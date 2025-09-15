Manni das Maultier und 58 weitere Diese Vierbeiner stehen im Dienst der Bundeswehr

Von dpa 15.09.2025 - 15:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Soldaten vom Gebirgsjägerbataillon 23 der Bundeswehr mit einem Maultier auf einem Übungsplatz in den Alpen. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Trotz zunehmend digitaler Kriegsführung setzt die Bundeswehr in einigen Bereichen noch auf tierische Helfer. In den Alpen steht ein Maultier im Dienst der Bundeswehr.

Pferde gehörten früher so selbstverständlich zum Militär wie heute Panzer oder Kampfjets. Gibt es in der Bundeswehr vielleicht Pläne, die Kavallerie wiederzubeleben? Diese Frage kam bei der regelmäßig stattfindenden Regierungspressekonferenz zum Wochenbeginn in Berlin auf. Die anwesenden und zugeschalteten Journalisten erfuhren dabei Interessantes zum Thema Esel, Pferd und Maultier.

Ausgangspunkt war die Frage eines Journalisten, der unter Bezug auf einen entsprechenden Bericht im Reservistenmagazin "Loyal" wissen wollte, ob die Bundeswehr Pläne hat, wieder eine Kavallerie aufzubauen: Pferdetruppen für die Aufklärung in sumpfigen oder schwer zugänglichen Gebieten zum Beispiel oder für den Einsatz gegen Aufständische.

Maultiere im Gebirge

Verdutzt antwortete ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, er habe vom Thema pferdegestützte Kavallerie seit Jahren nichts gehört, erläuterte aber weiter: "Wir haben in der Bundeswehr durchaus Vierbeiner, die uns unterstützen, zum Beispiel Tragtierwesen bei den Gebirgsjägern (...)". Worum es sich bei diesen Wesen handelt, führte er dann auch weiter aus: Maultiere, die schwere Lasten im Gebirge transportieren.

Im Verlauf der Pressekonferenz ergänzte der Sprecher: Es gebe Pferde in der Bundeswehr. "Ein kleiner Teil der Tiere beim Tragtierwesen sind Haflinger." Auch diese sind demnach Teil der Gebirgsjäger-Truppe der Bundeswehr. Pferde für den Bereich Aufklärung einzuführen, dafür gibt es dem Sprecher zufolge aber keine Prüfung und keine Pläne. "Es ist auch kein Rüstungsprojekt", fügte er hinzu.