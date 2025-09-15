Herbst der Reformen SPD macht Tempo bei Erbschaftssteuer für Reiche

Von t-online 15.09.2025 - 15:01 Uhr Lesedauer: 3 Min.

SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar (Archivbild): Sie fordert mehr Gerechtigkeit bei der Erbschaftssteuer. (Quelle: Christoph Soeder/Archiv/dpa)

Die SPD macht Druck bei einer Reform der Erbschaftssteuer. Unterstützung erhält sie von Finanzwissenschaftlern. Ihre Erkenntnis: Abgaben auf Erbschaften zahlt nur die Mittelschicht.

Nach den Hinweisen von Unions-Fraktionschef Jens Spahn auf die Bereitschaft zu einer Reform der Erbschaftsteuer dringt die SPD auf zügige Verhandlungen der Koalitionspartner. Sie sei "optimistisch, dass wir das Thema konstruktiv gelöst bekommen", sagte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir wollen die Erbschaftssteuer reformieren, dabei zielen wir auf sehr große Erbschaften", betonte Esdar.

Ziel müsse es sein, dass die "extrem Reichen in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung für unser Allgemeinwohl übernehmen", sagte die SPD-Politikerin weiter. "Es ist unfair, wenn heute auf kleine Erbschaften ein höherer Anteil von Steuern gezahlt werden muss, während nur ein geringfügiger Teil von Milliarden-Erbschaften in Deutschland überhaupt steuerpflichtig ist", kritisierte Esdar.

Die damalige SPD-Chefin Saskia Esken hatte die Debatte um eine Erhöhung der Erbschaftssteuer im April angestoßen. Unterstützung erhielte sie nicht allein von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Auch Unions-Fraktionschef Spahn monierte in der Vorwoche im ZDF die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland. Dies sei "so nicht in Ordnung", räumte der CDU-Politiker politischen Handlungsbedarf bei dem Thema ein.

Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt die Steuerquote in Deutschland für Singles bei 48 Prozent. Im OECD-Durchschnitt liegt sie bei 35 Prozent. Nur in Belgien werden Steuerzahler noch mehr belastet. Mit Blick auf fehlende Mittel in Rentenkasse und bei Krankenversicherungen rückt deshalb die Erbschaftssteuer in den Mittelpunkt.

Steuer für die "ärmeren Reichen"

Laut Angaben des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch wurden in den vergangenen zehn Jahren 463 Mal Vermögen von 100 Millionen Euro oder mehr vererbt. In mindestens 258 Fällen, also mehr als der Hälfte, fielen keine Steuern an. Anders sieht es bei Kleinvermögen aus.