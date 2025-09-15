Neue Studie zeigt Nahostkonflikt führt zu Selbstzensur an deutschen Unis

Von t-online , FIN 15.09.2025 - 13:55 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wie hier auf dem Nordcampus der Berliner Humboldt-Universität haben pro-palästinensische Aktivisten immer wieder Uni-Räumlichkeiten besetzt. (Quelle: Stefan Frank)

Der Nahostkonflikt belastet den wissenschaftlichen Betrieb in Deutschland. Eine neue Studie offenbart wachsende Selbstzensur – und eine Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit.

Universitäten und Wissenschaftsinstitutionen sind Orte der Begegnung, des Austauschs und der Diskussion. Mit dem terroristischen Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden israelischen Militäraktion im Gazastreifen, in der auch viele Zivilisten getötet werden, entbrannte auch in Deutschland die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik erneut.

Eine bundesweite Studie von Forschern der Freien Universität Berlin zeigt nun, wie stark sich der Nahostkonflikt auf den wissenschaftlichen Alltag in Deutschland auswirkt. Knapp 85 Prozent der befragten Wissenschaftler gaben an, die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit habe nach dem 7. Oktober zugenommen. Drei Viertel berichten von Selbstzensur, fast ein Viertel fühlt sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr frei, die eigene Meinung äußern zu können.

"Die Einschätzung der Befragten ist fast durch die Bank, dass sich das Debattenklima negativ entwickelt hat", erklärte Projektleiter Jannis Julien Grimm dem "Tagesspiegel". "Man fühlt sich bedroht und betreibt deshalb in hohem Maße Selbstzensur."

Nicht repräsentative Umfrage

Allerdings handelt es sich bei der Untersuchung nicht um eine repräsentative Umfrage, wie im Abschlussbericht ausdrücklich betont wird. Befragt wurde eine gezielte Stichprobe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu Themen mit Bezug zum Nahostkonflikt forschen und lehren. Dazu zählen Vertreter aus Disziplinen wie Arabistik, Jüdische Studien, Islamwissenschaft, Kultur- und Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung sowie weiterer Fachrichtungen. Eingeladen zur Online-Befragung wurden mehr 2.100 Personen, 477 nahmen teil.

Der wachsende Druck auf Vertreter dieser Disziplinen gehe in beide Richtungen, so Grimm. Während sich einige scheuten, Kritik am israelischen Vorgehen in Gaza zu äußern, übe sich ein anderer Teil in Zurückhaltung, wenn es um Solidaritätsbekundungen für die israelische Politik geht. Trotzdem zeigten die Antworten der Wissenschaftler eine klare Schieflage: Die Selbstzensur ist besonders stark ausgeprägt, wenn es um Kritik an Israel oder Solidarität mit Palästina geht, erklärte Grimm.

"Hinweis, den man ernst nehmen sollte"

Wissenschaftler, die selbst nicht an der Studie beteiligt waren, bemängeln zwar die wissenschaftliche Tragfähigkeit des Vorgehens, erkennen aber zugleich an, dass die Untersuchung wertvolle Hinweise auf ein generelles Stimmungsbild im wissenschaftlichen Betrieb liefert.