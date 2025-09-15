t-online - Nachrichten für Deutschland
Erbschaftssteuer: SPD macht Tempo – Linnemann bremst

Herbst der Reformen
SPD macht Tempo bei Erbschaftssteuer für Reiche

Von t-online
15.09.2025 - 15:01 UhrLesedauer: 3 Min.
Wiebke Esdar (SPD)Vergrößern des Bildes
SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar (Archivbild): Sie fordert mehr Gerechtigkeit bei der Erbschaftssteuer. (Quelle: Christoph Soeder/Archiv/dpa)
Die SPD macht Druck bei einer Reform der Erbschaftssteuer. Unterstützung erhält sie von Finanzwissenschaftlern. Ihre Erkenntnis: Abgaben auf Erbschaften zahlt nur die Mittelschicht.

Nach den Hinweisen von Unions-Fraktionschef Jens Spahn auf die Bereitschaft zu einer Reform der Erbschaftsteuer dringt die SPD auf zügige Verhandlungen der Koalitionspartner. Sie sei "optimistisch, dass wir das Thema konstruktiv gelöst bekommen", sagte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir wollen die Erbschaftssteuer reformieren, dabei zielen wir auf sehr große Erbschaften", betonte Esdar.

Ziel müsse es sein, dass die "extrem Reichen in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung für unser Allgemeinwohl übernehmen", sagte die SPD-Politikerin weiter. "Es ist unfair, wenn heute auf kleine Erbschaften ein höherer Anteil von Steuern gezahlt werden muss, während nur ein geringfügiger Teil von Milliarden-Erbschaften in Deutschland überhaupt steuerpflichtig ist", kritisierte Esdar.

Die damalige SPD-Chefin Saskia Esken hatte die Debatte um eine Erhöhung der Erbschaftssteuer im April angestoßen. Unterstützung erhielte sie nicht allein von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Auch Unions-Fraktionschef Spahn monierte in der Vorwoche im ZDF die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland. Dies sei "so nicht in Ordnung", räumte der CDU-Politiker politischen Handlungsbedarf bei dem Thema ein.

Saskia EskenVergrößern des Bildes
Die frühere SPD-Chefin Saskia Esken eröffnete die Steuerdebatte. (Archivbild) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt die Steuerquote in Deutschland für Singles bei 48 Prozent. Im OECD-Durchschnitt liegt sie bei 35 Prozent. Nur in Belgien werden Steuerzahler noch mehr belastet. Mit Blick auf fehlende Mittel in Rentenkasse und bei Krankenversicherungen rückt deshalb die Erbschaftssteuer in den Mittelpunkt.

Steuer für die "ärmeren Reichen"

Laut Angaben des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch wurden in den vergangenen zehn Jahren 463 Mal Vermögen von 100 Millionen Euro oder mehr vererbt. In mindestens 258 Fällen, also mehr als der Hälfte, fielen keine Steuern an. Anders sieht es bei Kleinvermögen aus.

ErbschaftssteuerVergrößern des Bildes
Zu smart für's Formular (Symbolbild): Vermögende scheinen zu wissen, wie sich die Erbschaftssteuer vermeiden lässt. (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa-bilder)

Die Finanzwissenschaftlerin Dominika Langenmayr von der Universität Eichstätt-Ingolstadt sieht Frust in der Bevölkerung vor allem dann, wenn die Steuer in der Realität nicht von denjenigen gezahlt wird, die die Politik eigentlich im Blick hat. Das sei in Deutschland vor allem bei der Erbschaftssteuer der Fall. Diese werde laut Studien fast nur von der gehobenen Mittelschicht gezahlt. Menschen in der unteren Hälfte der Vermögensverteilung zahlten wegen der Freibeträge keine Erbschaftsteuer, für Menschen am oberen Ende gebe es viele Ausnahmen. „Am Ende zahlen die wirklich Reichen praktisch keine Erbschaftsteuer", sagte die Ökonomin zuletzt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Erbschaftsteuer ist für Expertin Langenmayr deshalb vor allem eins: „eine Steuer für die ärmeren Reichen".

Meistgelesen

SPD-Fraktionsvize Esdar kündigte an, die Sozialdemokraten wollten nun über das Thema "in einen sachlichen und unaufgeregten Austausch mit den Haushalts- und Finanzpolitikern der Union treten". Sie bekräftigte, neben der Reform der Erbschaftsteuer wolle die SPD auch stärker gegen Steuerbetrug und Steuerschlupflöcher vorgehen.

Linnemann warnt vor Verunsicherung von Firmen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hielt dagegen. "Das Problem ist im Moment, wenn wir an die Erbschaftsteuer rangehen, trifft es sofort die Familienunternehmen in Deutschland, und die darf es als Letztes treffen", sagte Linnemann im ZDF-"Morgenmagazin". Gerade jetzt, wo vielen Betrieben die Luft zum Atmen fehle, dürfe man nicht mit neuen Steuererhöhungen verunsichern – eine indirekte Kritik auch an Spahn.

SPD, Grüne und Linkspartei dringen schon lange auf eine höhere Erbschaftsteuer für große Vermögen. Diese profitieren aktuell von zahlreichen Ausnahmeregeln. Aus CDU und CSU waren Mehrbelastungen für Wohlhabende bislang vorwiegend abgelehnt worden.

Verwendete Quellen
