eigene politische Zukunft sagte er, das entscheide sich in den kommenden zwei Wochen.

Kritik auch aus bürgerlichen Kreisen

Der in Aachen geborene Kemmerich war 2020 mit Stimmen von CDU, AfD und FDP überraschend zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Wahl stürzte Thüringen in eine tiefe Regierungskrise und löste in der Bundespolitik eine Debatte über den Umgang mit der AfD aus. Nach bundesweiten Protesten und innerparteilichem Druck trat Kemmerich nach nur 27 Tagen im Amt zurück. Danach galt seine Beziehung zur Bundes-FDP als belastet.

Seine Öffnung nach Rechtsaußen wurde auch in liberal-konservativen Kreisen kritisch beurteilt. Patrick Bahners, Journalist der renommierten "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", sieht in Kemmerich das Negativ-Beispiel eines nationalliberalen Wiedergängers.
"Der Nationalismus ist wieder eine politische Kraft in Deutschland", so Bahners in seinem Buch "Die Wiederkehr. Die AfD und der neue deutsche Nationalismus."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Bahners, Patrick: "Testfall Thüringen". In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Heft 887. 2023. (Bezahlschranke)
