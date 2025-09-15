Neue Studie zeigt Nahostkonflikt führt zu Selbstzensur an deutschen Unis
Der Nahostkonflikt belastet den wissenschaftlichen Betrieb in Deutschland. Eine neue Studie offenbart wachsende Selbstzensur – und eine Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit.
Universitäten und Wissenschaftsinstitutionen sind Orte der Begegnung, des Austauschs und der Diskussion. Mit dem terroristischen Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden israelischen Militäraktion im Gazastreifen, in der auch viele Zivilisten getötet werden, entbrannte auch in Deutschland die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik erneut.
Eine bundesweite Studie von Forschern der Freien Universität Berlin zeigt nun, wie stark sich der Nahostkonflikt auf den wissenschaftlichen Alltag in Deutschland auswirkt. Knapp 85 Prozent der befragten Wissenschaftler gaben an, die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit habe nach dem 7. Oktober zugenommen. Drei Viertel berichten von Selbstzensur, fast ein Viertel fühlt sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr frei, die eigene Meinung äußern zu können.
"Die Einschätzung der Befragten ist fast durch die Bank, dass sich das Debattenklima negativ entwickelt hat", erklärte Projektleiter Jannis Julien Grimm dem "Tagesspiegel". "Man fühlt sich bedroht und betreibt deshalb in hohem Maße Selbstzensur."
Nicht repräsentative Umfrage
Allerdings handelt es sich bei der Untersuchung nicht um eine repräsentative Umfrage, wie im Abschlussbericht ausdrücklich betont wird. Befragt wurde eine gezielte Stichprobe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu Themen mit Bezug zum Nahostkonflikt forschen und lehren. Dazu zählen Vertreter aus Disziplinen wie Arabistik, Jüdische Studien, Islamwissenschaft, Kultur- und Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung sowie weiterer Fachrichtungen. Eingeladen zur Online-Befragung wurden mehr 2.100 Personen, 477 nahmen teil.
Der wachsende Druck auf Vertreter dieser Disziplinen gehe in beide Richtungen, so Grimm. Während sich einige scheuten, Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza zu äußern, übe sich ein anderer Teil in Zurückhaltung, wenn es um Solidaritätsbekundungen für die israelische Politik geht. Trotzdem zeigten die Antworten der Wissenschaftler eine klare Schieflage: Die Selbstzensur ist besonders stark ausgeprägt, wenn es um Kritik an Israel oder Solidarität mit Palästina geht, erklärte Grimm.
"Hinweis, den man ernst nehmen sollte"
Wissenschaftler, die selbst nicht an der Studie beteiligt waren, bemängeln zwar die wissenschaftliche Tragfähigkeit des Vorgehens, erkennen aber zugleich an, dass die Untersuchung wertvolle Hinweise auf ein generelles Stimmungsbild im wissenschaftlichen Betrieb liefert.
So merkt der Politikwissenschaftler Heiko Giebler, der ebenfalls nicht an der Studie beteiligt war, an, dass es generell Probleme mit retrospektiven Umfragen gebe: "Die Erinnerung an die Zeit vor dem 7. Oktober wird immer von verzerrten Erinnerungen und der heutigen Wahrnehmung überlagert sein. Umgekehrt gilt: Wenn drei Viertel der Befragten von Selbstzensur berichten und 85 Prozent sagen, die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit habe zugenommen, dann ist das ein Hinweis, den man ernst nehmen sollte."
Insgesamt spiegelt die Untersuchung ein Klima der Zurückhaltung wider. Mehr als drei Viertel der Befragten (75,6 Prozent) gaben an, sich bei Themen rund um Israel und Palästina in irgendeiner Form selbst zu beschränken. Fast ein Viertel (23,9 Prozent) berichtete sogar, dies geschehe häufig. Von dieser Gruppe wiederum erklärten über 90 Prozent, bereits negative Erfahrungen gemacht zu haben, die sie unmittelbar auf ihre Arbeit zu Nahost-Themen zurückführen.
Im Vergleich zu den USA, wo in ähnlichen Umfragen über 90 Prozent von Selbstzensur berichten, fallen die Ergebnisse in Deutschland noch etwas niedriger aus. Grimm warnt dennoch: "Das Problem hat noch nicht die Dimensionen wie in den USA, aber wir nähern uns an."